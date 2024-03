Advierten que habrá más de 20 despidos en La Pampa por los recortes de Milei

Compartir esta noticia:

Desde ATE denunciaron que son 23 los despedidos en organismos nacionales de La Pampa, 8 en los CDR y 15 en Agricultura Familiar.

Este martes, en una conferencia de prensa realizada en ATE, dirigentes gremiales dieron detalles de los despidos en organismos nacionales, debido a los recortes impulsados por el gobierno de La Libertad Avanza y sus aliados.









Según explicaron Carina Machado y Osvaldo Folmer, son 23 las personas despedidas en el territorio pampeano. Ocho de ellos en los Centros de Referencia y 15 en Agricultura Familiar.

La secretaria general de ATE, Roxana Rechimont señaló que “tenemos compañeros en donde peligran sus puestos de trabajo y hay un desorden importante, porque no tienen la certeza de quiénes son los responsables o los jefes, a quiénes dirigirse o trasladar sus inquietudes”. La actividad se enmarcó en un paro nacional que se lleva adelante este martes, en organismos nacionales. “Acá, como son pocos los compañeros y compañeras, decidimos hacer esta conferencia de prensa”, agregó Rechimont y le dio la palabra a representantes de trabajadores perjudicados por la decisión nacional.

Carina Machado, del ex ministerio de Desarrollo Social, ahora de Capital Humano, explicó que en la semana anterior recibieron un tuit de parte del gobierno nacional. “El Presidente comunicó a través de redes sociales, que se cerraban los Centros de Referencia (CDR), que son 56 a nivel país. Es indispensable el recurso humano, porque en los CDR, la más afectada será la población, ya que no tendrá adónde presentar su demanda y su consulta”.

“Sabemos que los quieren reemplazar por un 0-800. Esta medida, en La Pampa, afecta a ocho trabajadores, que son profesionales. Nos oponemos al cierre de los Centros de Referencia, porque no podemos ser reemplazados por un 0-800”, agregó Carina.

Machado explicó que, hasta el momento no hay comunicaciones oficiales. “Ningún compañero ha recibido ninguna notificación oficial, pero a través de un tuit, se anunció el cierre de los 56 Centros de Referencia del país, a partir del 1 de abril. Desde el 10 de diciembre, que asumieron las autoridades nacionales, tuvimos un silencio rotundo. Solo tuvimos un Zoom, de Germán, alguien que se había presentado como un referente a nivel nacional, pero dejó su cargo y, hoy por hoy, no tenemos adónde dirigirnos y, a su vez, las demandas recibidas, no tenemos dónde pasarlas, porque hay un silencio total a nivel nacional”.

“No sabemos qué puede pasar con los compañeros de planta. Hay una incertidumbre total, porque los pueden trasladar a otros organismos. Pueden ser reubicados, tanto a nivel provincia o bien al Ministerio Central”, agregó.

Por otra parte, Osvaldo Folmer, trabajador del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, explicó que en la actualidad el organismo depende del Ministerio de Economía. “Previo a la finalización de la gestión anterior, dependíamos de la Jefatura de Gabinete y, originalmente, dependíamos del Ministerio de Agricultura, que es el ministerio al que pertenecemos, ya que tratamos con productores agropecuarios”.

“Sobre todo, en los que nos aportan todos los días los alimentos a nuestras casas. Nuestra tarea se basa en todo lo que tiene que ver con garantizar que los productores que llegan a la mesa de los consumidores, en su etapa de producción, sean inocuos”, explicó Folmer y que “tengan características, para ser consumidos por cualquiera de nosotros”, agregó.

“Por otro lado, en La Pampa somos 15 trabajadores, todos profesionales. Cuando se habla de que el estado no es profesional y demás, en nuestro caso, podemos garantizar que somos todos profesionales, inclusive, especializados. Muchas veces se desarrollan distintos formatos de comercialización, donde el productor le vende al consumidor y eso es una ventaja para todos. Eso es lo que hacemos”, detalló.

“En la provincia estamos a lo largo y ancho de la provincia, con compañeros en distintas localidades. No trabajamos con quienes están más desarrollados, pero sí con los productores perirurbanos, que aportan alimentos a localidades de la provincia”, dijo Folmer.

“La situación no varía mucho de lo que comentó la compañera y, hasta el día de hoy, no tenemos designados ningún jefe. Estuvimos antes en Capital Humano y ahora, por decreto, a Economía. No hay definiciones claras y ya hemos tenido despidos. Hay 30 trabajadores despedidos, no en la provincia, pero nivel nacional, que fueron contratados en el 2020. Nuestra tarea es importante para que no caigan problemas de salud, en el sistema de salud. Es lo más relevante que hacemos. Si se busca ahorrar, al no estar más nosotros en el territorio, posiblemente, en salud haya más gastos, con lo cual, es de vital importancia, tenernos en cuenta”, agregó Folmer.

“A la mayoría de nosotros nos conocen. Nos han visto en distintas mesas de articulación e instancias de trabajo, ya sea con Provincia, en organismos nacionales, el Senasa o el INTA. Los productores nos conocen y saben que existimos. No somos variable de cambio”, afirmó.

“La mayoría del personal es contratado, el 90%. Es un contrato en blanco, anual, pero desde diciembre, se renovó el contrato por 3 meses y no sabemos qué va a suceder el 31 de marzo. Aparentemente, sin tener jefes, sin tener designaciones o claramente cuál será la tarea o política a este sector, entendemos que vamos a ser despedidos”, se lamentó.

“Esto ya lo vivimos, tuvimos despidos masivos en la gestión macrista. A nivel país, somos 900 trabajadores y, en ese momento, llegamos a quedar 500. Yo fui despedido dos veces durante la gestión macrista. Por ahora, en La Pampa, hasta el momento, no tenemos información de que haya baja de contratos”, cerró Folmer.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios