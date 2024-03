Muerte de Darío Balsa: “nunca estuve imputada”

Compartir esta noticia:

Magalí Mansilla, la mujer a la que le allanaron la casa y le secuestraron dos teléfonos, se refirió al archivo de la causa judicial por la inexistencia de delito en la muerte del médico castense.

El 7 de marzo la justicia pampeana descartó la comisión de delitos en torno a la muerte del exintendente de Eduardo Castex. Magalí Mansilla, la mujer que fue investigada por ser una de las últimas personas que tuvo contactos con el fallecido, recuperó los elementos secuestrados y nunca estuvo imputada en la causa judicial.









“En realidad no aplicaría la palabra investigación, fue más mediático y político, que otra cosa. A una persona investigada se la imputa, se le toma testimonio, y nada de eso ocurrió en mi casa, más allá de la declaración de la fiscal a medios de Eduardo Castex, donde me caracterizó como un ‘sujeto de investigación’. Yo no tengo dos teléfons, cuando allanaron mi casa, se llevaron el mío y uno roto de mi hijo”, señaló.

“Yo me reuní con él, el sábado previo a su muerte. Y después él tuvo contacto con varias personas. Después recibí una llamada de él y yo le pedí que hablara con mi abogado, porque había una cuestión complicada con una prestación con mi abuela”, dijo al periodista Daniel Lucchelli.

“Yo tengo una disputa muy grande en Castex con Julio ‘Tato’ González por la militancia en el peronismo. Hay problemas políticos por disputas de poder”, soltó Mansilla.

“Nosotros no queríamos a Darío como candidato en Castex por lo de la probation y por lo que surgió después con su actuación médica”, mencionó para ejemplificar las diferencias internas en el peronismo de Eduardo Castex.

“Balsa le adulteraba la firma a mi abuela por las prestaciones, para farmacia. Es un tema complicado, el SEMPRE todo esto lo comprobó en 200 casos. Y tenía problemas similares con el PAMI”, añadió.

“Pero ese es otro tema. Yo lo que quiero aclarar es que nunca estuve imputada, me presenté como querellante y me comí la publicación en los diarios con mi dirección. No piensan en nada, en cómo pueden perjudicar a una familia”, destacó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios