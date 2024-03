Trapaglia criticó a Pérez Araujo: “ellos siempre dibujaron y están dibujando la conformación de la Cámara”

Compartir esta noticia:

Siguen los cruces por la conformación de las comisiones en la Legislatura. Desde Propuesta Federal contestaron las declaraciones de Hernán Pérez Araujo y reclamaron la mayoría en las comisiones de labor parlamentaria.

La diputada provincial del PRO, Laura Trapaglia, dialogó con Plan B en el marco del reclamo de los bloques opositores para contar con la mayoría en las comisiones de labor parlamentario. “Lo que está pasando es que estamos defendiendo los votos que nos ha dado la ciudadanía pampeana, pero lo que sucede es que el oficialismo no está reconociendo el resultado electoral y que nos da en las comisiones, una mayoría”.

“No sé si es un confrontamiento, sí un intercambio de posiciones, donde hemos hecho algunas propuestas, que el oficialismo es inflexible en aceptar. El oficialismo piensa que siguen siendo mayoría y no se dan cuenta que no lo son y no lo admiten. La propuesta fue dejar algunas mayorías, pero no aquellas que son comisiones importantes para el control de las políticas públicas que ejerce el Poder Ejecutivo”, explicó Trapaglia.

Consultada sobre la conformación de las comisiones, la legisladora explicó que son seis las comisiones más importantes: Hacienda y Presupuesto, Agraria, Legislación Social, Legislación General, Legislaciones y Poderes y Solicitud e informes a la Cámara. “Algunas comisiones son de 15 integrantes y otras de 11, de números impares, para que no haya empates. Y aquí no se cuenta con el voto doble del Presidente, como sí se tiene en la Cámara de Diputados. Nosotros reclamamos que esta conformación, con un resultado electoral donde la mayoría tiene 5.592 votos a favor, no sea la misma conformación, que cuando el oficialismo tuvo 27.421 votos a favor”.

“Por ejemplo, en una comisión, como la de Hacienda y Presupuesto, de 13 diputados, antes el FreJuPa tenía 7 diputados, la UCR con 3, Propuesta Federal con 2 y Comunidad Organizada, con 1. Ahora, el tema cambia y lo que nos da son 6 diputados al FreJuPa, 3 a Juntos por el Cambio y Propuesta Federal 3. Esto surge de una regla de tres simple, entre la cantidad de diputados de cada bloque y la conformación de la Cámara, que son 30 diputados”, dijo Trapaglia.

En referencia al argumento de Hernán Pérez Araujo, de la implementación del sistema D’Hondt, Trapaglia dijo que “está acostumbrado a hacer chicanas políticas, es su gran virtud. Pero, que haya hecho dibujitos, puedo decir que siempre dibujaron y están dibujando la conformación de la Cámara”.

“Nosotros acercamos cuadros en sistema Excel y cuadros con tortas, para que entiendan. Un poco más profesional lo nuestro que dibujitos que él entendía. A esa chicana, le respondo con un poco más de organización y presentación”, retrucó la legisladora.

Para Trapaglia, ahora la respuesta está del lado del oficialismo. “Mañana se hará una sesión como siempre, donde ingresarán los proyectos que se elevarán a las comisiones y según el artículo 36, si no hay un acuerdo entre los bloques, la Cámara, que somos los 30 diputados, podrá delegar esta decisión en la presidencia, pero tiene que ser una decisión de los 30 diputados, con el voto de la mayoría. Será una decisión política del oficialismo, si quieren que se constituyan las comisiones y que empiecen a trabajar”.

“La conformación se debería haber hecho en diciembre y estamos en marzo. El Gobernador anunció tres proyectos y envió dos: el del Fondo Solidario y de Obras Públicas. Recién ayer ingresaba el de Jubilaciones Anticipadas. No lo he visto en sistema y no entraría en la sesión de mañana”, cerró Trapaglia.

