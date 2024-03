Despidos en el SMN: “pueden desaparecer estaciones meteorológicas y generar inseguridad”

Compartir esta noticia:

El Servicio Meteorológico Nacional forma parte de los organismos que el gobierno libertario quiere achicar o cerrar. En La Pampa corren riesgo una veintena de puestos de trabajo.

El empecinamiento de conseguir el déficit cero a cualquier costo hace que Javier Milei incumpla acuerdos internacionales sobre meteorología, donde el Servicio Meteorológico Nacional cumple tareas de medición, prevención e información para toda Sudamérica.









Alejandro de La Torre, el funcionario que Milei nombró, es el encargado de despedir trabajadores y achira la planta entre un 15 y 20 %. El SMN no es un organismo superpoblado y sus tareas se realizan los 365 días del año, las 24 horas cada día.

En las estaciones de medición de Santa Rosa, General Pico y Victorica trabajan una veintena de personas. Algunas en planta permanente, varias contratadas de forma anual, hasta que Milei eliminó los contratos anteriores y les renovó solo por tres meses, hasta el 31 de marzo.

El afán de achicar a cualquier costo, en el caso del SMN, puede provocar serios inconvenientes en la vida diaria de las personas que viven en Argentina y en Sudamérica.

Además de la medición del tiempo, se encargan de recabar datos atmosféricos, imprescindibles para los vuelos de aviones y para detectar actividad volcánica.

La Comisión Interna de ATE en el SMN se declaró en estado de asamblea permanente por “la incertidumbre en la que vivimos, porque sabemos que el recorte de personal está dado para todos los organismos del estadio. La orden es la de dar de baja una cierta cantidad de contratos”, expresaron integrantes de ATE SMN a Plan B Noticias.

“Tenemos alrededor de unas 670 personas bajo contratos. En el marco artículo 9 y los monotributistas. La reducción planteada es del 15 al 20 %, que, en el caso nuestro, significa dejar de cumplir con las tareas y los compromisos internacionales”, añadieron.

“Por ahora no sabemos si van a recortar más o menos de esos porcentajes. No hay información certera. No sabemos qué determinación van a tomar. El SMN tiene trabajadores y cumple funciones desde Ushuaia a La Quiaca”, ejemplificaron.

“El achique, así como está planteado, implica hacer desaparecer estaciones meteorológicas. No estamos superpoblados, falta gente. Hay estaciones con dos o tres personas y cumplimos tareas las 24 horas, los 365 días del año”, contaron.

Los despidos alcanzarían a un número que ronda los 150 a los 180, entre los que pueden estar el personal de General Pico, Santa Rosa y Victorica.

“Nuestra tarea no las hace nadie más. Si nos echan se deja de hacer. Somos el organismo oficial para dar información sobre el estado del tiempo. Si un área desaparece, o queda con déficit personal, el trabajo no va a ser el mismo”, advirtieron.

“Trabajábamos con contrato anual, en diciembre, la gestión anterior renovó todos los contratos de forma anual. Pero cuando cambió el gobierno, los cancelaron para hacerlos trimestral”, dijo una de las trabajadoras que lleva 12 años en el organismo “y soy una de las más nuevas”.

“Tenemos compromisos internacionales que hay que cumplir. Hay un banco de datos donde se comparten todos los datos observados y tomados para que otros servicios de otros países los trabajen. Hacemos vigilancias de las cenizas volcánicas y determinar el movimiento de los volcanes. Somos responsables en gran parte de América del Sur. Es continua sobre las cenizas volcánicas, hacen que un avión pueda salir o no de un aeropuerto”, indicaron

“Si la pluma del avión coincide con la de la ceniza, no puede tomar esa ruta”, ejemplificó sobre la importancia de la tarea para la seguridad de las personas.

Además, “el sistema de alerta temprana permite que la sociedad en su conjunto esté informada y en fenómenos como los de los últimos días, se quede en su casa y no asuma riesgos innecesarios para su vida”, finalizaron.

