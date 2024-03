Entregaron viviendas en Acha: “no vamos a retroceder ni para tomar envión”

Compartir esta noticia:

El gobernador Sergio Ziliotto defendió el estado presente. El mandatario provincial participó del acto de entrega de 39 viviendas y recorrió la obra de la Travesía Urbana y el Promeba. Abel Sabarots, intendente de General Acha, apoyó al mandatario. “Vamos a acompañar al gobernador en toda decisión política para defender el derecho de los pampeanos, sin importar el color político”, aseguró.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó este jueves el acto de entrega de 39 viviendas del plan Mi Casa y de servicios en General Acha; y recorrió las obras de la Travesía Urbana y la infraestructura vial y de desagües pluviales en el barrio del Oeste.

«Hace casi 5 años dije que General Acha necesitaba una reparación histórica y vamos a cumplir con cada una de las obras y acciones que nos comprometimos», afirmó el mandatario provincial.

Ante el recorte de fondos a la provincia y la crisis económica generada por el Gobierno Nacional, Ziliotto defendió el «Estado presente» en La Pampa y aseguró: «quiero que quede muy en claro que no vamos a retroceder ni para tomar envión. Vamos a seguir defendiendo a cada pampeano y pampeana y vamos a seguir defendiendo la provincia de La Pampa».

De la ceremonia de entrega de viviendas participaron, además de Ziliotto, el intendente de General Acha, Abel Sabarots; y la presidenta del IPAV, Erica Riboyra, entre otros funcionarios y funcionarias.

La inversión total actualizada en las 40 viviendas de General Acha es $1.856.098.798,23. Durante el acto se entregaron 39 viviendas porque hay una impugnación que resolver.

«Cumplir con la palabra empeñada»

En el discurso, Ziliotto dijo que «estar en General Acha es venir a reivindicar la palabra empeñada. Estamos ante una coyuntura política, institucional y económica que nos hace mucho daño a La Pampa como un estado federal. No hay ninguna medida del Gobierno Nacional que nos va hacer cambiar el rumbo ideológico de lo que pensamos que debe ser un estado presente al servicio de los pampeanos. Por eso, estamos entregando viviendas en muchas localidades de la provincia».

Agregó que «nada me va impedir a mí que no cumpla con la palabra empeñada. Hace casi 5 años dije que General Acha necesitaba una reparación histórica y vamos a cumplir con cada una de las obras y acciones que nos comprometimos. No tengo ninguna duda que seguiré viniendo a General Acha». Comentó que «vamos a seguir construyendo viviendas en cada una de las 80 localidad y vamos a venir a General Acha a inaugurar viviendas y a inaugurar la Travesía Urbana».

Sobre el mejoramiento del barrio del Oeste, explicó que la provincia se hará cargo de esa obra ante el abandono del Gobierno Nacional. «Esa obra emblemática y estratégica que es resolver los problemas de los desagües pluviales nos vamos a hacer cargo si el gobierno nacional nuevamente nos da la espala a a La Pampa. No tengan dudas que también voy a venir a inaugurar esa obra», enfatizó.

Defendió la política de viviendas que tiene el Gobierno Provincial y les dejó un mensaje a las familias adjudicatarias: «ahora tiene su casa, acaba de terminar el periodo de demandar un derecho, mañana empieza la etapa de asumir responsabilidades. Estas 39 familias han pagado la primera cuota antes de acceder a la vivienda. Ese dinero va a ir exclusivamente para que más pampeanos y pampeanas tengan su vivienda».

Para finalizar, Ziliotto se refirió al recorte de fondos por parte de Nación a la provincia de La Pampa. «Quiero que quede muy en claro que no vamos a retroceder ni para tomar envión. Vamos a seguir defendiendo a cada pampeano y pampeana y vamos a seguir defendiendo la provincia de La Pampa. Aquellos que nos chicanean de que somos desestabilizadores, que no respetamos a un gobierno nacional que tuvo el respaldo popular, por supuesto que lo respetamos, pero sepan que acá que hay un gobernador, hay intendentes, diputados que también tienen representatividad popular a partir del voto. Que nos les quede ninguna duda de que vamos a utilizar todas las herramientas que nos da la democracia para defender La Pampa como siempre lo hemos hecho».

Sabarots: “Vamos a acompañar al gobernador en la defensa de los pampeanos”

El intendente Sabarots agradeció «al gobernador porque ya he perdido la cuenta de la cantidad de veces que vino a la ciudad y tiene la decisión política, sin diferencias de ninguna naturaleza, seguir apostando por nuestra localidad».

Sabarots brindó el apoyo al gobernador Ziliotto ante el recorte de fondos de parte del Gobierno Nacional. «Quiero decir que apoyo y vamos a acompañar al gobernador en toda decisión política para defender el derecho de los pampeanos, sin importar el color político. Por eso, en el documento de Puerto Madryn donde todos los gobernadores de la Patagonia se le paran de manos a un gobierno nacional, nosotros estamos atrás de eso, sin especulaciones políticas».

También dijo que apoya la ley que el gobernador envió a la Legislatura para que le den las herramientas para poder terminar las obras que Nación abandonó en La Pampa. «Desde esta ciudad acompañamos esa decisión y estamos seguros que es la mejor decisión para la gente», afirmó.

Como lo hizo Ziliotto, el intendente también defendió el «estado presente». «Para hacer esto hubo un trabajo previo, hubo una decisión política del gobernador, hubo una cesión de tierras por parte del municipio, un proceso licitatorio del IPAV, una empresa constructora pampeana, hubo trabajadores que hicieron las viviendas y hoy los vecinos van a tener la prestación de servicios de parte del municipio y la Cosega. Se trata de reivindicar al estado presente, en una de las dos necesidades más importantes que tiene la ciudad, por un lado la vivienda; y, por el otro, el empleo».

Insistió en que en La Pampa hay un «estado presente». “Y en un contexto sumamente difícil donde vemos que el gobierno nacional está abandonando la salud, la educación, la obra pública y a los sectores más vulnerables, la respuesta de la provincia es son políticas que van en el sentido contrario». Ejemplificó esto último con «la decisión política del gobernador de seguir haciendo obra pública, con la Travesía Urbana y para que se haga la obra del Promeba». «En educación con lo que tiene que ver con el Centro de Desarrollo Infantil o la Unidad local de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes; y el índice de vulnerabilidad social para saber la realidad que tiene la localidad para sostener a los sectores más vulnerables».

«Nuestra tranquilidad»

Romina Correa, en nombre de las familias adjudicatarios, dijo unas palabras. «Nací y me crié en General Acha. Soy una adjudicataria junto a mis dos hijas. Hace 15 años que estábamos inscriptos y nos tocó. Es nuestra tranquilidad, la construcción de nuestro futuro, la esperanza. Este si es uno de los días más felices de nuestras vidas. Solo agradecer a las personas que gestionan esto, al gobernador, al intendente. Agradecer a mi familia».

Travesía Urbana

El gobernador Sergio Ziliotto recorrió las obras de la Travesía Urbana y el mejoramiento del barrio Del Oeste.

La obra de la Travesía Urbana, a cargo de Vial A, había sido paralizada por el incumplimiento del Gobierno Nacional que asumió el 10 de diciembre pasado al dejar de pagar los certificados. La gestión del gobernador Ziliotto se hizo cargo de los pagos para que continúe la construcción. Se espera que la empresa finalice los trabajos en junio próximo.

La obra, que incluye la reconstrucción de la calzada principal de la ruta nacional 152, el asfaltado de las colectoras, dársenas de ingreso y egreso a la ciudad, desagües, iluminación, señalamiento y seguridad, entre otros puntos salientes, está avanzada en un 70 por ciento.

Además de brindar seguridad vial, será también un aporte en el aspecto urbanístico y ambiental porque contempla parquización, iluminación y espacios de ingresos a lugares de esparcimiento.

Promeba

La tercera etapa de la obra «Infraestructura vial e hidráulica para el Barrio del Oeste» está a cargo de la empresa Ribeiro SRL. La obra es esperada por la comunidad debido a que la topografía de la ciudad y la falta de infraestructura adecuada provocan, ante cada lluvia, grandes trastornos que afectan de manera directa a ese sector y repercuten también en sectores aledaños.

Se interviene en 69 manzanas donde residen 5.575 personas en 975 viviendas.

Las obras incluyen 54 calles pavimentadas con cordón cuneta y 3.000 metros de desagües pluviales que tiene por el objetivo «encausar aguas provenientes de precipitaciones mediante la ejecución de obras hidráulicas, evitando y subsanando las erosiones de suelo ocasionadas en determinadas calles del área de intervención”.

