La reacción de Milei en las redes tras el rechazo del DNU en el Senado

Compartir esta noticia:

Una vez más, el presidente utilizó «X» para cargar contra la «casta política» y exponer a los senadores que votaron en contra de la validez del decreto de necesidad y urgencia.









El presidente Javier Milei siguió, primero desde Casa Rosada y luego en Olivos, la sesión en el Senado en la que fue rechazado el decreto de necesidad y urgencia 70/2023. Como era de esperarse, el mandatario ultraderechista se mostró hiper activo en las redes sociales antes, durante y después de la sesión con posteos en tono amenazante para los legisladores que votaron en contra del DNU.

Desde la Quinta Presidencial, Milei recibió la noticia que no quería, e inmediatamente comenzó con su habitual catarata de posteos y «Me Gusta» en la red social «X» incitando al odio y apuntando contra los senadores que le bajaron el pulgar al decreto.

Los primeros posteos a los que reaccionó el mandatario fueron los de la cuenta del troll «Milei SheIby». «LA CASTA POLÍTICA VS EL PUEBLO ARGENTINO. Los que están en rojo, son todos traidores a la patria, que quieren que siga todo igual. No les importan los pobres, no les importa el país. Solo les importan sus curros de políticos chorros. #LaCastaResiste», fue la primera réplica de Milei. Acto seguido, resposteó: «En 2025 TODOS A VOTAR a los Diputados y Senadores que Javier Milei ponga en sus listas. #LaCastaResiste??? Si, pero no por mucho tiempo más».

También compartió un posteo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. «Vamos a cambiar el país, a pesar de todos los que destruyen al gobierno. No se preocupen: nos arreglamos sin ustedes», escribió la funcionaria nacional.

Nunca vi una cosa igual. La resistencia al cambio y la defensa de los privilegios es tan profunda… pero nosotros seguimos de pie, sin rendirnos, sin dar marcha atrás. Vamos a cambiar el país, a pesar de todos los que destruyen al gobierno. No se preocupen: nos arreglamos sin… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 14, 2024

En otro de los posteos, publicó la lista completa de los que rechazaron el DNU, a los que llamó «delincuentes que votaron en contra de acabar con los curros de la política».

He aquí los senadores que votaron en contra del DNU de Milei. pic.twitter.com/7jshexBnPs — Nico Yacoy 🇦🇷 (@nicoyacoy) March 14, 2024

Horas antes de la votación, el presidente faveó una publicación respecto a la moción solicitada por el senador libertario Ezequiel Atauche -que pretendía postergar el debate- que decía: «Ahí están los teléfonos, internos e mails de estos delincuentes. Con suerte 1 de los 38 asesores va a atender. Ahí tienen los nombres en rojo de los que voltearán el DNU, buscan en la lista y están todos los datos para mandarles un mensajito».

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios