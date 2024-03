Se inauguró el banco rojo en la Legislatura

Compartir esta noticia:

Este jueves 14 de marzo la vicegobernadora Alicia Mayoral encabezó el acto de descubrimiento de “El Banco Rojo” en el jardín de acceso a esta Cámara de Diputados.

«Este es un acto simbólico y la lucha es diaria. Es importante para recordar y cuando se vea, se pueda visibilizar que estamos en contra de la violencia, no solo la física, hay muchas formas de violencia y las repudiamos a todas. Quiero más que nada decir que agradezco el acompañamiento y no puedo dejar de decirle gracias al equipo, al personal de la Cámara. Me siento acompañada y acá está el producto de ellos. Esto lo hicieron cada uno de los chicos y las chicas que componen esta Cámara», dijo la vicegobernadora.









«Agradezco muy especialmente a los diputados y diputadas, muy especialmente que acompañan esta inciativa y decirles que el banco es de visibilización. Y si vemos que si hay alguien que se sienta en él, contémosle lo que significa. No todo el mundo tiene por qué saberlo. Lo importante es que seamos más, quienes estemos erradicando la violencia, gracias por estar», cerró la presidenta de la Cámara.

El banco rojo es un símbolo mundial de la lucha contra la violencia de género y los femicidios, que surgió como un proyecto cultural y pacífico de concientización, información y sensibilización que promueve la reflexión. El objetivo es no olvidar a las mujeres que sufrieron violencia de género.

El color rojo se usó por primera vez para demostrar públicamente la violencia contra las mujeres, en el año 2012, para recordar a las mujeres asesinadas en la Ciudad de Juárez (México), cuando se colocaron zapatos rojos, representando la sangre derramada de las víctimas, frente a los organismos públicos.

La campaña internacional “El Banco Rojo”, a la que desde mañana adherirá esta Legislatura, que busca visibilizar los femicidios, con acciones culturales en lugares públicos, surgió de una legisladora italiana el 25 de noviembre de 2016.

En este mes de marzo, que contempla el Día internacional de la mujer trabajadora, en la Cámara de Diputados de La Pampa quedará instalado en su acceso “El Banco Rojo”.

