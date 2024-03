Cruje la UCR por apoyos a favor y en contra del DNU

Compartir esta noticia:

Cuatro gobernadores radicales salieron a despegarse y apoyaron el DNU de la Libertad Avanza. Las réplicas de Martín Lousteau.

Luego de que el senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau, votó en contra el DNU de Javier Milei para desregular la economía, desde el radicalismo salieron a diferenciarse y se abre una nueva interna en el partido.

«Vamos a contribuir con las herramientas justas y necesarias que el Gobierno necesita para avanzar en su plan de gestión», subrayaron cuatro gobernadores radicales en un comunicado (el único que no lo firmó es el mandatario santafesino Maximiliano Pullaro, un hombre cercano a Lousteau). También adhieren los jefes de bloque en Diputados y el Senado.

Desde el entorno de Pullaro indicaron a Clarín que el gobernador santafesino no participó en el comunicado porque «se está ocupando 100% de la situación del terrorismo de las bandas narco en Rosario».

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

En medio del revuelo que generó el rechazo del DNU en el Senado, con duras críticas del oficialismo hacia Lousteau, desde la UCR plantearon que quieren «un cambio en el país».

«La Argentina necesita de acuerdos y consensos que nos permitan sacar a nuestro país del estancamiento y decadencia que nos sometió el kirchnerismo durante años. Respetamos el camino que eligieron los argentinos en las elecciones del año pasado con un claro mandato de cambio», enfatizaron.

En el escrito, gobernadores y jefes de bloque de la UCR precisaron: «Queremos un cambio en el país y trabajamos para construir un partido moderno que acompañe las reformas estructurales que necesita hoy Argentina. Apoyamos el orden de las cuentas públicas para salir de esta debacle y avalamos que esté en el orden de prioridades del Estado Nacional la discusión de avanzar para que haya equilibrio fiscal y no vivir con déficit fiscal como ha pasado en los últimos 65 años, lo que achata cada vez más nuestras posibilidades de crecimiento como país».

«Apoyamos la la discusión y el impulso de reformas necesarias en el Gobierno Nacional, para sacar a flote a nuestra sociedad, ahogada con la inflación, la presión impositiva y la pobreza a la que nos fue sometiendo el kirchnerismo con un modelo negacionista, discriminador y corrupto», argumentaron.

Además, abogaron «para que estas reformas sean fruto del consenso y, por eso, el Ejecutivo Nacional no debe tentarse con prolongar la narrativa electoral».

Desde el entorno de uno de los mandatarios firmantes del comunicado precisaron a este diario que «no hay una molestia con Martín (Lousteau) sino que los gobernadores entienden que vota por su electorado porteño que pide esto».

«Martín tomó una posición que es estar en contra de estas formas de Milei, pero no es que lo hace solo porque es radical sino que hay una realidad: en un año y medio tiene que revalidar su candidatura a senador o diputado. Entonces empieza a jugar esa campaña», razonaron.

En esa línea, fuentes del radicalismo reprocharon: «Es el presidente del partido y se olvida que nosotros tenemos cinco gobernadores que tienen que tener un trato institucional con el Gobierno nacional. Además, parte de lo que hace Milei lo decían (Horacio Rodríguez) Larreta y Patricia Bullrich en campaña, aunque no con las formas que usa el Presidente».

«En campaña nosotros planteábamos cosas similares como reducir el Estado, políticas de seguridad, reforma laboral y sindical. No es que Milei está haciendo algo que no decíamos. Lo que molesta de Milei es el destrato al Congreso de la Nación y las formas republicanas, el maltrato hacia los políticos con los que tiene que dialogar. La política es diálogo», sostuvieron.

En ese marco, las fuentes consultadas resumieron: «Lo que decimos es ‘dale las herramientas’. No pasa por quedar pegados con el kirchnerismo o no, porque ninguno queda pegado con el kirchnerismo. Martín no es el radicalismo sino que son los gobernadores también. El radicalismo es un partido nacional, no pasa por la Ciudad de Buenos Aires solamente. Pasa por el interior, especialmente por el interior donde gobernamos».

A modo de cierre, en el escrito institucional subrayaron: «Desde el lugar que ocupa cada uno, debemos contribuir con acciones conducentes a lograr los acuerdos que ayuden a sacar a nuestra sociedad de la profunda crisis que está atravesando. Queremos un cambio cultural, que promueva un Estado inteligente, eficaz y simplificado, que se enfoque en las principales tareas como seguridad, educación, salud, defensa y justicia».

La réplica de Lousteau

En medio de los cuestionamientos por su voto contra el DNU de Javier Milei, el senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau, salió al cruce de las críticas y apuntó contra quienes lo señalan desde el propio radicalismo.

«¿Qué es lo que creo que pasa? Una cosa es la postura que tienen los radicales puertas adentro y otra cosa cuando van a y votan», comenzó señalando Lousteau en Radio con Vos al analizar las razones por las que casi todos los legisladores de su partido cuestionan el voto contra el DNU.

En esa misma línea, y poco después del comunicado que firmaron algunos gobernadores y los jefes de bloque de la UCR en Diputados y Senadores, Lousteau redobló la apuesta: «Puertas adentro todos o casi todos los radicales dicen que es inconstitucional, todos dicen que es una barbaridad, pero después votan distinto».

Y agregó: «¿Por qué? Algunos porque genuinamente han cambiado de posición, otros por conveniencia y otros por temor. Cada uno se hace cargo, yo no tengo miedo».

Lousteau siguió con las críticas a quienes lo cuestionan y preguntó: «¿Cuantos radicales han escuchado ustedes llenarse la boca con el estado de derecho en la república y la institucionalidad? ¿Y ahora resulta que no?».

El economista insistió en los argumentos por los que se opone al decreto al repetir que «es inconstitucional de arriba para abajo».

«Cuando la gente que respeto mucho me dice ‘te equivocaste’, reviso todo. Lo que me dice la gente que la veo inconsistente, incoherente, que habla de constitucionalidad y votan inconstitucionalidades. Aquellos que votaron una cosa, porque el PRO votó la Ley de Alquileres, y escucho a Vidal diciendo ‘quieren llevarte a la ley de alquileres vieja’, pero si es de ustedes la ley», lanzó, enfático, Lousteau. (NA/Clarín).

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios