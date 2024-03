La oposición ratificó su postura: “no daremos quórum si las comisiones no están conformadas”

Compartir esta noticia:

Las y los legisladores de la oposición, nucleados en Comunidad Organizada, la UCR y Pro Mid explicaron a través de un comunicado de prensa el faltazo a la primera sesión de la Cámara de Diputados y criticaron al oficialismo por pretender “seguir manteniendo el manejo caprichoso en las Comisiones de Trabajo más importantes sin entender que de la totalidad de las 30 bancas, 15 son oficialistas y 15 no oficialistas”.

Más adelante, consignaron que “nuestra lucha por tener la mayoría en las comisiones de Trabajo es para garantizar el tratamiento de proyectos” y agregaron que “La experiencia nos ha demostrado que si no tenemos mayor cantidad de diputados en las comisiones, el oficialismo ni siquiera pone a consideración nuestras propuestas”.

El comunicado completo, consigna lo siguiente:

“Los diputados de la oposición, Comunidad Organizada, UCR y Pro Mid, no asistimos a la sesión convocada para el día de hoy, dado que el oficialismo pretende seguir manteniendo el manejo caprichoso en las Comisiones de Trabajo más importantes, sin entender que de la totalidad de las 30 bancas, 15 son oficialistas (FREJUPA) y 15 no oficialistas. Por otro lado, no podemos asistir a una sesión cuando aún no se han constituido las comisiones de trabajo.

Queremos resaltar que esto es consecuencia de la falta de voluntad y acuerdo del bloque oficialista para respetar el voto popular.

El FREJUPA falta a la verdad cuando argumenta que los diputados “opositores” no trabajamos, cuando en realidad nuestro trabajo se ve reflejado en los 76 proyectos que hemos presentado durante estos tres primeros meses del año, sobre los 18 que presentó el frente oficialista.

Nuestra lucha por tener la mayoría en las comisiones de Trabajo es para garantizar precisamente el tratamiento de esos proyectos, encajonados por orden del Poder Ejecutivo, muchos de las cuales reflejan demandas de todos los pampeanos y por las cuales nos han elegido como representantes. La experiencia nos ha demostrado que si no tenemos mayor cantidad de diputados en las comisiones, el oficialismo ni siquiera pone a consideración nuestras propuestas.

Por lo tanto, decidimos que hasta tanto el oficialismo no sea equitativo en el armado de dichas comisiones, reflejando la verdadera distribución de la Legislatura, nosotros no daremos quórum a las sesiones que convoque”.

Apoyo de la Juventud

Por otra parte, desde la juventud del PRO, señalaron que “ante lo sucedido en el transcurso del mediodía de hoy en la Cámara de Diputados Provincial desde la JPro La Pampa queremos respaldar y apoyar a nuestros legisladores”.

“Lo sucedido es un atropello a la voluntad del voto de los pampeanos. Señores diputados del peronismo en las elecciones pasadas obtuvieron el 48% de los votos, mientras que los partidos opositores el 52%, el mensaje fue claro”, enfatizaron.

“La actitud altanera, avarienta y egoísta por parte de los diputados oficialistas a la hora de definir la conformación de las comisiones ya no se va a permitir más. Es importante que prime la equidad, y no quieran continuar con el manejo de todo, eso no es lo expresado en las urnas”, indicaron.

“Queremos diputados que hagan valer la voluntad del pueblo, que no se arrodillen ante el Gobernador Ziliotto, que luchen por una legislatura que debata, discuta y defienda los intereses de los pampeanos, ya no queremos más una cámara funcione como una secretaria del Sr Gobernador, conformada solo por aplaudidores”, señalaron.

“El pueblo habló en la urna y ahora somos más los que queremos una provincia que tenga sus tres poderes funcionando como deberían funcionar, con responsabilidad, control mutuo, transparencia y ante todo coherencia. Basta de atropellos respeten y trabajen por y para los pampeanos”, cierra el comunicado firmado por Rodrigo Martinez Aimar, presidente Jpro y Josefina Villagra Pagella, vicepresidenta.

