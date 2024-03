Trump dijo que habrá “un baño de sangre” si pierde las elecciones

Compartir esta noticia:

El ex presidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, vaticinó que en Estados Unidos habrá un «baño de sangre» si él no es elegido en el cargo. Lo dijo durante un encuentro este sábado en Ohio, a días de haber ganado las internas republicanas.

«Si no me eligen va a haber un baño de sangre para todos, eso va a ser lo de menos», lanzó el magnate a sus seguidores. Después, fue aún más lejos: «No creo que vayamos a tener otras elecciones en este país si no ganamos estas elecciones o ciertamente unas elecciones que sean significativas».

El ex presidente pidió a sus seguidores que lo lleven a la Casa Blanca para que así pueda terminar con las políticas del actual mandatario y competidor suyo, Joe Biden. También prometió terminar con la política de fronteras abiertas y dijo que empezará la deportación de migrantes «más grande» de la historia de Estados Unidos.

La Corte de Estados Unidos avaló la candidatura presidencial de Donald Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló un fallo que había excluido de la boleta electoral de Colorado a Donald Trump por su conducta golpista a favor del asalto del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

Los jueces revocaron por unanimidad una decisión del 19 de diciembre del tribunal superior de Colorado de expulsar a Trump de la boleta primaria republicana del estado el martes después de determinar que la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos lo descalificaba para volver a ocupar un cargo público.

En su discurso del estado de la Unión, Biden prometió subir los impuestos a ricos y empresas

En el discurso del Estado de la Unión, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió aumentar los impuestos a los estadounidenses ricos y a las grandes empresas. También, de cara a las elecciones en el país del norte, cargó contra su adversario y antecesor republicano, Donald Trump.

Biden prometió aumentar los impuestos a los estadounidenses ricos y a las grandes empresas, anunciando planes para elevar el impuesto mínimo de sociedades y recortar las deducciones por la remuneración de los ejecutivos y los aviones corporativos.

Biden adelantó las medidas que formarán parte de un proyecto de presupuesto para el año fiscal 2025, que se publicará la próxima semana, y que pretende reducir el déficit federal en 3 billones de dólares en 10 años, al tiempo que recorta los impuestos a los estadounidenses con rentas bajas y ayuda a los compradores de vivienda de clase media.

