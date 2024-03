Compartir esta noticia:

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, participó de la reunión de Consejo Patagónico de Desarrollo Económico en la sede de CAME.

De la reunión están presentes los siguientes mandatarios: Ignacio Torres (Chubut), quien también preside el Tratado de la Patagonia; Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Claudio Vidal (Santa Cruz); Alberto Weretilneck (Río Negro); Rolando Figueroa (Neuquén), y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Respecto al encuentro indicó que «Es para celebrarlo. Cuando hablamos de fuerzas de la producción y hablamos de la Patagonia claramente entramos en una síntesis que son las PYMES, las que mueven más del 90% de lo que es el entramado productivo de nuestra región».

Sobre las críticas que han recibido por esta unión de gobernadores, expresó que «Nos quieren proyectar que planteamos la ruptura, la desestabilización, sin tener en cuenta que lo único que nos une es cómo generamos mayor desarrollo con inclusión. Luchar por el federalismo es lo único que nos va a garantizar desarrollo armónico con igualdad de oportunidades en cada rincón de la Argentina».

Ziliotto comentó que «No hay otra herramienta que no sea a través de la sinergia público-privada. Esa alianza estratégica que no es un slogan, es la necesidad de seguir trabajando y profundizándola. No hay desarrollo con inclusión cuando hay un sector privado fuerte y un estado débil o viceversa. Tiene que haber dos sectores trabajando a la par».

«Peleamos por federalismo fiscal, para que el estado tenga todas las herramientas para intervenir virtuosamente en la economía. Hay dos palabras que no figuran en la agenda pública: producción y trabajo. Discutimos lo monetario, lo cambiario, pero no cómo producimos y trabajamos».

Finalmente se preguntó «¿Cómo no vamos a querer equilibrio fiscal si en La Pampa es algo histórico? Hay distintas formas de llegar al equilibrio fiscal, una es ajustando y otra produciendo, una es achicando y otra es expandiendo la economía. Siempre vamos a estar del lado de la expansión de la economía».

