Piden modificar la ley de paritaria: cuestionan la cuota sindical

La agrupación docente Rosa y Verde presentó un proyecto para modificar la ley de paritarias porque «sostenemos que esta ley no está cumpliendo con su objetivo de proteger los derechos laborales y salariales de quienes ejercemos la tarea de educar».

Los puntos principales que proponen modificar son:

Cuota solidaria: Cada año, se les descuenta una cuota solidaria a los docentes no afiliados por la obtención de mejoras en los acuerdos paritarios. Sin embargo, estos acuerdos suelen ser paupérrimos y no reflejan las necesidades reales de la mayoría de los docentes. Además, estos representantes que tratan en nuestro nombre fueron elegidos por un porcentaje mínimo de la comunidad docente, lo que socava la legitimidad del proceso.

Falta de representatividad: Los docentes no afiliados a sindicatos también merecen tener voz en las paritarias. Proponemos que las cuotas de solidaridad se apliquen de manera justa y que todos los docentes tengan la oportunidad de elegir a sus representantes paritarios. De esta manera, garantizaremos una representación más equitativa y efectiva en las mesas de negociación.

Transparencia y respeto: Exigimos que las reuniones paritarias no sean meros actos protocolares. En la última mesa paritaria, la prensa tuvo acceso a información antes de que fuera presentada oficialmente, lo cual consideramos una falta de respeto hacia el colectivo docente. Necesitamos transparencia y seriedad en estas discusiones cruciales para nuestra profesión.

Nuevo proyecto de ley: A pedido de muchos docentes estamos elaborando un proyecto de ley más democrático y representativo. Ahora con el acompañamiento de nuestros colegas y que los diputados lo tomen para que esta iniciativa se convierta en ley. Queremos que nuestros intereses estén protegidos y que seamos parte activa en la construcción de políticas educativas justas.

Llamado a los diputados: Instamos a los diputados de todos los bloques a apoyar esta iniciativa. Si se aprueba, beneficiará a más de 14,000 docentes activos y por ende a los pasivos de nuestra provincia. Es hora de que se escuche nuestra voz y se defiendan nuestros derechos.

En resumen, estamos comprometidos con una educación de calidad y con condiciones laborales dignas para quienes formamos a las futuras generaciones. Juntos, podemos lograr un sistema más justo, democrático y representativo.

