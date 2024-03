Ziliotto: “Estamos de acuerdo en llegar al equilibrio fiscal, pero no ajustando a las provincias”

Compartir esta noticia:

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, dialogó con la prensa, antes de ingresar a la reunión de los gobernadores patagónicos en la sede de CAME. Destacó que entiende la necesidad de llegar a un equilibrio fiscal, «pero no ajustando a la provincias, hoy se puede llegar a estabilidad fiscal, creciendo no ajustando».









Este lunes 18 a las 17 horas, en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 25 de Mayo 457, CABA, se reunirán los gobernadores de la Patagonia para, junto con el Consejo Patagónico de Desarrollo Económico, elaborar el entendimiento productivo patagónico.

Respecto a la reunión señaló que «Esta reunión es consecuencia después del encuentro que tuvimos en Puerto Madryn, donde decidimos desarrollar un agenda de desarrollo regional, y compartir esto con CAME, para potenciar cada uno de los activos que tenemos en la región patagónica y proyectarnos hacia el país».

Respecto a la situación financiera, expresó que «cada una de las provincias tiene su situación actual, en La Pampa tenemos fondos anticíclicos históricos, pero nos esta afectando la sustentabilidad a largo plazo, y esto se debe a los recursos que nos debe el gobierno nacional que han retenido indebidamente».

Remarcó que «Entendemos la necesidad del gobierno nacional de buscar equilibrio fiscal en eso estamos de acuerdo, el tema es como, no aceptamos que ese equilibrio sea ajustando a las provincias, hoy se puede llegar a estabilidad fiscal, creciendo no ajustando», dijo Ziliotto.

Dl encuentro estarán presentes los siguientes mandatarios: Ignacio Torres (Chubut), quien también preside el Tratado de la Patagonia; Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Claudio Vidal (Santa Cruz); Alberto Weretilneck (Río Negro); Rolando Figueroa (Neuquén), y Sergio Ziliotto (La Pampa).

