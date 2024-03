Paro de prensa: exigen aumento de salarios y rechazan el cierre de medios públicos

Compartir esta noticia:

El Sindicato de Prensa Zona Sur realizó esta mañana una jornada de lucha en reclamo de aumento de salarios frente a las redacciones de los diarios de papel y pidieron la intervención de la Secretaría de Trabajo.

“El paro es en todas las redacciones de diarios de papel en el interior del país porque la oferta es irrisoria, nos quieren dar un 20 % de la escala salarial marzo de 2023. Nos quieren dar en enero una suma de 20 mil pesos, cuando tendría que ser de 85 mil pesos”, señaló el secretario general del SiPren, Milton Fernández.









“Un cronista cobró con el salario de febrero 211 mil pesos, un redactor 260 mil de básico, que puede llegar a 300 mil pesos. Es una base muy baja. Pretendemos que los empresarios pampeanos fijen una pauta salarial digna para la provincia”, agregó Milton Fernández.

Durante la medida de fuerza se manifestaron frente a las redacciones de los tres diarios de papel que se imprimen en La Pampa y se movilizaron hasta la Secretaría de Trabajo para que intervenga en el conflicto provincial.

Telam

Dela protesta también fue parte el reportero gráfico de Telam La Pampa, Julián Varela, que señaló a Plan B que “seguimos en la tercera semana de dispensa, no nos están dejando trabajar, los edificios siguen vallados y está en marcha ese plan de retiro voluntario, que ha sido rechazado por el gremio y la mayoría de las y los trabajadores”.

“Nos han mandado correos electrónicos, pero no hubo otra comunicación con las autoridades. Estamos permanentemente en contacto, queriendo volver a trabajar y defendiendo la agencia nacional de noticias”, contó.

“Hay incertidumbre, no se sabe que va a pasar la semana que viene. Llega el domingo y no sabemos si van a cerrar la agencia o van a extender la dispensa. Y bancándonos las acusaciones de que hay barra brava, que hay militantes políticos, y en realidad no hay barra brava, hay gente a la que le gusta el fútbol, y militantes hay de todos los sectores políticos”, enumeró.

“Defendemos la agencia nacional de noticias, defender los medios púbicos, que son los únicos con presencia en todo el país y los que te aseguran una información por fuera de la lógica comercial, la lógica del mercado y somos los que tenemos que asegurar la lógica de la pluralidad de voces para que llegue a todo el país”, finalizó Julián Varela.

