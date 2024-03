Compartir esta noticia:

El secretario General de la Unión Obrera de la Construcción, Roberto Robledo, cuestionó al gobierno de Javier Milei por su política económica de ajuste y destrucción del empleo.

El referente de uno de los sectores más afectados por el severo ajuste del gobierno de ultraderecha, afirmó que Milei y sus funcionarios son “productivos para hacer cagadas”.









Por la red social X, Robledo afirmó: “un gobierno productivo en hacer cagadas, dotado de una soberbia inigualable”.

“Muchos libertarios ya pegaron la vuelta al lugar que nunca debieron dejar. El peronismo”, indicó.

Robledo manifestó la semana pasada que “la situación con la obra pública nacional en La Pampa marca que no tenemos ninguna posibilidad de continuidad de trabajo, porque el Gobierno nacional no ha recibido a las empresas ni al ministro de Obras Públicas. Hay un silencio atroz de parte del Estado nacional, que incluso no nombra a autoridades en un Ministerio tan importante”.

“Sufrimos más de 600 despidos en los ProCreAr de General Pico, Santa Rosa y Toay; en ProMeBa de General Acha y en el plantel que trabajaba en la Ruta 151, que va de Algarrobo del Águila a 25 de Mayo”.

Los despidos también alcanzaron a obreros del Acueducto del Río Colorado y de otros proyectos que son de menor envergadura, “pero que condenan a más trabajadores a la desocupación”, dijo el dirigente sindical.

También dijo que el ajuste se siente en la obra privada: “ha menguado muchísimo la obra en el sector privado. En Santa Rosa y en General Pico, que es donde más se desarrollan estamos viendo edificios en los que los trabajos se paralizan y otros en los que redujeron personal y trabajan al mínimo. Quienes realizan venta desde el pozo por el momento sobrellevan la situación porque están abonando una cuota, pero esas cuotas se disparan por el aumento de los insumos, que incluso han llevado al cierre de plantas y fábricas que se dedican a la producción de acero, chapa y demás elementos necesarios para la construcción”.

