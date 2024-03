Se inauguró la Semana de la Memoria Popular: “hay que llevar las banderas en alto contra este gobierno negacionista”

Compartir esta noticia:

Con un acto que se celebró en el hall de la Municipalidad de Santa Rosa quedó inaugurada la “Semana de la Memoria Popular” y se restableció en el lugar el Paseo de la Memoria tal como se hace todos los años.

El acto estuvo encabezado por la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante de Santa Rosa, Romina Montes de Oca, junto a la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, Paula Grotto. Estuvieron presentes los concejales del Fre.Ju.Pa. Mariano Alfageme, Francisco Bompadre, Rocío Olguín, Lucas Ovejero y Lorena Guaiquian, y de la UCR, Diego Camargo y Luján Mazzucco. También fueron parte el diputado provincial Cesar Montes de Oca, Mariana Junco, hija de la víctima del terrorismo de estado Stella Maris Barrios, e Ivana Barneix quien es Coordinadora del Programa Académico Institucional de Derechos Humanos (PAIDH) de la Universidad Nacional de La Pampa.

Las palabras de apertura fueron pronunciadas por Romina Montes de Oca. Luego de ella se expresó la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia Paula Grotto, quien dijo que “siempre es un honor estar en el Concejo Deliberante de Santa Rosa. Hoy inauguramos esta Semana de la Memoria y lo hacemos con la responsabilidad que ello merece. Son momentos en que estamos frente a un gobierno negacionista y por eso tenemos que tener memoria para llevar estas banderas en alto para que nunca más volvamos al pasado”. Por último, Grotto resaltó la figura del exgobernador Marín.

Mariano Alfageme, concejal del Fre.Ju.Pa y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del cuerpo quien dijo que “el 24 de marzo del 76 no fue un golpe más en la historia argentina, sino que fue un golpe de Estado que se propuso reformatear la sociedad, reformatear la historia de nuestro país y producir una derrota histórica, categórica a todos los sectores populares y sociales que se estaban organizando”.

Agregó que “fue un proceso que provocó 30 mil desaparecidos, miles de presos políticos y exiliados y menores de edad sustraídos. Duró ocho años y terminó con una guerra en la que murieron cientos de compatriotas, entre ellos varios comprovincianos”.

Entonces, “cualquier similitud con la realidad que estamos viviendo hoy, no es mera coincidencia. Hoy tenemos un gobierno nacional negacionista de lo que fue la dictadura y su marco represivo. Por eso es importante más que nunca, levantar la bandera de los 30.000 compañeros desaparecidos, entre ellos, los más de 50 rostros de la memoria de compañeros de la provincia de La Pampa. Hoy tenemos que llenar las plazas, las calles de este país para no permitir que decaigan esos ideales y en repudios a las políticas negacionistas de este Gobierno nacional”.

Luego del concejal, hizo uso de la palabra Mariana Juncos, hija de Stella Maris Barrios (víctima del terrorismo de estado) quien destacó “la importancia de mantener la memoria en tiempos de un gobierno negacionista. Debemos mantener las banderas en alto y no olvidarnos que se trató de un genocidio. Hoy vemos un ataque constante a una cantidad de derechos los cuales hay que defenderlos todos los días y ponerlos otra vez las mochilas con todas las insignias y defender la memoria, la verdad y la justicia. Fue terrible lo que vivieron y yo elijo ponerme la remera de la lucha que llevó adelante mi mamá y poder seguirla por mucho tiempo”.

Por último, Ivana Barneix llamó a sostener las banderas “de la memoria, la verdad y la justicia y entender que se trata de una política de Estado. La Pampa no ha sido ajena a la lucha colectiva. Acá la gente pidió saber qué había pasado con los pampeanos y pampeanas, quienes habían sido los responsables de esos crímenes y qué consecuencias había tenido su accionar. Debemos rescatar espacios como estos que nos permiten recordar que la provincia no fue una isla. Debemos tomar esas banderas y más que nunca no claudicar en la lucha”.

