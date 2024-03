Todo para aprender

Compartir esta noticia:

Por Javier Urban – Llamativamente siendo Sergio Ziliotto uno de los gobernadores que más contundentemente se ha opuesto a la gestión Milei, éste no se preocupa en lo más mínimo en intentar aplacarlo. Es que, pese a la resistencia del gobernador pampeano, el gobierno nacional cuenta a La Pampa como amigable. Los tiros en los pies que llevaron a eso. La opo provincial le erra estratégicamente y hasta puede provocar lo inimaginado.

Es sumamente paradójico el momento que se está viviendo en el ámbito político de La Pampa donde es difícil de advertir cómo continuará todo en medio de un contexto nacional absolutamente desquiciado como el que presidente Javier Milei.









La primera gran paradoja está dada por la identificación que a nivel nacional se hace de la provincia de La Pampa. La proliferación de demandas mediáticas que hasta los gorilogopolios del sector ejercen sobre el gobernador Sergio Ziliotto, porque con su accionar se ha convertido, indudablemente, en uno de los más significativos mandatarios opositores a Milei, no encaja con la mirada que desde el gobierno central tienen respecto a La Pampa, que no les genera la preocupación que sí les provoca otras jurisdicciones.

Ziliotto sigue dando muestras de que su posicionamiento inicial, compartido por no más que un par de gobernadores que, salvo Axel Kicillof, todavía no son tan consecuentes, sigue inalterable. Lógicamente sostiene que está dispuesto a cualquier tipo de diálogo, pero no desiste de señalar que tiene tanta representación como Milei, porque los pampeanos y pampeanas lo eligieron para defender sus derechos y, por ahora, desde el gobierno central no han hecho más que intentar quitárselos, entonces debe permanecer en la vereda de enfrente.

Es así que, en la semana que dejamos atrás, desde General Acha, acompañado por un intendente opositor a su gobierno y fuerte referente de la UCR, Abel Sabarots, dijo, para que lo escuchen en todo el país: «Quiero que quede muy en claro que no vamos a retroceder ni para tomar envión».

Fue en relación al recorte de fondos a la provincia -en diferentes conceptos no cumplidos, lo que Nación le debe a La Pampa ya supera los 18 mil millones de pesos- y la crisis económica generada por el gobierno nacional frente al que, sostuvo, «vamos a cumplir con cada una de las obras y acciones que nos comprometimos, y vamos a seguir defendiendo la provincia, porque no hay ninguna medida del gobierno nacional que nos haga cambiar el rumbo ideológico de lo que pensamos que debe ser un Estado presente al servicio de los pampeanos». Lo dijo en un acto de entrega de 40 viviendas en Acha, con una inversión de más de mil ochocientos cincuenta y seis millones de pesos. El intendente radical no pudo más que manifestar su apoyo: «vamos a acompañar al gobernador en toda decisión política para defender el derecho de los pampeanos, sin importar el color político» y auguró que cada vez que haya que pararse de manos frente al gobierno nacional como cuando los gobernadores patagónicos lo hicieron en Puerto Madryn, «nosotros estaremos atrás de eso, sin especulaciones políticas».

En línea con Sabarots, está el presidente del comité provincia de los radicales, Federico Guidugli, que en declaraciones radiales afirmó que «en la Mesa del Comité Provincia, mayoritariamente, se está en desacuerdo con el mega DNU de Milei» y hasta la diputada nacional Marcela Coli, con su actitud de hacerse presente en el recinto cuando se intentó -finalmente no hubo quorum para lograrlo- tratar el proyecto del bloque que lidera Miguel Pichetto, de actualizar jubilaciones por inflación.

Con el gobernador considerado por todo el arco político nacional como referente de la resistencia y con los radicales de su provincia manifestándose como aliados en su defensa a los derechos de pampeanos y pampeanas, sería obvio asegurar que más opositor a Milei no se consigue, hoy por hoy, en el resto del país.

Sin embargo, sumidos en la angustia que les generó el tratamiento del DNU en el Senado y frente a la expectativa de que Milei sea frenado por la Corte o por los gobernadores a través de los recursos naturales que, a cambio de sucesivos recortes en áreas sensibles, les entregó la reforma constitucional de 1994. Aterrorizados porque ambos elementos hoy podrían detener a Milei. Enfrascados como están, en el gobierno nacional, en el “poroteo” de los gobernadores que podrían apoyar a la Casa Rosada con las reformas que quiere impulsar Milei, analizando caso a caso para buscar -después del primer fracaso con la ley ómnibus y de la reciente derrota en el Senado donde rechazaron al mega DNU- nuevos apoyos para volver al ruedo con la batalla legislativa, ni se inmutan por la situación en La Pampa.

Ni la “mesa técnica” -que trabaja las reformas y desregulaciones- ni el “ala política”, que articula con el Ministerio del Interior, con el objetivo de determinar qué gobernadores serían los más proclives a apoyar las iniciativas nacionales, cuentan a La Pampa como un problema, más allá de que claramente tienen identificado a Ziliotto como uno de los más, si no el más, opositor al gobierno nacional.

Es que por más que saben que al gobernador de La Pampa no lo incluyen para nada entre quienes podrían apoyar las reformas, ya sea por necesidad de caja o porque están alineados al déficit cero, y a los ojos de la Casa Rosada jamás formaría parte de los caciques provinciales que cerrarían filas con los libertarios -serían 12 con los que cuentan-, Milei y los suyos no creen necesario perder tiempo ni esfuerzo en intentar aplacar a Ziliotto.

¿Y eso por qué? porque no les hace falta. Más allá de la clara postura de Ziliotto -que hoy se debate entre ser parte de quienes van por el objetivo final siempre representado por un helicóptero despegando de la terraza de Casa Rosada o seguir encadenando fuertes respuestas puntuales ante desafíos sucesivos-, los libertarios cuentan a La Pampa como provincia amigable, a la hora de sumar votos en el Congreso para defender el DNU, reflotar la ley ómnibus y otro paquete de proyectos de alto calibre que desearían imponer en las sesiones ordinarias ya inauguradas.

Es que si bien Marcela Coli se prestó a la foto simbólica del otro día en la Cámara de Diputados de la Nacion, junto a los radicales de Facundo Manes, su voto siempre estará más cerca de los Martín, Maquieyra y Ardhain, que de Varinia Marin y Ariel Rauschemberger. Y por más que según Guidugli, la mayoría en el comité provincia están en contra del DNU, ya vimos que Daniel Kroneberger votó a favor de su continuidad, sumándose a Victoria Huala, dejando huérfano al «Paly» Daniel Bensusán.

O sea, Ziliotto será el más combativo, pero en el senado los pampeanos le dieron la victoria 2 a 1 a Milei y, en el peor de los casos, en diputados, Milei alternaría muchas más victorias que derrotas, entre los legisladores que representan a nuestra provincia.

Tal vez sea éste el momento en el que los peronistas de La Pampa mayor reflexión tendrían que ejercitar sobre lo que les ha pasado en los últimos años, el daño que se han autoinfligido. Paradójico, porque justo, en todos lados, es en este momento en que miran con mayor admiración al peronismo pampeano por la hegemonía que ha sustentado a lo largo de toda la vida democrática.

Pero la derrota en las elecciones legislativas del 2021 ha dejado una secuela que hoy queda expuesta en el Congreso y que su origen parece disparador de cuestiones que se prolongan hasta estos días.

Que, a pocos días de las elecciones de mayo del año pasado, en las que Ziliotto obtuvo su re elección, el ex gobernador Carlos Verna, líder de la línea Plural, hubiera salido a manifestar que «dije públicamente que no iba a ser candidato y que no tenía candidatos, por lo tanto, no tuve un carajo que ver con el resultado de esa elección» en referencia a las celebradas un par de años antes, en las que el Frejupa perdió un diputado nacional y un senador a manos de la oposición. Y que haya aclarado que «la razón por la que se perdió es porque los candidatos viven en una sola ciudad y se olvidaron de La Pampa federal y se olvidaron de Pico…”, reveló un estado de situación en la previa de aquellas elecciones de 2021 de un marcado enfrentamiento intestino en el peronismo, que lo condujo a la derrota. Esa derrota, hoy le permite a la oposición tener más legisladores nacionales que con los que el peronismo cuenta y por lo cual, para Milei La Pampa no le es problema.

El problema se da en el peronismo, que está observando que aquel entuerto, entre el gobernador y el jefe de la línea Plural, parecía resuelto cuando sobre el cierre mismo de la campaña 2021, Ziliotto declarara “no voy a formar un espacio propio” y cuando Verna afirmó, a principios del año pasado que «Sergio se merece una segunda gestión», y, sobre todo, porque en Pico en esas elecciones el peronismo arrasó, dándole a Ziliotto los votos necesarios para conseguir su re elección, con el altísimo caudal de sufragios imprescindibles del vernismo.

Sin embargo, y por más que Verna tuviera la seguridad, así lo dijo, de que el gobernador en su segunda gestión corregiría la falta de funcionamiento de los funcionarios, que para él no funcionaron en su primer gobierno, sustituyéndolos; eso no pasó y hoy. desde el vernismo no son pocos los que insinúan que la situación se parece bastante a la previa de las elecciones del 2021, con las huestes del ex gobernador muy lejos de la toma de decisiones. «Parece que no hemos aprendido nada» se lamentan los peronistas equidistantes de ambos sectores y también los más razonables de entre las partes en tensión.

Y si bien no eran pocos los que aseguraban que la falta de premura en sesionar para darle estado parlamentario a los proyectos de ley que enviara Ziliotto a la Legislatura, respondía a esa tensión interna en el peronismo, en la semana que dejamos atrás pareciera que, como muchas veces ocurre, la crisis podría convertirse en oportunidad.

La envalentonada oposición cree que las nuevas circunstancias temporales, donde la mayoría supo votar de presidente a un outsider que no para de cargar, hasta con insultos, contra la dirigencia política a la que califica como casta, le auguran un futuro promisorio, para lo cual no deben hacer otra cosa más que pararse de manos ante el peronismo oficialista e intentar hacerles fracasar en su gestión legislativa. Y entraron en acción, con una inocultable torpeza.

«No asistimos a la sesión convocada porque el oficialismo pretende seguir manteniendo el manejo caprichoso en las Comisiones de Trabajo más importantes, sin entender que, de la totalidad de las 30 bancas, 15 son oficialistas (Frejupa) y 15 no oficialistas. No podemos asistir a una sesión cuando aún no se han constituido las comisiones de trabajo», argumentaron para justificar la falta de quorum que provocaron para que no haya sesión el jueves en la Legislatura. Dicen que «hay que resaltar que esto es consecuencia de la falta de voluntad y acuerdo del bloque oficialista para respetar el voto popular», para añadir que «el Frejupa falta a la verdad cuando argumenta que los diputados ‘opositores’ no trabajamos. En realidad, nuestro trabajo se ve reflejado en los 76 proyectos que hemos presentado durante estos tres primeros meses del año, sobre los 18 que presentó el frente oficialista».

Y particularmente la macrista Laura Trapaglia arremetió con que “el autoritarismo que ejerce el oficialismo en el Poder Legislativo, la soberbia y la subestimación de algunos diputados de ese bloque para con los del no oficialismo y la sociedad, nos llevaron a tomar esta decisión. El bloque oficialista no entendió el mensaje de las urnas que le dio, al no oficialismo, con el 51% la mayoría parlamentaria”.

En realidad, la sesión se desarrolló igual, fue en minoría y, por lo tanto, sin poder de decisión sobre ningún aspecto, aunque arrojando el mismo resultado que hubiera arrojado la sesión normal: la distribución de los proyectos ingresados en la comisión a la que se destinaría a cada uno. Y las y los diputados oficialistas aprovecharon la asamblea para decir, sin que nadie los interpelara, que siempre están y estuvieron dispuestos a negociar por las comisiones; que lo que en realidad pasó es que “cedimos en algunas de las cosas que pedían… pero caprichosamente cada vez quieren más, y así es imposible pensar en un acuerdo”. “Esta gente casi que está proponiendo un co—gobierno. Quieren decidir qué se resuelve o no en la Legislatura» se escuchó entre los/las diputados/s asistentes a la frustrada sesión.

“Nosotros somos un bloque de 15 diputados, y ellos son 7, 6 y 2. Antes estaban juntos en una bancada de 13, pero decidieron separarse… ¿ahora se van a constituir en un único bloque? Seguro que no. Entonces no pueden pretender que se los considere de esta manera: es más, si así fuera debiera venir a consensuar un sólo presidente de bloque y no tres, como vienen ahora. ¿O no?”, dijeron con inocultable razonabilidad.

Para también exponerlos a los diputados de la oposición llamándolos a que le den explicaciones a la Cámara de la Construcción y, sobre todo, a las familias de los 700 trabajadores del sector que quedaron sin empleo al abandonar las obras el gobierno nacional y ahora se sienten postergadas porque los diputados no sesionan en La Pampa y lo dejan al gobernador sin poder destinar fondos para cubrir las deudas del gobierno nacional y volver a trabajar.

Los, las, legisladores de la oposición también quedaron expuestos porque en la semana previa a no dar quorum y hacer caer la sesión, se la habían pasado cuestionando al proyecto de aporte solidario, apareciendo como coincidentes son Milei, para quien la justicia social es una atrocidad.

Pero también, como lo dijo el diputado Espartaco Marín, «en tiempos donde desde el poder central se dice que los políticos son una casta, que el Congreso es un nido de ratas… si el pueblo te elige para que labures y no venís, le haces un flaco favor a esta noble actividad, que es la política bien entendida».

Objetivamente, el oficialismo tiene un abanico de variables para ejercer el control absoluto de la Cámara de Diputados, aunque estén 15 a 15. Lo primero a marcar es que el resultado de las elecciones de mayo no le dieron margen para obtener un diputado/a más que el conjunto de los partidos opositores, pero claro está que el ganador de las elecciones fue el Frejupa. Por lo cual, cualquier discusión debería resolverse apelando a la cantidad de votos obtenidos y ahí -por poco- más de 5 puntos de diferencia en la categoría gobernador y por más de 3 puntos de diferencia en la categoría diputados, se impuso el oficialismo. Así, el Frejupa tiene el derecho a ser la primera opción a la hora del reparto de comisiones y de la composición de las mismas. Y, de última, hasta podría darse el lujo de cederle la presidencia de todas las comisiones y la mayoría de diputados en las mismas también y después, ante cada dictamen que emitiera la mayoría opositora, promover también un dictamen en minoría. Así, cuando ambos dictámenes fueran tratados en la sesión, en el recinto, imponer su mayoría, hasta con el voto preferencial de la presidenta, para desempatar, si fuera necesario. O sea, el ruido opositor no es más que para hacer ruido. En lo medular, las condiciones objetivas no han cambiado respecto a períodos anteriores.

Lo puntual, es que Ziliotto necesita de ese par de leyes, la de aporte solidario y la de continuidad de la obra pública, para, por un lado, recaudar los diez mil millones con los que piensa asistir a los y las pampeanas al borde de la indigencia y, por otro, que las constructoras retomen sus trabajos con los 700 empleados hoy en disponibilidad. Y dos de las espadas más filosas que salieron a cruzar a la oposición por no dar quorum, fueron Daniel Lovera -que apuntó a “un grupo de legisladores irresponsables que impidieron llevar adelante la sesión, que intentaron utilizar durante todo el día una metodología que ellos dicen denostar». Y revelando que era «la primera vez que se deja sin funcionamiento la cámara de nuestra provincia”, les sugirió que «aflojen con el Instagram”. Para agregar: Es la primera vez que se deja sin funcionamiento la cámara de nuestra provincia”- y Hernán Pérez Araujo, que manifestó que “nos vemos sometidos al capricho de 15 legisladores por una discusión ruin. No es posible que la distribución de las comisiones altere el funcionamiento del recinto», agregando que “las ganas de laburar no sólo se deben manifestar en los medios de comunicación o en Twitter», y finalmente pedir «que se conformen las comisiones y se comience a trabajar estemos quienes estemos. Siempre a favor de las y los pampeanos”.

Lovera y Pérez Araujo, dos plurales de pura cepa que, al igual que el resto de los que responden a Carlos Verna, llamaron a facilitar la gobernabilidad de Ziliotto. La crisis es una oportunidad que, de ser aprovechada por el peronismo pampeano, habrá demostrado que aprendió una buena lección del estado en el que quedó su representación en el Congreso, cuando priorizaron otros intereses y no el que declaman siempre, el de pampeanos y pampeanas.

