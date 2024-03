El FreJuPa y la UCR rechazaron la privatización del Banco Nación

Compartir esta noticia:

Este jueves, en la sesión del Concejo Deliberante, los bloques del radicalismo y del FreJuPa rechazaron la privatización del Banco Nación. Desde la Asociación Bancaria, criticaron la falta de definiciones en el tema de Comunidad Organizada y del PRO.

El secretario general de la Asociación Bancaria estuvo este jueves en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante y agradeció el apoyo de los bloques de la UCR y el FreJuPa contra la privatización del Banco de la Nación Argentina.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

En diálogo con Plan B, Ibáñez señaló que “hace un par de días vinimos al Concejo y fuimos recibidos por los distintos bloques. Conseguimos el apoyo de los bloques del FreJuPa y de la UCR no así de Comunidad Organizada y el PRO, que no se expresaron rotundamente”

“Creo que están apoyando las políticas libertarias que lleva adelante el gobierno nacional y que atenta contra las instituciones de nuestro país. Ellos dicen que no son libertarios, pero es como si lo fueran”, criticó Ibáñez.

Consultado sobre el inicio de la privatización del Banco Nación, Ibáñez dijo que hasta el momento no hay nada oficial. “Sí se ha mencionado en el DNU y en el proyecto de Ley Ómnibus, la privatización del Banco Nación y el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), junto a otras 41 empresas del estado que tienen que convertirse en sociedades anónimas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Plan B Noticias (@planbnoticias)

“Hasta el momento, no hay un achique interno. Sí desde nuestra organización hemos iniciado una campaña de recolección de firmas, como la de los años 90, donde también hubo un intento de privatización y que estamos llevando adelante a lo largo y ancho del país”, dijo Ibáñez.

Preguntado sobre quienes están a punto de jubilarse, Ibáñez dijo que “hasta el momento, no han habido movidas y quienes estén por jubilares, lo van a hacer como lo están haciendo hasta ahora”.

Por último, consultado si hay empleados y empleadas contratadas, Ibáñez dijo que no. “En la organización se cumplen los plazos para los contratos a término. Y en aquellos casos donde no se cumplen con las expectativas de la empresa, no se les renueva el contrato”.

“Vencido el plazo, quienes si cumplen esas expectativas, son pasados a planta permanente. Son trabajadores efectivos”, cerró el secretario general de la Bancaria.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios