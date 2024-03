El oficialismo en el Deliberante repudió la quita del Fondo de Incentivo Docente y exigió su restitución

Compartir esta noticia:

Desde UTELPa, celebraron la iniciativa. “No queremos que haya ciudadanos de primera y de segunda”, dijo Carina Peredo en referencia a la entrega de vouchers educativos a la educación privada.

Carina Peredo, secretaria gremial del UTELPa, dialogó con Plan B, en el marco de la decisión del Deliberante de repudiar la decisión del gobierno de Javier Milei de quitarle el Fondo de Incentivo Docente (FONID) a todas las provincias del país.

“Venimos a acompañar lo que se presenta en el Concejo y que forma parte de la lucha de lo que venimos reclamando como sindicato de base de la CTERA, que es que el gobierno nacional reintegre los fondos del Incentivo Docente, que forman parte de una ley que se aprobó hace muchos años y exigimos que esa ley se cumpla”.

“En este tema, fuimos invitados por el bloque del FreJuPa y estamos para acompañar el proyecto. Consideramos que el reclamo es nacional y tiene que ser con todos y todas. Es un reclamo de la comunidad el de garantizar el derecho social a la educación y esos fondos deben ser reintegrados a la provincia y que el sistema educativo sea un derecho social y no un privilegio para un solo sector”, agregó.

Peredo recordó que las y los docentes pampeanos cobraron el FONID dos meses y desde el mes pasado, no lo están percibiendo. “El gobierno provincial se hizo cargo los dos primeros meses del año, pero el impacto ya se sintió en el mes de febrero. Estamos reclamando que se restituyan esos fondos, que son significativos. Para un docente, con un cargo de 15 horas, son $28.000 menos. O sea, que en un docente que tiene doble turno, son casi alrededor de $60.000 de bolsillo”.

“Nosotros vamos a seguir reclamando por su restitución. Esta ley fue producto de la lucha de la Carpa Blanca, con ayuno de 1003 días de docentes de Argentina y que pelearon para que esto fuera una realidad. Por eso, lo que exigimos es que el gobierno nacional vuelva a restituir la ley y que garantice el derecho a la igualdad y la equidad en la educación en todo el país, para que no haya ciudadanos de primera y de segunda, dependiendo si tienen o no dinero para la educación”, dijo Peredo.

Consultada sobre la entrega de vouchers a establecimientos privados, Peredo dijo que “la sociedad de un país no puede dividirse en ciudadanos de primera y de segunda. El estado tiene que estar presente porque es el responsable del derecho a la educación. Esto genera, a futuro, disparidad en el acceso a fuentes de trabajo, ya que quienes tengan acceso a estudios, tendrán mejores puestos de trabajo y quienes no tengan ese derecho, no tendrán acceso a un trabajo digno”.

