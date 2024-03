Para la oposición, Santa Rosa no tiene inflación, despidos ni padece el ajuste de Milei

Compartir esta noticia:

La Unión Cívica Radical, el PRO y Comunidad Organizada se negaron a tratar proyectos de resolución que cuestionan las políticas de Javier Milei porque “son temas nacionales” que “no atañen” a los ciudadanos de la capital Pampeana. (videos)

La nueva versión de la Unión Democrática, la alianza antiperonista de mediados del siglo pasado, esgrimió que no votarán proyectos contra Milei porque ellos viven y legislan en Santa Rosa, y con ese argumento, dieron a entender que las políticas nacionales, no afectan a la población de la ciudad capital.









El débil argumento para no repudiar el ajuste que paga toda la sociedad y festeja la casta, fue pronunciado en primer lugar por el macrista Marcelo Guerrero, le siguió la concejala de Comunidad Organizada, Fabiana Castañiera, y el presidente de la bancada radical, Diego Camargo.

La oposición, sin ponerse colorada, con su argumento de “lo nacional”, le dijo a la ciudadanía que en Santa Rosa no hay despidos en la construcción por la paralización de la obra pública nacional, no hay inflación por la mega devaluación y la liberación del mercado determinado por Milei, e incluso, aventuró que los despedidos de Agricultura Familiar, de los PROCREAR, de Telam, del CDR, de las constructoras, de los comercios, no son santarroseños.

Según la nueva Unión Democrática, tampoco padecen las políticas de ajuste de eliminación del programa del Registro Nacional de Barrios Populares, el ajuste de los alquileres al antojo de los propietarios, el tarifazo en combustibles, energía eléctrica, el de gas que está por venir, entre otras decisiones que tomaron los libertarios en su afán de destruir a las provincias, las economías regionales y a la clase trabajadora toda.

Cuando el FreJuPa puso a consideración el repudio a los despidos en organismos nacionales, al recorte en la cultura, en la educación, en los barrios populares, en la obra pública, dijeron que no eran temas que correspondían tratar en el Concejo Deliberante porque no afectaba a quienes viven en Santa Rosa.

Solo estarán dispuestos a acompañar declaraciones públicas si se refieren a Malvinas y Lesa Humanidad.

La CPE, Camuzzi, el dueño de la casa que alquilas, el almacenero, el supermercadista, el de la estación de servicio… ¿Accederán a cobrarte los precios santarroseños de los que habla la oposición?

Con probar, no se pierde nada. Pero, por las dudas, lleva plata para gastar como si vivieras en la Argentina de Milei.

