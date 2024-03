Pedehontaá advierte por las políticas del gobierno nacional: “vamos a tener tiempos difíciles en la provincia”

Compartir esta noticia:

El secretario de Trabajo y Promoción del Empleo de la provincia de La Pampa evaluó la situación económica y aseguró que, de continuar con estas políticas, vendrán tiempos difíciles en la provincia.

En declaraciones al portal Infopico, Pedehontaá destacó los acuerdos alcanzados en paritarias y celebró que organizaciones intermedias como la Federación Económica de La Pampa adviertan por la disminución de la actividad industria, para advertir que “a este nivel de desquicio que propone el gobierno nacional, en la industria, en el comercio, en la hotelería, en la gastronomía, vamos a tener tiempos difíciles en la provincia”.

En referencia a los encuentros con los gremios, el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá, analizó los encuentros con los gremios y aseguró que “las paritarias son el cierre del proceso de diálogo y de negociación permanente que tenemos con los dirigentes que representan a los trabajadores del Estado provincial. De hecho, hacemos un trabajo permanente en conjunto y no es que no nos volvemos a juntar hasta la próxima paritaria”.

En el encuentro del martes, “no es que fue fácil, pero sí fue mucho más aliviada por la contundencia que tienen los números en este trimestre en cuanto a lo que ha ofrecido el gobierno provincial: en diciembre el mínimo garantizado estaba en 282 mil pesos, o sea que una familia tenía garantizado 354 mil pesos y hoy estamos en 654 mil pesos. La contundencia de los números deja poco margen para no apostar a un diálogo que nos permite ir acompañando. Por supuesto que hoy, ante el salvajismo que tiene el gobierno nacional en cuanto a la generación de una situación de empobrecimiento de la clase media, tenemos que estar permanentemente trabajando para no perder la carrera definitiva del poder adquisitivo del salario del trabajador”, remarcó el funcionario.

“Hoy en la provincia de La Pampa podemos decir que estamos palo y palo con el número de la inflación, que para nuestra región para este 2024 marca 35,6 y de incremento salarial, en el trimestre, estamos dando 45,2, entonces eso nos permite mirarnos a la cara con los dirigentes sindicales y poder avanzar en estos acuerdos”, agregó Pedehontaá.

Ante las declaraciones de la Federación Económica de La Pampa, sobre la disminución en el nivel de actividad en la industria y el comercio, el secretario de Trabajo respondió que “en primer lugar, nosotros como gobierno provincial, celebramos que las organizaciones intermedias y gremiales que representan a las patronales en La Pampa puedan generar estos instrumentos para convertirse en interlocutores de la necesidad de los sectores, pero lo que siempre me va a llamar la atención es el silencio perturbador a esta altura que tienen estos dirigentes con las políticas nacionales. Hoy no veo una contundencia en la posición de Graciela Béjar (presidenta de la Federación Económica de La Pampa) en cuanto a las políticas que afectan al sector que ella representa. Estamos en un país donde empezamos a exportar carne de cerdo, carne de vaca, productos alimenticios y no hay una contundencia. Me llamó mucho la atención la declaración que hizo el secretario General de los Madereros, que es la entidad que representa a los empleadores del sector de la madera, que decía que la UIA solamente salta o propone alternativas contrarias cuando lo que afectan es el sector alimenticio, pero que el sector maderero hace dos meses que está trabajando a pérdida y las fuentes laborales se están cayendo a pedazos”.

El funcionario insistió y dijo que “no alcanzo a distinguir un posicionamiento cierto y concreto de Béjar ante las políticas nacionales, que lo único que está haciendo es agotar con los emprendimientos de servicios, los industriales, la caída de actividad, del consumo. Se está empezando a generar una conflictividad laboral, porque como sabemos, en la conformación productiva de la provincia, más allá de la industria cárnica, alguna cooperativa o aceitera, no tenemos una conformación con emprendimientos de 400- 500 trabajadores permanentemente, sino que estamos repletos de Pymes que tienen 10, 12, 15 trabajadores, que termina siendo una relación hasta de amistad entre la patronal y los trabajadores. Cuando empiezan a surgir estos problemas, lo primero que hay es una reducción de derechos de garantía porque de común acuerdo se pasa a media jornada y el resto se paga negro y el final es el despido, la caída y el cierre del emprendimiento. Cuando hay un cierre de un emprendimiento, no hay pago de indemnización y comienzan los problemas de dos personas que transitaron la vida en un emprendimiento”

Consultado sobre el desempleo en la provincia, Pedehontaá dijo que “estamos en una etapa intermedia, donde se empiezan a recortar derechos de garantía: estamos viendo un crecimiento sostenido de la conflictividad. Sin ir más lejos, algo que es de público conocimiento es la caída de la obra pública que ha generado que muchos trabajadores que tenían la expectativa de empleo por 9 meses, por una decisión deliberada absolutamente equivocada, porque es no conocer la sustentabilidad en muchas provincias del gobierno nacional de paralizar la obra pública y eso paraliza la venta de materiales y todo lo que genera la construcción”.

“El gobernador nos ha pedido a la Secretaría de Trabajo, al Ministerio de la Producción, al Banco de la Pampa, a I COMEX que trabajemos en conjunto para prevenir situaciones, pero a este nivel de desaceleración de la actividad, a este nivel de desquicio que propone el gobierno nacional, en la industria, en el comercio, en la hotelería, en la gastronomía, vamos a tener tiempos difíciles en la provincia de La Pampa”, adelantó el funcionario. (Fuente: Infopico).

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios