Al menos 40 muertos y más de 100 heridos en un ataque armado en una sala de conciertos cerca de Moscú

Compartir esta noticia:

Varios hombres armados abrieron fuego en el Crocus City Hall, al oeste de la capital, donde también hubo una explosión y se declaró un incendio.









Decenas de personas murieron y resultaron heridas después de que varios hombres armados perpetraran un ataque en una sala de conciertos en la ciudad de Krasnogorsk, en las afueras de Moscú, según informan las agencias locales. La principal agencia de investigación de Rusia, está investigando el tiroteo, las explosiones y el incendio en una sala de conciertos de Moscú como un atentado terrorista.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) confirmó que hay al menos 40 muertos y más de 100 heridos como resultado del ataque, según datos preliminares. El Comité de Investigación dijo que abrió una investigación penal sobre los cargos, aunque no indicó quién podría estar detrás del ataque.

La agencia de noticias Reuters habla de hasta cinco atacantes. RIA Nóvosti, la agencia oficial rusa, recoge que los disparos con armas automáticas fueron efectuados por individuos vestidos con ropa de camuflaje en el centro comercial Crocus City Hall, donde se declaró un gran incendio.

Según distintas informaciones, los atacantes también detonaron explosivos y se produjeron al menos dos explosiones. “Sin duda era un grupo de personas, hubo muchas ráfagas de ametralladora. Llevaban ropa marrón o chalecos marrones. Estábamos en el palco y los atacantes estaban cerca del escenario, bastante lejos de nosotros. Venían desde la entrada de la sala a lo largo del patio hacia el escenario, empujando a la gente hacia el centro de la sala”, dijo un testigo de lo sucedido, el fotógrafo Dave Primov, al servicio de la BBC en ruso.

Se difundieron videos del edificio envuelto en llamas mientras circulan grabaciones del ataque en la sala de conciertos, en los que se escuchan disparos mientras los asistentes aterrorizados huyen para salvar sus vidas.

⚠️ ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD Videos desde Crocus City Hall muestran a los atacantes disparando contra la gente a quemarropa. Se informa de múltiples muertos y heridos. Al menos 100 personas siguen atrapadas en el edificio. pic.twitter.com/3mEsGRZE3w — Sepa Más (@Sepa_mass) March 22, 2024

Mientras el incendio en el interior continúa, un gran número de agentes del orden y personal de emergencia se congregaron afuera. Hay decenas de ambulancias movilizadas, según muestran las fotos difundidas en Internet.

Los asistentes al concierto del grupo de rock Piknik, incluidos los músicos, están siendo evacuados, según informan fuentes policiales a la agencia TASS. El medio independiente Meduza informa que, en el momento del ataque, podría haber habido más de 6.000 personas en la sala, ya que tiene capacidad para 6.200 espectadores y todas las entradas para el concierto estaban agotadas. Los músicos están a salvo, según confirmó la banda.

El Ayuntamiento de Moscú suspendió todas las actividades masivas previstas el fin de semana en la capital rusa. “Tomé la decisión de suspender este fin de semana en Moscú todas las actividades masivas deportivas, culturales y otras”, escribió el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, en Telegram.

Aviso de las embajadas occidentales

El Ministerio de Exteriores de Rusia llamó a la comunidad internacional a condenar el atentado. “Toda la comunidad internacional está obligada a condenar este horrible crimen”, señaló María Zajárova, la portavoz de Exteriores, en su canal de Telegram.

Las embajadas occidentales en Rusia habían advertido sobre posibles atentados terroristas en este país, avisos que el presidente, Vladímir Putin, consideró “un intento de intimidar y desestabilizar nuestra sociedad”.

Una semana antes de las elecciones presidenciales rusas del 15 al 17 de marzo, varias embajadas occidentales alertaron sobre posibles ataques terroristas en Rusia. La primera legación en emitir una alerta para sus ciudadanos fue la representación de EEUU, que hace dos años también advirtió a sus nacionales sobre el inminente inicio de la guerra en Ucrania pocos días antes de que esta comenzara.

Según un mensaje en la página web de la embajada de EEUU, grupos extremistas tenían “planes inminentes de atacar” grandes aglomeraciones de personas en territorio ruso durante los próximos días. También la embajada de Reino Unido citó en su web esa advertencia y aseguró que estaba siguiendo de cerca esas informaciones. Más tarde, otras embajadas, como las de Alemania, Países Bajos y Letonia, pidieron a sus ciudadanos extremar las medidas de seguridad ante el riesgo de ataques en Rusia.

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, dijo que la Casa Blanca está trabajando para recopilar más información sobre el ataque. “Nuestros pensamientos obviamente estarán con las víctimas de este terrible ataque a tiros”, dijo en una conferencia de prensa programada periódicamente.

Por su parte, el asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Mijaílo Podolyak, dijo que Kiev no está involucrada en el ataque. “Desde luego, Ucrania no tiene nada que ver con el tiroteo/explosiones (…). No tiene ningún sentido”, tuiteó. “Ucrania nunca recurrió al uso de métodos terroristas”, agregó, antes de concluir: “No cabe la menor duda de que los sucesos de las afueras de Moscú contribuirán a un fuerte aumento de la propaganda militar, a la aceleración de la militarización, a la ampliación de la movilización y, en definitiva, a la escalada de la guerra”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios