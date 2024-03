Charla a estudiantes en la Legislatura por el 24M: “cuando el Presidente cuestiona los 30 mil es una provocación”

Compartir esta noticia:

En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora el 24 de marzo, tuvo lugar este viernes una charla-debate dirigida específicamente a alumnos de colegios secundarios de Santa Rosa.









La actividad fue encabezada por la presidenta de la Cámara, Alicia Mayoral, acompañada por la subsecretaria de derechos humanos, Paula Grotto.

Oscar Gatica, prescindido por la dictadura, la docente y víctima del terrorismo de Estado, Cristina Ércoli, y Alejandro Osio, director de promoción de derechos humanos, disertaron sobre la represión ilegal en La Pampa, ante estudiantes de los colegios Marcelino Catrón; República Argentina; Mabel Peralbo; Epet N.º 1; Manuel Belgrano, Polivalente de Artes e IPEM.

Estuvieron presentes las diputadas Liliana Robledo y María Laura Trapaglia y los diputados Hipólito Altolaguierre, Enrique Juan y Francisco Torroba; y la vice intendenta de Santa Rosa, Romina Montes de Oca,

“Ellos, ayer pusieron el cuerpo y hoy ponen la voz”, dijo Mayoral en el comienzo de la jornada, refiriéndose a Gatica y Ércoli. “Escuchemos para aprender y pongamos todo lo que hay que poner para defender la democracia, porque fue ayer donde dolió tanto y no queremos que se repita”, manifestó.

Paula Grotto expresó que es una “alegría” que haya tantos estudiantes presentes para esta actividad y dijo que “es importante que todos ustedes estén acá, sobre todo en estos momentos donde se ponen en discusión cuestiones en las que creíamos que había consenso”.

En su alocución, Osio manifestó que “es deber de nosotros no validar la teoría de los dos demonios que hoy desde las esferas del poder se quiere instalar”, y añadió: “tenemos que construir memoria en tiempo presente porque la memoria no es solo recordar, es traer al presente el dolor que vivieron las víctimas”.

Gatica, ex empleado legislativo y cesanteado durante la dictadura, al dirigirse a los estudiantes, dijo que “hasta los 16 años de mi vida no había vivido un solo día de democracia plena, en 1973 durante la apertura democracia comencé mi militancia con la JP y empecé a trabajar en la legislatura. A los 18 años mis compañeros me eligieron delegado gremial, militaba en Villa Parque y en el momento del golpe,“sabíamos que una nueva dictadura iba a llegar a nuestro país y seguíamos militando porque creíamos que el mejor antídoto era el pueblo organizado. Meses después del golpe nos llamaron las autoridades para decirnos que prescindían de nosotros con la excusa de que el Estado era muy grande, que había mucha gente y que había que achicar el Estado para agrandar la Nación, el mismo discurso de hoy en día”, sostuvo.

Cristina Ércoli fue detenida y secuestrada en marzo del 76, junto a su pareja. “Me legalizaron recién en diciembre de ese año, cuando fui trasladada a la cárcel de Devoto en Buenos Aires” rememoró. “Comencé a militar en el barrio Las Rosas junto al grupo católico al que pertenecía, donde empezamos a pensar como cambiar toda la injusticia que afectaba a los más vulnerables”.

A esto le siguió una ronda de preguntas que los estudiantes les hicieron a los disertantes que empezó cuando una de ellas preguntó sobre el discurso que sostiene el actual gobierno nacional en relación con la cifra de detenidos – desaparecidos, “el presidente dicen que no fueron 30 mil”.

Ércoli fue quien le respondió “primero que no importa el número. Así sea, solo 1 es una tragedia e incluso en algunos grupos se habla de que fueron más de 30 mil. Por eso cuando el presidente cuestiona eso, duele mucho. Es toda una provocación”.

En la misma línea, Gatica sostuvo que “30 mil es un número estimativo” y reveló que “un informe de Estados Unidos señaló que hubo 22 mil desaparecidos en 1978, es decir cinco años antes que la dictadura terminara y ellos, los EE.UU, fueron quienes diagramaron los golpes militares en América latina, por lo tanto, son ellos quienes tienen exactitud sobre esos crímenes”.

A lo que Osio añadió que “para comprender los DD.HH no hay que cuantificarlos, su análisis siempre debe ser cualitativo”.

Una vez concluido el debate, las autoridades dejaron inaugurada la muestra, que se exhibirá hasta el 19 de abril, “Rostros de la Memoria” en el hall de ingreso a la Cámara de Diputados.

