Las nuevas “listas negras”: el ajuste de Milei tiene en vilo a 38 trabajadoras de Niñez y Adolescencia

El gobierno nacional difundirá las “listas negras” el 26 de marzo con los nombres de quienes se quedarán sin trabajo. En la Subsecretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, corren riesgo 38 fuentes laborales y el servicio de acompañamiento a la primera infancia.

El 31 de marzo es la fecha que se puso el gobierno de Milei para echar al 30 % de las y los estatales del país. Pero se pudo saber, que el 26 de marzo será el día en el que salen las listas negras.









Ante el peligro del cierre de la dependencia y de los despidos, se concentran este viernes desde las 18 horas en la plaza San Martín de Santa Rosa bajo la consigna “acá no sobra nadie” para realizar un abrazo simbólico. Invitaron a personal estatal de todas las reparticiones nacionales que están en riesgo de ser despedidos y participarán integrantes de ATE y UPCN.

Aixa Salussoglia, del programa Primeros Años de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, le dijo a Plan B Noticias que “estamos esperando el 26 de marzo, cuando van a salir los listados de despidos masivos a nivel nacional. No sabemos si vamos a estar en ese listado o no, estamos en alerta y movilización. Pero más allá de eso, vemos el cierre de estas políticas públicas”.

Explicó que “tenemos 21 facilitadoras en Santa Rosa, 10 en General Pico, que son del Potenciar Trabajo, y también quedarían a la deriva y precarizadas, porque todo este año les congelaron el ingreso en 78 mil pesos”.

“El programa funciona desde 2008 en La Pampa y ahora puede desaparecer. Además, somos cuatro técnicos de la modalidad 048, una compañera que tiene otro tipo de contrato, que no cobra desde diciembre. Las tres compañeras del equipo técnico de General Pico y una compañera que cobraba una beca, tampoco cobran desde diciembre”, indicó.



Contó que “las compañeras facilitadoras son el anclaje territorial del programa. Se capacitaron en Flacso en una diplomatura en cuidado y pedagogía de las infancias. Algunas están en modalidad beca, y no cobran desde diciembre. Son recursos y perfiles altamente capacitados para brindar talleres y acompañamiento a las familias durante las infancias”.

“Además de los talleres, se brinda una merienda, que hoy es un refuerzo alimentario importante por la situación que atravesamos. Pero desde diciembre no nos dan presupuesto”, lamentó.

“Al día de hoy no hay funcionario a cargo, dependemos de la región Patagonia, pero que está integrada por compañeros y compañeras que están en la misma situación que nosotras. Seguimos trabajando porque conocemos cómo se hace, pero al gobierno de Milei no le importan las políticas públicas para las familias e infancias”, advirtió.

Aixa Salussoglia contó que el gobierno nacional armó en la última semana un plan en el que “figuran 10 provincias en las que van a hacer un mapa de georreferenciación de mayor vulnerabilidad social, donde no figura La Pampa ni la Patagonia. Eso nos hace pensar que la van a hacer desaparecer”.

“Hacemos nuestro trabajo porque creemos en esto, porque sabemos que estas políticas deben continuar, pero hasta el día de hoy, el gobierno nacional no tiene políticas en infancias. Enviamos la planificación para programar el año, pero nunca obtuvimos respuestas”, agregó.

“Estamos haciendo todo lo que consideramos que debemos hacer para que no desaparezca esta política. Acá no sobra nadie, no somos ñoquis, trabajamos todos los días, articulamos con Provincia y Municipio. Tenemos un recorrido y un material sumamente pensado y seleccionado para la primera infancia. Armamos una biblioteca de 300 ejemplares en un programa que llamamos leer desde la panza”, ejemplificó.

“Pero este gobierno quiere destruir todo. No es ajuste, o achique, están destruyendo las políticas públicas. Desde lo personal, si aparecemos en esa lista, desde el 26 tendremos que reprogramarnos, pero lo peor es lo que se pierde todo lo que se ha trabajado en estos años”, finalizó.

