Maza criticó las nominaciones a la Corte: “es escandaloso que no se haya pensado en mujeres para cubrir dos vacantes”

“El Presidente no nos está permitiendo a las mujeres la posibilidad de integrar la Corte. Sobre todo, teniendo en cuenta que más del 50% de la población somos mujeres”, dijo la jueza santarroseña.

La jueza de control de Santa Rosa, María Florencia Maza, rechazó las nominaciones Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de la Nación y cuestionó la paridad de género y agregó que viola las normativas nacionales e internacionales. “Las nominaciones nos sorprendieron a todos. Estamos horrorizados con esa cuestión y trabajamos muy fuertemente desde todos los organismos de organización de protección de derechos de las mujeres”.

En declaraciones al periodista Daniel Lucchelli, Maza dijo que “en mi caso, pertenezco a la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) y la Federación Argentina la Magistratura y la Función Judicial, (FAM), en la comisión de género. Estamos trabajando desde esos lugares, para establecer caminos de acción. La verdad es que es algo escandaloso que para cubrir dos vacantes, no se haya pensado en una mujer, habiendo en el país tantas mujeres capacitadas con iguales o mayores logros y capacidad de las personas propuestas”.

“No tiene que ver con las personas en particular y no voy a emitir un juicio de valor con esas personas, pero sí entiendo que el Gobierno Nacional tenía la oportunidad histórica de designar a dos mujeres e ir contrarrestando las desigualdades de la Corte y optó deliberadamente elegir a dos varones”, agregó Maza.

“Entiendo que el Presidente debió tener en cuenta la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, (CEDAW), que es una convención internacional rubricada por Argentina, con rasgo constitucional, en el artículo 77, inciso 22 en la reforma de 1994. Esta decisión no solo incumple esta convención, sino la propia Constitución Nacional”, precisó Maza.

“Esta convención, en su artículo 2, que los estados parte se comprometen a realizar, si no la hubiera, legislación apropiada que garanticen el principio de igualdad entre hombres y mujeres”, agregó la magistrada.

“En virtud de esto, se dictó el Decreto 222 en su momento, en el gobierno de Kirchner, que estableció que al momento de designación de los miembros de la Corte, el presidente debe tener en cuenta, en la medida de la posible, una composición general de la Corte para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros, permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional, en el marco de la representación de un país federal y ninguna de estas cuestiones fueron tenidas en cuenta”, criticó.

“Creo que es una cuestión que debe ser analizada y tenida en cuenta por el Presidente. La CEDAW también establece que no tiene que haber discriminación contra la mujer y que se deben tomar medidas apropiadas para la discriminación de la mujer y nada de eso se tuvo en cuenta”, señaló Maza.

“Además, en el artículo 7, cuando habla de la vida pública y política, se dice que se debe garantizar a las mujeres la igualdad de condiciones con los hombres, para participar en políticas públicas gubernamentales y ocupar cargos públicos, en los planes gubernamentales, algo que incluye a la Corte Suprema de la Nación”, afirmó Florencia Maza.

“Por eso creo que el Presidente no cumplió con esto y no nos está permitiendo a las mujeres la posibilidad de integrar la Corte. Sobre todo, teniendo en cuenta que más del 50% de la población somos mujeres y no estamos representadas por ningún miembro en la Corte. Y ahora son personas jóvenes, por lo cual habrá muchos años de Corte integradas por varones”, dijo la jueza.

La jueza acordó con la crítica del presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Sappa, quien criticó la falta de paridad de género en las designaciones y la inconstitucionalidad de la medida. “La referencia que hace Sappa en cuanto a la inconstitucionalidad tiene que ver con esto de que no hay igualdad en el acceso a cargos públicos y a la representación que necesitamos las mujeres dentro de la Corte”.

