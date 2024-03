Ziliotto reunió a los intendentes: “construiremos 2.713 viviendas en 80 localidades”

Compartir esta noticia:

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó un acto con intendentes e intendentas del peronismo, la UCR y el PRO en Ataliva Roca, municipio radical. Dijo que la Provincia se hará cargo de terminar las viviendas del ProCreAr y Casa Propia abandonadas por el gobierno nacional, a la vez que llamó a todos a defender los intereses de La Pampa frente al ajuste de Milei. “No entendemos como algunos piensan que se puede gobernar la Argentina sin las provincias. Nosotros tenemos muy en claro, también, que es imposible gobernar la provincia sin los intendentes e intendentas. Ese es el camino”, exclamó.









Ziliotto reunió a intendentes de las distintas localidades y les anunció que la Provincia garantizará la continuidad de las obras de viviendas abandonadas por Nación y la construcción de más viviendas del plan provincial Mi Casa.

“Sé que en cada una de las localidades las viviendas son un elemento que dinamiza la economía. Por eso en poco tiempo más comenzaremos, una vez que tengamos la posibilidad de hacernos cargo de las obras que no va a financiar el gobierno nacional, no son solo las 630 del ProCreAr, sino que hay que sumarle 503 más que tiene que ver con el programa Casa Propia, que desde el 10 de diciembre no viene un solo peso más a La Pampa. La estamos sosteniendo con un ritmo bajo, pero va a ser la principal política de estado”, aseguró el mandatario provincial.

Y detalló que “si nos hacemos cargo de las 1.133 viviendas (630 ProCreAr y 503 Mi Casa), y las 580 que estamos construyendo con los municipios con el plan Mi Casa I y III; y las 1.000 viviendas que anunciamos, seguramente en cuatro o cinco meses más estaremos construyendo 2.713 viviendas en las 80 localidades de La Pampa”.

Ziliotto hizo una fuerte arenga en defensa de los intereses provinciales. “Quiero ratificar ante ustedes, algunos no lo compartirán y en el marco del respeto lo aceptamos, pero la defensa de La Pampa es algo irrenunciable. No pensamos corrernos un centímetro de ese camino. Tengo la responsabilidad que me dieron en mayo pasado de defender los intereses de La Pampa. Son miles de millones lo que nos debe el Gobierno Nacional. No al gobernador ni a los intendentes, sino que son de cada pampeano y pampeana y afectan su salud, educación, seguridad, justicia, y alimentación”, subrayó.

Asímismo, Ziliotto les pidió tranquilidad al señalar que “tengan la plena seguridad de que vamos a seguir trabajando juntos. Es una coherencia histórica que tenemos en La Pampa. No entendemos como algunos piensan que se puede gobernar la Argentina sin las provincias, nosotros tenemos muy en claro también, que es imposible gobernar la provincia sin los intendentes e intendentas. Ese es el camino», cerró.

Acceso a alimentos

Por otro lado, el gobernador dijo que finalizaron el relevamiento en 5 localidades de la encuesta del Indice de Vulnerabilidad Social (IVS). “Esto va a permitir tener mayor calidad de información para aplicar fondos públicos de manera quirúrgica para garantizar alimentos a los sectores más vulnerables», sostuvo.

Ziliotto pidió solidaridad a los sectores concentrados de la economía para garantizar el derecho a la alimentación a las familias afectadas por la crisis económica y social.

Seguidamente, hizo referencia al proyecto que envió a la Legislatura que crea un aporte solidario y extraordinario para el sector financiero, hacendados y propietarios de vehículos de alta gama, además de los altos salarios del sector público . «Pedimos un mayor esfuerzo solidario a los sectores que la crisis no le ha llegado y seguramente no le va a llegar porque tiene mayor capacidad económica. En tiempos de solidaridad estamos pidiendo que una pequeña parte de la sociedad, y el sector financiero haga un aporte para que muchos pampeanos y pampeanas accedan al alimento», dijo.

Jubilación anticipada

Ziliotto recordó también a los jefes y jefas comunales que “una vez que la Cámara de Diputados apruebe el régimen de jubilación anticipada todos los municipios tendrán la posibilidad de ofrecer a trabajadores y trabajadoras la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada garantizando el 82% móvil de sus salarios de bolsillo con fondos provinciales” y aseguró que esto “va a permitir a ustedes enfrentar la coyuntura económica muy difícil porque no solo se están cayendo los recursos coparticipables sino los recursos propios a través del cobro de tasas y servicios».

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios