30.000 razones para defender la patria: el documento de las organizaciones sociales

Compartir esta noticia:

Las organizaciones integrantes del Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos repudiaron la política de hambre del gobierno de Milei y llamaron a construir unidad con el ejemplo de las Madres y las Abuelas, para enfrentar a la derecha opresora.

El documento

30 mil razones para defender la patria

A 48 años del golpe cívico- eclesíastico- empresarial- militar, este 24 de marzo nos encuentra con el pueblo hambreado, la nación en venta y castigados por las mismas injusticias contra las que lucharon les 30 mil para lograr una patria libre, justa y soberana.

El 24 de Marzo de 1976 fue una bisagra: por un lado las atrocidades que ya venían ocurriendo desde el 74 por el accionar fascista de la triple A con apoyo de las fuerzas de Seguridad y, por el otro, el golpe de Estado de Fuerzas Armadas. Recrudeció así el terrorismo a partir de persecuciones, secuestros, desapariciones y asesinatos, para dar lugar al más sangriento GENOCIDIO de nuestra historia reciente.

La Junta Militar tomó por asalto al Estado para desplegar un plan sistemático de exterminio, legitimando todas las prácticas de terror social, atacando al pueblo militante, estudiantes, trabajadores, sindicalismo combativo, organizaciones sociales y políticas, como así también, a distintas colectivas que fueron perseguidas por no encuadrar en el modelo occidental, cristiano, neoliberal y patriarcal que los genocidas y sus socios civiles corporativos querían imponer.

Esta dictadura con 30.000 detenides desaparecides no terminó con su sueño, pero está vigente en el DNU y la mega ley: someter a 45 millones de argentines para que sean pobres sumises. Es decir, un disciplinamiento social para poder explotar en forma permanente al pueblo. Esa es la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras que soñó Martínez de Hoz y que sueña Milei. Ese proyecto en la dictadura tuvo el foco en reprimir, secuestrar y desaparecer a miles de delegados de fábricas entre otros con el fin de destruir la organización popular. Por ello gritamos ¡Milei basura vos sos la Dictadura!

Durante décadas hemos transitado infinidad de luchas, poniendo el cuerpo en momentos muy difíciles, con los represores libres y ostentando poder. En ese camino se sucedieron: el juicio a las juntas, los levantamientos carapintadas, el punto final, la obediencia debida, los indultos, el estado de sitio por la crisis del 2001, que nos dejó la trágica pérdida de 40 compatriotas, la masacre de Avellaneda con el asesinato de Maxi y Darío, la derogación de las leyes de impunidad, la desaparición de Julio López, los Juicios de lesa Humanidad de la sub zona 1.4 en los que fuimos querellantes obteniendo condenas para los represores, el intento de otorgar el 2×1 a los Militares condenados. Fue un largo proceso y, a pesar de las dificultades que debimos sortear, seguimos disputando y ganando Derechos.

La lucha continúa, porque desde el Genocidio a los pueblos americanos por los imperialismos europeos, las clases dominantes utilizan el negacionismo para ocultar sus crímenes y saqueos. Este es el mecanismo a través del que pueden sostener la ilegítima propiedad de las riquezas de esta tierra.

Hoy, toca confrontar con el gobierno neo fascista colonial de Milei-Villarroel- Macri, que promete arrasar con todos los derechos sociales conseguidos en más de un siglo, y generar un proceso de desestabilización social, una gran crisis que acarree más violencia, pobreza y pérdidas de derechos humanos. Milei es la dictadura. Es clara la relación en los planes económicos, vino a continuar lo impuesto por la dictadura pero con las formas de la democracia.

Como parte de este proyecto, cabe mencionar que la vicepresidenta es apologista del golpe militar, además de íntima de Etchecolátz y Videla y que, si llegase a tener que recibir la banda presidencial, no tendría pruritos en sacar al ejército a reprimir para cumplir con su anhelo de reivindicar el golpe militar y destruir nuestra Memoria popular.

A ellos les decimos ¡Ni olvido Ni perdón!

La metodología de los golpes mediático-judiciales ocurridos en nuestro continente en países como Paraguay, Honduras, y Brasil, se desarrolla en nuestro país con el accionar de estos dos poderes superconcentrados, a los que nadie votó pero que deciden el destino de nuestro pueblo, imponiendo violencia, odio, la estigmatización y criminalización de los líderes/sas y militantes sociales que se les opongan.

Hoy, en la Argentina vivimos en un Estado de Excepción permanente que sostiene la injusticia diaria, donde no te alcanza el dinero para vivir y si protestas, te reprimen, criminalizan o encarcelan, porque el país es prisionero de los sectores dueños del poder real y de la economía mundial que se benefician profundizando el ajuste, los despidos y el saqueo de Nuestros recursos. El ajuste del Estado no es austeridad como plantean, es transferencia de ingresos de lxs trabajadores hacia las patronales.

A la Argentina no le faltan recursos para que sus habitantes puedan vivir con dignidad, sino que se los están apropiando los fondos de inversión extranjeros, con la complicidad de sus socios locales. No son las políticas sociales las que perjudican al país, son los préstamos pedidos al FMI para ser fugados o usados para pagar deuda privada, como fue el otorgado ilegalmente durante el gobierno de Macri.

Por ello, exigimos la auditoría de toda la DEUDA EXTERNA, para establecer el destino de esos fondos y que la paguen quienes se la llevaron porque a esos sectores no les importa que el Estado sea más o menos eficiente, solo vienen a privatizarlo porque les molesta que sea un límite para llevar adelante sus viles negocios. Y con firmeza decimos que:

¡La casta no son lxs trabajadorxs y lxs jubiladxs, la casta es el poder económico!

A la pregunta: ¿Qué hacer para frenar a esta derecha que conduce el país?

Nuestra histórica respuesta es: levantemos en alto las banderas de nuestros desaparecidxs, y aprendamos de la lucha de las Madres y Abuelas de plaza de Mayo, de Nietes, Familiares y sobrevivientes que son continuadores y articuladores de la unidad.

Debemos construir unidad para recuperar la esperanza de que venceremos, para recuperar la identidad popular de los oprimidos y tener la voluntad de articular con las colectivas, las organizaciones y la ciudadanía en general para confrontar con estos sectores opresores. Ganar la calle en concentraciones y marchas, disputando el territorio y el sentido común en todos los frentes, y que llegue la palabra de resistencia a nuestrxs vecinos, para reproducir la militancia social.

La lucha popular que debe ser antiimperialista, para alcanzar una patria soberana, clasista, para que no haya oprimides ni opresores, también debe abarcar el rechazo al racismo y el sexismo que caracterizan a los gobiernos de ultraderecha. No nos olvidamos de les 400 desaparecides de la comunidad LGBT+, estos crímenes no han sido aún visibilizados ni castigados.

Afirmamos con firmeza que la protesta social no es un crimen, por eso demandamos justicia completa para Facundo Molares, militante asesinado por manifestar con una bandera a plena luz del día, cuya muerte fue filmada y repetida hasta el hartazgo en las pantallas, en un intento de naturalizar y tapar la acción criminal del Estado represor. También en Jujuy se resiste a la reforma inconstitucional que conlleva la imposición de un modelo de saqueo de los bienes naturales y de represión, con el que nos someten desde la época de la colonia, porque nos quieren gobernar con odio y muerte, combustibles que la dictadura utilizó para implementar el terrorismo de estado.

Nosotrxs le decimos: ¡NO PASARÁN! Porque la Memoria que nos pertenece, nos permite pensarnos, anticiparnos y planificar nuevos caminos que nos conducen a las calles como lo hemos hecho desde siempre.

Y exigimos:

¡CÁRCEL COMÚN y EFECTIVA A LOS GENOCIDAS! ¡Basta de Domiciliarias o Condicionales! APERTURA DE LOS ARCHIVOS DEL TERRORISMO DE ESTADO DESDE EL 74 AL 83

¡VERDAD Y JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO, FACUNDO MOLARES Y TODAS LAS MUERTES Y DESAPARICIONES PERPETRADAS EN DEMOCRACIA POR LA MANO DURA Y EL GATILLO FÁCIL!

¡RESTITUCIÓN DE LAS/LOS/LES NIÑES APROPIADOS POR LA DICTADURA!

¡NO AL PAGO DE LA DEUDA AL FMI A COSTA DEL HAMBRE DEL PUEBLO!

¡BASTA DE DICTADURA MEDIÁTICA-JUDICIAL QUE PERSIGUE A LXS MILITANTES SOCIALES!

¡LIBERTAD A MILAGRO SALA Y TODXS LAS PRESAS Y PRESOS POLÍTICOS!

DESARTICULACIÓN DEL APARATO PARAESTATAL DE ESPIONAJE, DE AMEDRENTAMIENTO PATOTERIL Y POR REDES SOCIALES.

REPUDIAMOS EL ATAQUE A NUESTRA CUMPA DE HIJXS.

¡REFORMA DEL SISTEMA JUDICIAL POR UNA JUSTICIA PROBA E INDEPENDIENTE, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO!

¡DIGAMOS BASTA AL SISTEMA PATRIARCAL, MISÓGINO VIOLENTO Y EXPLOTADOR DE MUJERES Y DISIDENCIAS!¡BASTA DE FEMICIDIOS Y TRAVESTICIDIOS! ¿DÓNDE ESTÁ TEHUEL? EXIGIMOS LA CONTINUIDAD DE SU BÚSQUEDA Y LA ABSOLUCIÓN DE PIERINA NOCHETTI

¡DEFENDEMOS CADA DERECHO CONQUISTADO EN DEMOCRACIA: LA ESI, EL DERECHO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO, Y LOS DERECHOS DE LAS DISIDENCIAS SEXO GENÉRICAS!

ES PRIORITARIO TRABAJAR EN UNIDAD HACIA UN GRAN PARO NACIONAL Y PLAN DE LUCHA

ABAJO EL DNU

ABAJO EL PROTOCOLO ANTI PIQUETE Y DE GATILLO FÁCIL DE BULLRICH

BASTA DE AJUSTE Y REPRESIÓN

NO A LOS DESPIDOS NI A LA PRIVATIZACIÓN DEL ESTADO

NO A LA OCUPACIÓN MILITAR DE EE UU SOBRE EL RÍO PARANÁ

NO A LA EXTRANJERIZACIÓN DE LA TIERRA

MALVINAS ES ARGENTINA

¡NUNCA MÁS COLONIA!

¡LA PATRIA NO SE VENDE, SE DEFIENDE!

30.000 COMPAÑERAS/ROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS

¡PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!!

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios