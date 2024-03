Raquel Barabaschi: “el plan de hambre y saqueo de este gobierno es el mismo que el de la dictadura”

Compartir esta noticia:

La militante por los derechos humanos, Raquel Barabaschi, estuvo presente este 24 de Marzo en el acto de las organizaciones que se realizó en Santa Rosa por el 48º aniversario del golpe de Estado de 1976 y llamó a seguir la lucha de las Abuelas y las Madres.









Esta tarde, en Plaza San Martín, las organizaciones de derechos humanos realizaron el acto por el Día de la Memoria, bajo la consigna «30.000 razones para defender la patria».

A 48 años del golpe seguimos peleando siempre por nuestros derechos, con las consignas de Memoria, Verdad y sobre todo Justicia, en un momento que parece increíble, esto que nos está tocando vivir hoy, parece un mal sueño.

-Viste el video que sacó el gobierno nacional para la fecha?

-Estuve hablando con compañeros de que hay que darle la menor difusión posible, porque lo que están buscando es hacerlo masivo. Lo que están buscando es eso. Quieren romper nuestras consignas.

«Nosotros tenemos que inundar no solo las redes, las plazas, las calles, y no solo por el 24 de marzo, tener la continuidad en el tiempo para seguir construyendo lo que tanto nos costó, que no digo que esté en peligro, pero si hay que estar muy atentos. Además, hay que seguir lo que las Abuelas y las Madres comenzaron. Pero no pasarán», expresó.

Barabaschi reflexionó además sobre el objetivo de la dictadura con el golpe, su plan económico y las similitudes con las medidas desplegadas por el hoy presidente Javier Milei. «Con el golpe perseguían implementar una política económica de hambre y saqueo. Hoy el objetivo es el mismo. El negacionismo de este gobierno es para llevar adelante esas políticas y los resultados están a la vista con la cantidad de compañeros y compañeras despedidos».

En esa línea, agregó que con el cierre de los medios públicos persiguen «la censura», como en la dictadura. «No es casualidad que estén haciendo esto».

«El 8M también buscaron provocar al feminismo con el cambio de nombre al Salón de las Mujeres», dijo y comparó que «eso buscaron con el video que difundieron para este 24 de marzo», repasó.

Barabaschi retomó el discurso de Estela de Carlotto en Plaza de Mayo para pedir «que los legisladores nacionales hagan una ley antinegacionismo y que castigue a los funcionarios y funcionarias que envían esos mensajes desde el Estado».

Y remarcó contra la teoría de los dos demonios que «no hubo una guerra, fue terrorismo de Estado, que era quien debía cuidarnos a todos, alzó sus armas contra el pueblo». «Hubo grupos armados, pero para cuando se desplegó el plan de la dictadura ya no estaban operativos. Tenemos que erradicar para siempre la teoría de los dos demonios y de los discursos sesgados como muchos que se van queriendo acomodar a lo momentos», subrayó.

