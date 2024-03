Agustina García a las y los legisladores: “siéntense a acordar, los municipios no pueden hacerse cargo de todo”

Compartir esta noticia:

La ex legisladora provincial a cargo del Ejecutivo en Intendente Alvear hizo un llamado a las y los diputados. “Los municipios ya no se pueden hacer cargo de todo: hoy, en cualquier localidad, el primer eslabón de batalla para afrontar esta situación económica y social, son los municipios”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

La viceintendenta a cargo del Ejecutivo en Intendente Alvear, Agustina García, pidió a las y los legisladores “que se sienten a acordar” y permitan el funcionamiento de la Cámara de Diputados. “Es necesario el buen funcionamiento de la Cámara para brindar herramientas a los municipios”, enfatizó ante la falta de respuestas en el recinto.

García hizo un enfántico llamado a las y los 30 legisladores pampeanos. “Siéntense a acordar, porque se necesita del buen funcionamiento de la Cámara para tocar temas que hoy son de interés y primordiales para las intendencias, como la obra pública, las jubilaciones anticipadas que anunció el gobernador”.

“Los municipios ya no se pueden hacer cargo de todo: hoy, en cualquier localidad, el primer eslabón de batalla para afrontar esta situación económica y social, son los municipios” y ejemplificó “vienen con las boletas de luz, de gas, con que no pueden comer, que no llegan a fin de mes y lamentablemente las municipalidades no tienen las herramientas como para afrontar esas situaciones. Es necesario el buen funcionamiento de la Cámara, como un órgano democrático y un poder del Estado, para brindar herramientas a los municipios”, agregó.

La actual viceintendenta de Alvear, a cargo del Ejecutivo por licencia médica de Eduardo Pepa, fue diputada provincial y conoce el funcionamiento de la Cámara. Remarcó, sobre las comisiones, que “el presidente de una comisión lo único que hace es convocar y habilitar los temas a tratar; lo importante es dotar de quorum a esas comisiones para que funcionen. También tienen como función (los presidentes) la apertura para tratar los temas de los legisladores; yo me quejé durante cuatro años de que no nos daban lugar en las comisiones a tratar los temas o proyectos que presentábamos los legisladores, no solo la oposición, sino que fue en general”.

Sobre el proyecto de las jubilaciones anticipadas, García reveló que Alvear tiene en vigencia una ordenanza para los empleados municipales que tienen edad jubilatoria cumplida, pero que no tienen los aportes necesarios, se jubilan por el ANSES y “les cubrimos lo que resta con un subsidio de por vida. Y esta ley es interesante porque baja la edad jubilatoria y las vacantes no se cubrirían para achicar el Estado”.

Sobre el balance de la gestión en estos primeros meses, Agustina García dijo que “la Municipalidad está bien; los fondos que vienen de coparticipación no son malos, pero debo admitir, y ya lo hablé con el gobierno provincial, que esos fondos nos sirven únicamente para pagar sueldos: no nos queda un resto para comprar maquinarias o para hacer asfalto. Se debería buscar la independencia de los municipios, en un consenso amplio con los intendentes”. (Fuente: Infopico).

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios