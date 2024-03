Avance de la chicharrita del maíz: Piden la emergencia agropecuaria para La Pampa y otras provincias

Compartir esta noticia:

Los diputados nacionales Martín Ardohain y su par Luis Picat por la provincia de Córdoba, solicitaron se declare la emergencia agrícola por el crecimiento vertiginoso, alcance y daño que está produciendo la DALBULUS MAIDIS o chicharrita del maíz, insecto vector de la bacteria Spiroplasma kunkeli una enfermedad letal para el maíz, que está afectando a las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Catamarca, Tucumán, Salta, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa.









También exhortaron al Gobierno Nacional y a los Gobiernos provinciales afectados, a trabajar de manera coordinada para aminorar el impacto y el avance de la plaga, para la pronta recuperación de los productores de las zonas afectadas y que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto con los equipos técnicos del INTA, establezcan protocolos de manejo integral y obligatorio para los productores, atendiendo las diferencias zonales.

“Si bien dicha enfermedad no es nueva en el norte de nuestro país, habiéndose registrado casos en las provincias de Santiago del Estero, Chaco y Corrientes, este año la novedad fue su crecimiento vertiginoso y diseminación a otras provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y recientemente se registraron casos en La Pampa, encendiendo todas las alarmas por su fuerte impacto en el cultivo de maíz y el daño provocado. Según los especialistas, estamos frente a la población más abundante detectada en los últimos 10 años.” manifestaron.

Los diputados se refirieron a “la preocupación por esta plaga es tal, que según estimaciones que realizó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las pérdidas en los rindes pueden llegar a superar el 70%. En ese mismo informe, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo en 2,5 millones de toneladas su proyección de cosecha del cereal, y vinculó este ajuste a la proliferación de esta plaga y a fuerte ola de calor de fines de enero y comienzos de febrero.”

“Esta problemática, no sólo pone de relieve los obstáculos que deben enfrentar a diario los productores, sino y fundamentalmente pone el foco en la prevención y el monitoreo de esta plaga como herramienta primordial para no llegar a esta situación desastrosa, que los tomó por sorpresa y no hubo forma de pararlo en las regiones más afectadas, dado que no existen estrategias con efecto curativo sobre el daño causado por esta enfermedad. Siendo de este modo, la prevención la única herramienta posible para manejarla adecuadamente.” Finalizaron.

