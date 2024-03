La Pampa reiteró el pedido de eliminar la barrera sanitaria al sur del Colorado

Compartir esta noticia:

La ministra de la Producción, Fernanda González participó de la 46° Reunión Ordinaria del Consejo Federal Agropecuario que se desarrolló en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario, Santa Fe. En ese contexto la funcionaria pampeana, entre otros planteos, renovó el reclamo para que cese la prohibición de comercializar carne con hueso al sur del río Colorado.

El encuentro contó con la presencia del secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella; el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Pazo; el Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; además de ministros y secretarios provinciales y demás autoridades referentes de dicha área.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Durante la jornada, la ministra quien asistió junto con el subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi, planteó las inquietudes que atañen a la provincia de La Pampa, referidas al sector agroindustrial.

Remarcó la importancia del agregado de valor de la producción primaria en la Provincia, en particular de la ganadería, por lo que reiteró el reclamo que La Pampa viene realizando desde hace varios años, sobre la necesidad de dar tratamiento a la eliminación de la barrera sanitaria al sur del río Colorado, ya que entiende que es una barrera que no tiene fundamentos técnicos para que exista, sobre todo teniendo en cuenta que el organismo sanitario nacional, en declaraciones e informes realizados con anterioridad, dejaron en claro que no existe circulación viral en el país, y que la decisión de vacuna es una estrategia de prevención, siendo ya un debate de índole político.

Y agregó que “si se lograra dicha eliminación, no solo se beneficiaría a la industria pampeana, sino también a la población de la región patagónica, ya que podría adquirir a menor precio los cortes con hueso”.

También adhirió a lo expresado por otras provincias en cuanto a que la homologación de la última declaración de emergencia agropecuaria de la Provincia de La Pampa, no tuvo tratamiento, como así también la intención de eliminar los fondos para asistir a la Ley Ovina y Caprina Nacional.

En la oportunidad además, planteó su preocupación por la continuidad de la DIPROSE (Dirección de Proyectos y Programas Sectoriales y Especiales), Dirección con la cual se está tramitando los fondos para un proyecto que ya fue aprobado con anterioridad, como también sobre los recursos económicos con los que cuenta SENASA, para llevar adelante la fiscalización en general y en particular en la Provincia, donde gran porcentaje de lo que faena la industria frigorífica es con destino a exportación, y dicho control sanitario es fundamental para sostener los mercados que se han conseguido.

La ministra manifestó también, la preocupación del sector industrial en general y de la industria frigorífica en particular, en relación a los aumentos de las tarifas energéticas. Y aclaró que «si bien el Gobierno provincial está haciendo un esfuerzo junto con las cooperativas, subsidiando una parte de los últimos aumentos a diferentes sectores, está la preocupación de que el gobierno nacional continúe con la quita de dichos subsidios, generando a corto plazo futuros aumentos difíciles de compensar».

Ante dicha intervención, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Pazo, afirmó que el Gobierno nacional no subsidiará las tarifas eléctricas.

Por último, ante la presentación de la modalidad de trabajo para dar impulso al Consejo Federal Agropecuario propuesta por el secretario, Fernando Vilella, la ministra y el secretario de Agricultura de Córdoba plantearon la importancia de trabajar temas de interés federal en el ámbito del CFA.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios