Que las hay, las hay

Por Javier Urban – Cada vez más debil, Milei se deja sitiar por Macri para perdurar. Los macristas en La Pampa actúan de oficialistas del gobierno federal. Los radicales viven confundidos. ¿Es la interna peronista la que impide ir por los aliados que destraben la actividad legislativa? Las famosas fuerzas del cielo, asisten a di Nápoli.









«Acá no va a haber un cogobierno, el que mando soy yo», se lo ha venido escuchando decir al presidente Javier Milei en las últimas semanas, temiendo que el acercamiento con Mauricio Macri implique un doble comando. Es el mismo temor que tenía en diciembre del año pasado y por el que rechazó un acuerdo con el PRO. Milei entiende que no pueden quedar dudas de que su gobierno no es un segundo tiempo macrista y que el que toma las decisiones es él. La única idea de Milei es la de mantenerse en el sillón de Rivadavia. Aunque todos tienen claro en el famoso círculo rojo que el macrismo ya avanzó en el tablero del poder. Los funcionarios que responden a los gobernadores aliados fueron eyectados y Macri se prepara para sitiar el gabinete.

Es más, el subnormal ya acordó una coalición con el Pro, aunque se resiste a que su gabinete sea amarillo. Esa resistencia tiene un vencimiento, principios o mediados de abril pero ¿cuánto más puede aguantar un gobierno que empoderó aún más al poder económico e hizo trizas a la clase media? Es el primer presidente de la historia democrática que a 3 meses de su asunción bajó más de 10 puntos en su imagen y sigue descendiendo. Sólo aumenta la inflación, que en marzo volvió a dispararse, la decepción de sus acólitos y la furia en los trabajadores.

El gobierno del padre de Conan ha fracasado y la afirmación se basa en que el anarco se asocia al mafioso porque la sociedad no responde. Como decíamos la imagen sigue en baja al igual que el humor de la gente que fue saqueada por alguien que prometió ir por la casta.

Miley y Macri siguen hablando. La sociedad está armada, pero Karina no quiere que Mau le sitie el gabinete. Sabe que primero va por los ministros y luego por los hermanos Milei. En ese tira y afloje están, pero en algunos sectores actúan dando por hecho la sociedad y que, como mucho, a Milei le queda uno de los dos comandos que ya comparten la toma de decisiones.

Así lo viven los macristas de La Pampa que parecen autopercibirse como los representantes del poder gubernamental nacional en nuestra provincia.

¿Te acordás qué le contestó Milei al fakeperiodista Luis Majul, cuando éste no le supo dar una respuesta a su planteo? Milei se le descolgó diciendo “Dos automovilistas practican un juego casi suicida. Ambos conducen de frente uno contra el otro, ¿quién pierde? ¿El que muere?”. Ante el desconcierto de Majul, Milei le dijo “No, el que dobla primero”. Así develaba ante el fake periodista que cobra de los servicios, su estrategia política. Milei apuesta siempre al todo o nada. Y así le va.

Bueno, la misma estrategia es la que despliega el PRO en La Pampa. Lo ensayaron en el concejo deliberante de Santa Rosa y van a fondo en la Cámara de Diputados. Quieren quebrar la hegemonía del peronismo en el control de las comisiones. Están dispuestos al todo o nada solamente para demostrar el poder que creen tener después de que, sumando sus votos al del resto de los opositores en La Pampa obtuvieron unos pocos votos más de los que ganaron. Quieren, como Macri que salió tercero en las elecciones, jugar de primera minoría cuando también ellos fueron terceros, y lejos, en La Pampa.

Y cuentan para eso con el insólito desconcierto del radicalismo que, como aquel personaje de Capusoto no hacen más que dudar. Viven en la contradicción permanente. El domingo, día de la memoria por la verdad y la justicia, se manifestaron defendiendo y recordando el legado de Alfonsín…pero ni uno o una de ellos salió a cuestionar que Luis Petri, uno de los suyos, el mendocino que fue compañero de fórmula de Patricia Bullrich, se mostrara tan negacionista como con quien gustó de posar para las fotos, Cecilia Pando…y así en todo. Otro ejemplo lo de Daniel Kroneberger, que presentó un proyecto para que Milei informe el estado de la obra sobre la ruta nacional 5 que está paralizada y a los pocos días votó a favor del DNU cuando el Senado lo volteó. Y papelonesco fue lo de la concejala Luján Mazzuco que junto a los suyos firmó un petitorio para que no privaticen el Banco Nación, pero después no sabía cómo argumentar por qué votarían en contra de una resolución respaldando a los empleados del banco, para terminar dándose cuenta que nadie le pedía tanto, y entonces terminó apoyando la resolución en cuestión.

Es hasta triste la imagen de los diputados radicales que en su momento aceptaron el convite del PRO para paralizar la actividad legislativa si el peronismo no les daba el control de las comisiones. Les hicieron la cabeza con que sólo les faltaron 5 puntos para quedarse con la gobernación y aceptaron hacer la de Milei, todo o nada. Pero ahora se van dando cuenta de que eso no esperan los y las pampeanas del radicalismo. Son sus propios intendentes, que justamente ahora son muchos, los que salieron a recamarles por la “preocupante” parálisis legislativa, advirtiéndoles que se ven directamente afectados. “El quórum es una buena herramienta pero para que los diputados puedan gestionar en favor de los intendentes, que venimos remando en dulce de leche desde que entramos. El hecho de la conformación de las comisiones es una cuestión que le cierra a dos o tres. Esa herramienta del quorum debería ser utilizada para otras cuestiones, para que los intendentes podamos gestionar mejor y tengamos más recursos”, les espetó la hoy intendenta de Intendente Alvear, Adriana Garcia que los increpó por el no avance de algunos proyectos como el de jubilación anticipada y la obra pública, «que nos afecta directamente a los intendentes. Quién preside o no una comisión no modifica nada”, les dijo.

Advertidos de eso, los radicales habrían tomado la decisión de aflojar en esta disputa sin sentido (todos saben que de una u otra forma el control legislativo lo tendrá el peronismo, de última emitiendo dictamenes en minoría si no tuvieran la mayoría en las comisiones y después imponiendo el número en el recinto) pero, como ocurre en la mafia, parece ser que los del PRO les advierten: «ya pactaron, ahora nos siguen hasta el final o pagarán las consecuencias». ¿Cuáles? Las de perder la primera minoría. Los macristas están dispuestos a aliarse con el tiernismo y así reunir en un sólo bloque a 8 diputados contra los 7 del radicalismo y ser el bloque con más legisladores detrás de la mayoria, que es del Frejupa.

Mientras tanto, el gobernador Sergio Ziliotto sigue firme en su postura diametralmente opuesta a la del presidente. No sólo que en la semana que dejamos atrás juntó a intendentes, intendentas y titulares de comisiones de fomento de todos los partidos en Ataliva Roca, para ratificarles el compromiso de “seguir trabajando juntos”, subrayándoles que para él “la defensa de La Pampa es irrenunciable”. Fue allí que anunció que del tarifazo de energía eléctrica que dispuso Nación del 180%, a través de la APE, trasladó sólo un 103% de aumento a los usuarios residenciales sin subsidio; un 140% al comercio; y un 136% a la industria; y que se invertirán casi mil quinientos millones de pesos para llegar con tecnología LED al 80% de las luminarias públicas de la provincia. Si no que, como era de esperar, ratificó su posicionamiento en cuanto a la política de DD HH: «son 30.000, son 30.000 razones para no perder la memoria, son 30.000 razones para seguir buscando la verdad, y son más que nunca 30.000 razones para seguir exigiendo justicia», dijo en el acto central por el día de la memoria en Jacinto Arauz. «De un lado, había ideales, del otro lado hubo la fuerza del Estado autoritario. Hubo terrorismo de Estado a nivel país y a nivel de la provincia de La Pampa. En La Pampa ya pedimos perdón por la participación de la policía provincial», reafirmó rechazando la teoría de los dos demonios.

Y también se diferenció del lunático que nos preside, en cuanto a sus reacciones frente a un poder legislativo reacio a sus iniciatvas. Mientras fuentes cercanas a Milei filtraron la idea de que no enviará más proyectos al Congreso en lo que queda del 2024, instalando la posibilidad de que estemos ante la potencialidad de un giro autoritario en el gobierno nacional, Ziliotto sostuvo que «en el marco de la división de poderes, los proyectos están en el ámbito legislativo. Espero que encuentren el punto de acuerdo, no para que faciliten la tarea del poder Ejecutivo, sino para darle respuesta a la sociedad».

A la situación la pintó acertadamente Nelson Nicoletti, víctima de la dictadura, en el acto de Arauz: «hoy, cuando el gobernador Ziliotto asume la más trascendental medida de su gobierno y pretende afrontar con presupuesto propio el abandono y la desidia del Gobierno nacional para llevar adelante la obra pública y fortalecer recursos para paliar el hambre que genera este modelo nacional, estos mismos sectores de la oposición también dejan solo al gobernador. Lo abandonan y huyen por cómplices, por mezquinos o porque no la ven, como ellos dicen».

Pero si hay algo por lo que se ha caracterizado el macrismo, es por los «carpetazos». Y algo de eso ha habido en las declaraciones, en off y en on, de los diputados Laura Trapaglia y Lucas Lazaric acusando a los diputados del vernismo de «intransigentes para acordar la integración de las comisiones. Señor gobernador, por las internas que tiene el Frejupa no podemos sesionar, por favor alinee a su tropa», le tiraron a Ziliotto.

Ocurre que es llamativo que frente a un estado de situación donde el secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaá, lamenta que haya quedado vieja la foto del porcentaje de desocupación en el conglomerado Santa Rosa-Toay que en el cuarto trimestre de 2023 fue del 5,6%, una de las cifras más bajas de los últimos años. Que frente a un cuadro de situación donde el mismo Pedehontáa revela que cuando años anteriores tenían 1 o 2 expedientes semanales por despidos, ahora tienen 12 o 13 diarios; todavía los y las diputadas peronistas no hayan acordado la habilitación de las comisiones para después sesionar y dotarlo al gobernador de las herramientas para combatir, en lo posible, semejante cuadro de situación.

«Es como si no hubiera mucha voluntad de encontrar «interlocutores» dicen quienes los años han hecho expertos en cuestiones parlamentarias. Son los mismos que recuerdan que cuando se necesitó el surgimiento de Emilce Ozán, ésta apareció para votar, y que sólo basta observar el lugar que hoy ocupa quien fuera diputado de Comunidad Organizada, pero al toque cambió de bando (como hoy lo están haciendo varios intendentes de JxC) Juan Pedro Brindesi, que ahora es director titular de Pampetrol, lo mismo que la suerte que tuvo su esposa María Gabriela Pregno, que es defensora adjunta en lo civil de la II Circunscripción Judicial; para advertir que tan difícil no es encontrar, si se buscara con el ahínco de otras veces, la colaboración necesaria para destrabar el asunto.

Pero claro, tiempo atrás, Pancho Ibañez, presentador del viejo programa televisivo El deporte y el hombre, inmortalizó la frase «todo tiene que ver con todo». Y no pocos en el peronismo ligaron, por ejemplo, el nudo gordiano de la Legislatura con el primer encuentro de debate político que tuvo lugar en la UB de Villa Parque, hasta donde llegaron convergentes como Silvia Gallego y la concejala Jésica Guaiquian, donde estuvo la diputada Liliana Robledo junto al concejal Lucas Ovejero y en el que participaron el doctor Gustavo Vera, Pedehontáa y hasta el senador Daniel «Paly» Bensusan, todos muy cercanos a Ziliotto, al que le dieron naturalmente todo el respaldo. Pero, entre los 120 participantes, vernistas, ninguno. O sea, como ya lo hemos dicho…que las hay, las hay.

Y en Santa Rosa, Luciano di Nápoli, como Milei, contó con las fuerzasdel cielo. Como siempre se ha advertido de los gobiernos de derecha, que parecen tener obsesión por destruir a los medios públicos, desde mediados del año pasado el intendente se mostró encaprichado con la suerte de radio municipal y sus trabajadores. Su pertenencia peronista no debería estar emparentada con los despidos y ajustes que hubo en la gestión de Macri, el intento de privatización en los noventa y los despidos voluntarios en el gobierno de la Alianza, fantasmas que Milei también invoca, con 700 trabajadores de Telam en un limbo porque cerró ¿temporalmente? la agencia.

Sin embargo, ya el año pasado, di Nápoli decidió desertificar de periodistas la radio pública municipal y ni siquiera contratar a 5 de los trabajadores del lugar que venían facturando por sus producciones diarias.

Como los gobiernos de derecha, que no quieren a los medios públicos, porque pueden pagarse la “propaganda” con los empresarios amigos que tienen multimedios montados; el intendente capitalino tributó la desaparición de la radio al dueño del diario con el que quiso armar la fracasada entente, con la que quería mover el eje del peronismo provincial de Pico a Santa Rosa y que le brinda obvia protección mediática.

Los 5 trabajadores fueron desistiendo de luchar por sus derechos, ya que la administración municipal nunca les dio lugar para ningún tipo de negociación. Y ahora di Nápoli tuvo la suerte con la que dice contar Milei: las fuerzas del cielo, que acudieron en su apoyo cuando un rayo parece que cayó sobre los equipos de la radio haciendo que deje de emitir. Que la situación social hoy haga comprensible que los escasos recursos, con los que podría reparar ese equipamiento, sean destinados a otras direcciones, termina siendo otra aliada del intendente…y ahí quedó, la radio municipal silenciada y sus trabajadores dispensados, vaya uno a saber hasta cuándo.

