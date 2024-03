Se cumple el paro de 48 horas en prensa: “queremos una paritaria local ya”

Compartir esta noticia:

Trabajadores y trabajadoras de prensa cumplen desde este martes un paro de 48 horas en todas las redacciones del país, ante la negativa de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) a recomponer los salarios de acuerdo al contexto inflacionario actual.

Milton Fernández, secretario general del Sindicato de Prensa Zona Sur de La Pampa, dialogó con Plan B y precisó que las y los trabajadores de prensa están empeñados y no llegan a fin de mes. Buscan “despegarse” de la paritaria nacional y negociar salarios en el marco de una paritaria local. Habría acercamientos con las cámaras empresarias locales para tratar el tema en una próxima reunión.

“Estamos reclamando urgentemente es poder zafar de la paritaria nacional, que no está trayendo soluciones. Ofrecen $27.000 al mes de enero y es como decirnos que salgamos a la calle. Es lo que estamos haciendo”, dijo Fernández.

“Desde las empresas periodísticas, ellos se quedan con la paritaria nacional porque es a la baja. Muchas veces los compañeros se preguntan por qué se llegó a este salario y es por no decir basta. Esta vez nos pusimos firmes, a pesar de un contexto espantoso y horrible, pero, ese contexto, es nuestro bolsillo también y lo que pedimos es una reunión”, agregó.

“Ahora parece que hay una alternativa. Hablamos con Pedehontaá ayer y nos dijo que nos va a dar una mano. El director del diario La Arena no nos ha dado una contestación, pero puede haber una posibilidad de acercamiento”, precisó Fernández.

El secretario general del SIPREN advirtió por la crítica situación que atraviesan y aseguró que los trabajadores de prensa están empeñados, sin llegar a fin de mes. “Hoy estamos todos quebrados. Me llegó una boleta de $50.000 de luz, que era el bono que pretendían dar las empresas locales, para tapar el sol con la mano. En su momento, eso sirvió, hoy la situación es mes a mes y queremos una paritaria local ya, urgente”.

Consultado sobre el acatamiento al paro, Fernández dijo que es total. “Seguramente no saldrán los diarios o los harán los patrones. La pauta provincial que reciben les sirve a ellos, pero los trabajadores no reciben un mango y pagan salarios hambre”.

“Es como ver que hacen una calle nueva y asfaltada, pero el trabajador está precarizado desde lo salarial. Así no se puede. No se puede poner pautas en empresas que no son leales con los trabajadores desde lo salarial”, afirmó Fernández y reiteró que esperan una nueva reunión con las cámaras empresariales.

