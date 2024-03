Boleto estudiantil universitario: Cómo viajar gratis de los pueblos a la UNLPam

Compartir esta noticia:



El Rectorado informa los alcances del Boleto Estudiantil Gratuito Universitario implementado conjuntamente con el Gobierno de La Pampa.

Podrán hacer uso del beneficio las y los estudiantes que vivan a más de 30km de su lugar de cursada, dentro de la Provincia de La Pampa.

Podrán viajar gratuitamente dos (2) veces por mes a su lugar de residencia y volver a la sede de su facultad.

En caso de estudiantes que vivan a menos de 30km dispondrán de veinte (20) viajes ida y vuelta gratis a la ciudad sede de su Facultad.

El beneficio alcanza a estudiantes regulares y estudiantes ingresantes a carreras.

TRAMITACIÓN

A partir del miércoles 3 de abril, las y los estudiantes alcanzados podrán gestionar el beneficio en el Departamento de Estudiantes de cada Facultad mediante la presentación del DNI.

El Departamento Estudiantes de la Facultad emitirá 4 comprobantes qué deben ser resguardados cuidadosamente, ya que cada uno representa un pasaje para el mes en curso. Cuando el o la estudiante quiera viajar se deberá presentar (con tiempo) en la ventanilla de la terminal con el comprobante que se emitió oportunamente. La empresa se queda con el comprobante y entrega un pasaje regular.

En el caso de vivir en Toay y cursar en Santa Rosa, las y los estudiantes deben dirigirse con el comprobante emitido en la Facultad a las oficinas de la empresa Transur SRL en la terminal de Santa Rosa.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

No se podrá transferir el boleto; no se podrá canjear por su equivalente en efectivo y no se podrá usar para otro fin o destino que ir a los respectivos hogares. Tampoco se podrán acumular los viajes entre meses.

CONSULTAS EN boletogratuito@unlpam.edu.ar

