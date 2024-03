Se viene el frío: Ante la falta de medidores de gas, piden que se realicen igual las conexiones

Compartir esta noticia:

El diputado provincial, Hipólito Altolaguirre, presentó un proyecto donde solicita a la empresa Camuzzi Gas Pampeana, que hasta tanto se normalice la entrega de medidores de gas, se analice la posibilidad de realizar conexiones directas en base a un mínimo básico y/o un promedio de consumos en base a la propia información que la empresa posee de cada usuario o potencial usuario.

El legislador radical, hizo eco a lo que se conoció en el último tiempo de la falta de medidores de gas, lo cual genera un retraso importante en las conexiones.

Nos detalló que vecinos se han acercado a contarle sobe esta preocupante situación, de que estén paralizadas las conexiones al servicio de gas natural por parte de la empresa. El motivo, la falta de medidores.

Por ende, presentó un proyecto de resolución donde solicita a ENARGAS arbitre las medidas necesarias para usuarios y potenciales usuarios de gas natural de la provincia. Asimismo, solicitar a la empresa Camuzzi Gas Pampeana, que hasta tanto se normalice la entrega de medidores de gas, se analice la posibilidad de realizar conexiones directas.

Altolaguirre destacó que «Nuestro espacio legislativo ha tomado conocimiento de una situación que está ocurriendo con las conexiones del servicio de gas natural. Al momento de solicitar la conexión ante la empresa Camuzzi, se les informa que esas tareas no se pueden llevar a cabo por falta de estos elementos. Al respecto se dice que solo existe una empresa fabricante y no alcanza a cubrir la demanda nacional de medidores, a lo que se suma que uno de los componentes no se fabrica en el país por lo que debe ser importado y hay demoras al efecto».

Remarca que «Ya sea para cocinar, calefaccionar o procurar la higiene, es vital contar con el servicio de gas natural, lo que se va a intensificar con la llegada de los primeros fríos. Ciertamente se transforma en un grave inconveniente para usuarios del servicio como para quienes tienen propiedades en alquiler que no pueden colocarlas en el mercado inmobiliario por carecer de un servicio indispensable».

El radical afirma que «Ante esta problemática, solicitamos la rápida intervención del órgano idóneo al efecto que es Enargas, con la intención que se restituya la protección de los derechos de consumidores y usuarios del servicio de gas. Consideramos que el derecho a este vital elemento, está siendo lesionado por un mero inconveniente de abastecimiento de artefactos, es por ello que también damos participación a la empresa prestataria Camuzzi, para que se regularice la situación por estar comprometida la prestación de un servicio público esencial, buscando por todos los medios, satisfacer la demanda de la ciudadanía, siendo una viable alternativa proceder a la conexión directa hasta tanto se cuente con medidores como se ha hecho con el servicio de agua potable cuando han ocurren situaciones similares».

Estos son los artículos del proyecto:

Artículo 1: Solicitar a la Delegación Local del ENARGAS en la ciudad de Santa Rosa que, de manera urgente, arbitre las medidas necesarias para la protección de los usuarios y potenciales usuarios de gas natural en nuestra Provincia ante la ausencia de conexión de este servicio público esencial por falta de medidores.

Artículo 2: Solicitar a la empresa Camuzzi Gas Pampeana, que hasta tanto se normalice la entrega de medidores de gas, se analice la posibilidad de realizar conexiones directas en base a un mínimo básico y/o un promedio de consumos en base a la propia información que la empresa posee de cada usuario o potencial usuario.

