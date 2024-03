Execonomista del FMI advirtió que el plan de Caputo fracasará “como en el 2018”

El ministro de Economía criticó un posteo en X de Sergi Lanau, un director de Oxford Economics, en el que asegura que el plan de Milei “fracasará” como el de Macri en 2018.

“La historia se repetirá”, esas fueron las palabras de Sergi Lanau, director de estrategia global de mercados emergencias en Oxford Economics, al anticipar en un posteo de X que la receta de ajuste fiscal que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei fracasará tal y como le ocurrió al expresidente Mauricio Macri en 2018.

El execonomista del Fondo Monetario Internacional (FMI) compartió esa frase junto con un gráfico que ilustra su predicción. “Milei quiere mejorar rápidamente el saldo primario de Argentina en un 5,5% del PIB. Casi ningún programa del FMI en la historia hizo eso”, opinó al inicio de su publicación.

If predictions from academia economists were not for free, most of them would be broken…

Si las predicciones de economistas académicos no fueran gratis, la mayoría estarían quebrados… https://t.co/HJIew34bih

— totocaputo (@LuisCaputoAR) March 27, 2024