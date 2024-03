Despidos masivos: a horas de Semana Santa, Ministerios y dependencias del Estado nacional echan a trabajadores

Compartir esta noticia:

Al caer la noche, el Gobierno de Milei comenzó a comunicar cientos de despidos a trabajadores de ministerios, secretarías y distintas instituciones dependientes del Estado.

Horas antes de que comience el fin de semana largo por Semana Santa, el Gobierno nacional empezó este miércoles a comunicar cientos de despidos a trabajadores del Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior, la Secretaría de Trabajo, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Secretaría de Educación, entre otros, concretando el tan prometido ajuste masivo en el Estado nacional.

Según pudo saber El Destape, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) no tiene aún el número preciso de trabajadores despedidos ya que está relevando la información, pero el miércoles por la noche ya calculaba que se trataba de miles. Las comunicaciones se hicieron entrada la noche del miércoles, una vez que los trabajadores ya no estaban en sus puestos de trabajo y en la previa de un fin de semana de seis días, en el que muchos estarán pensando minuto a minuto si cuando lleguen a sus oficinas el miércoles tendrán sus trabajos.

Según pudo confirmar este medio por fuentes del Gobierno, los despidos abarcan al 15% de la planta total del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo; dentro de esta cartera, 60 fueron en la Secretaría de Comercio. En el Ministerio de Seguridad, ya son más de 100 los trabajadores despedidos. En el Ministerio del Interior, por otra parte, ya son 57 los despidos.

Anses. Pami. La Agencia Nacional de Discapacidad. Los Centros de Referencia (CDR) y otras áreas del ex ministerio de Desarrollo Social (actual secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dentro de Capital Humano). El Servicio Meteorológico Nacional. La Agencia Nacional de Seguridad Vial. El Inta. El Senasa. El Conicet. La Biblioteca Nacional. El Enacom. El Instituto Geográfico Nacional. Acumar. Parques Nacionales. El Instituto Nacional de Administración Pública. La Agencia de Administración de Bienes del Estado. La Administración General de Puertos. Todas las dependencias de todos los ministerios y secretarías del organigrama del Estado. En todos, absolutamente todos los lugares del Estado, llegaron los despidos a mansalva.

Una fuente cercana a la Secretaría de Trabajo explicó a este medio lo que sucede en esta área: «No sabés cuántos son. Empezaron a mandar mails y no sabés cuándo van a terminar. No son mails generales, van llegando a cada uno. En cada dirección van llegando». Y detalló: «A los contratados no les llegan mails de Recursos Humanos, porque son contratados por organismos externos. Cuando lleguen el miércoles al edificio se enterarán si le renovaron o no. Esa comunicación no la hace el Ministerio. Por eso no se sabe a ciencia cierta cuántos son los despedidos».

En el ámbito del deporte, tal cual se había anticipado a principio de la semana, varios trabajadores del CeNARD comenzaron a recibir las notificaciones de despido en diferentes áreas. Kinesiólogos, entrenadores y otros especialistas que trabajan en el predio recibieron las informaciones. El último lunes no habían especificado de cuántas personas se iba a tratar sobre una planta de 400 empleados y, en principio, se hablaba de un plan que podría comprender a más del 25% de la planta. Por el momento no se puede especificar la cantidad exacta de cesanteados.

Además, según confirmó una fuente del Servicio Meteorológico Nacional a El Destape, el Gobierno despidió a 48 trabajadores de esa agencia estatal. La semana que viene ya habrá asambleas para comenzara a reclamar por las reincorporaciones de los despedidos.

Por otra parte, desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) confirmaron a este medio que ya son 295 los despedidos desde febrero, sobre la base de 1100 trabajadores. La primera tanda ya había sido en febrero y este miércoles 165 trabajadores recibieron una notificación sobre el cese de tareas. Entre los casi 300 despidos se cuentan personas con discapacidad, algunas ingresadas en 2023 y otras que llegan a los 15 años de antigüedad. En todos los casos, la gestión actual se amparó en que son personas “contratadas” o con monotributo.

En la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) el Gobierno oficializó este miércoles más de 500 despidos. Así, alcanzaron los 1.300 desde el comienzo de la gestión de Milei, denunciaron trabajadores del organismo.

Desde la actual Secretaría de Educación, en tanto, Carolina, integrante de ATE Verde, Roja y Negra, contó que todavía no tienen la información certera. Las notificaciones están llegando a través del sistema de Gestión Documental del Estado (GDE) a personas que están bajo la resolución 48 -planta transitoria- y 1109 -que son contratos que dependen de la gestión pública- desde este miércoles a las 18.30 y de manera individual, entre los que se encuentran personas que fueron contratadas recientemente como otras que ya llevan de 10 a más de 15 años. A los 100 despidos que hubo a lo largo de marzo, se sumarían 150 más, lo que se corresponde con el 20% de la planta total del ex Ministerio, que cuenta con unas 700 plantas permanentes, 600 transitorias y unas 200 personas bajo la contratación de 1109. Además, confirmó que ninguno de los dos gremios (ATE y UPCN) dijeron que no tuvieron acceso a las listas de despedidos. Desarmaron el equipo de Géneros y, además, diezmaron el de Educación Sexual Integral (ESI)

Fuentes del Gobierno informaron también que hay 350 despedidos en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en todo el país.

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) confirmó que hay más de 150 trabajadores despedidos. En un comunicado, la secretaria general del sindicato, Graciela Aleñá, recordó la “función esencial” que cumple el organismo conectando las distintas localidades de todo el país.

Además, hubo despidos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se concluyeron «83 contrataciones de auxiliares administrativos de la planta transitoria de la Dirección General de Personal Docente y No Docente», informaron.

Adorni avisó que habrá 15.000 despidos en marzo

«Echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos. Y fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos más», se jactó el presidente Javier Milei durante su discurso en el Foro Económico Internacional de las Américas. A partir de sus declaraciones, el portavoz Manuel Adorni aclaró que «se malentendió» y se generaron confusiones con respecto a lo que ocurrirá en el Estado. De todas formas, confirmó que 15.000 contratos serán dados de baja el próximo 31 de marzo y el resto seguirá bajo análisis. «Si son 70 mil, que sean 70 mil», lanzó.

Durante la conferencia de prensa de la mañana de este miércoles, el vocero explicó: «El universo de contratos analizados es de algo más de 70.000. De esos, 15.000 serán las bajas a fin de mes; sin incluir bajas que pudieran suceder en PAMI ni en empresas públicas. Con el resto se va a tomar la medida de renovarlos por otros seis meses y seguir avanzando en el análisis de cada uno». Es decir, todavía no hay un número final consolidado. (El Destape).

