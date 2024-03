Fuerte rechazo al ataque de Adorni a las cooperativas

Compartir esta noticia:

El Movimiento Cooperativo nacional rechazó las mentiras del vocero presidencial, Manuel Adorni, y anunció medidas que ponen en riesgo el funcionamiento de miles de puestos de trabajo.

En un comunicado de prensa desmintieron cada uno de los puntos mencionados por Adorni.

El comunicado, dice:

Mentira numero uno, el vocero afirmó que “se va SUSPENDERÁ LA OPERATORIA de todas las creadas entre 2020 y 2022”, debido a que son financiadas por todos los argentinos. Las cooperativas generamos nuestros ingresos, el INAES, organismo de control, no financia a las cooperativas que fueron creadas en este periodo.

Mentira número dos, Adorni dictaminó como irregularidades, que diferentes cooperativas (20% de ellas) se inscribieron con el mismo mail. Por un lado, el porcentaje es totalmente errado, y por otro, muchas cooperativas son asistidas por consultoras, técnicos en cooperativismo y otros profesionales, por lo cual muchas son asesoradas por las mismas casillas de mail, sin que esto conlleve ningún tipo de irregularidad.

Mentira número tres, se dijo que “el 22% repiten asociados entre ellas” y “el 9% increíblemente comparten domicilio, por lo tanto resulta nuevamente sorprendente que los argentinos hayamos financiado durante tanto tiempo instituciones que no tenían ni siquiera la mínima certificación de legalidad””. En ambos casos, no es irregular o ilegal que una misma persona humana participe de más de una cooperativa y por otro lado, muchas cooperativas compartimos domicilio por desarrollar actividades completamente diferentes, pero no poseemos los fondos para el alquiler o compra de un espacio físico para nuestro funcionamiento y por solidaridad, se aúnan diversas entidades en un mismo domicilio, y nuevamente resulta sorprendente que el Sr. Vocero desconozca que las cooperativas somos entidades de ayuda mutua y que nos auto financiamos con el trabajo autogestionado de nuestros asociados y asociadas.

Mentira número cuatro, Adorni dice que las cooperativas en el último gobierno pasaron de 9.978 a 23.836 “siendo una caja que desaparece” al suspender la operatoria de las mismas, además de ser un número equivocado del padrón de entidades, de acceso público, niega la realidad de la autogestión y miente descaradamente, afirmando que nuestra simple existencia genera un gasto al Estado.

Ante lo expuesto, exigimos:

Primero, que se retracte el Sr. Adorni de las ya mentiras expuestas.

Segundo, que no se realice ningún tipo de quita compulsiva de permisos de funcionamiento, suspensiones o cancelaciones de matrículas de cooperativas constituidas entre los años 2020 y 2022.

Tercero, que el INAES respete la ley de cooperativas (ley nacional 20337) en su rol de promotor del sector cooperativo y se limite a su rol de contralor, cuando las condiciones particulares de entidades específicas sean sujeto de inspecciones dentro de las atribuciones que el propio organismo posee.

Las cooperativas firmantes nos encontramos en estado de alerta y nos movilizaremos de ser necesario a las puertas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, para que el Sr. Marcelo Collomb nos dé las explicaciones oportunas sobre las afirmaciones del Sr. Adorni.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios