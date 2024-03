Malvinas: “Por la memoria de esos 632 argentinos que no bajamos la vista”

Compartir esta noticia:

En la Escuela N°84 de la ciudad de General Pico, tuvo lugar un acto conmemorativo por el Día del Veterano, Veterana y Caídos en la Guerra de Malvinas en el que estuvieron presentes tres ex combatientes.

Con la presencia de Jorge Gaitán, Alejandro Pellitero y Aldo González, veteranos de Guerra de la Asociación Alberto Amesgaray, la comunidad educativa y familias vivieron momentos de profunda emoción en un establecimiento que lleva el nombre “Veteranos de Malvinas Pampeanos”. Recibidos por el director de la Escuela, Jorge Vidal, los homenajeados estuvieron acompañados por el delegado del Ministerio de Educación (Zona Norte), Ladio Scheer Becher. La actividad escolar va en línea con lineamientos del gobernador Sergio Ziliotto de revalorizar las fechas conmemorativas nacionales, especialmente aquellas en las que pampeanos y pampeanas hayan cobrado protagonismo y relevancia en el orden provincial y federal. Acto

Luego del ingreso de la bandera de ceremonia se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Las Malvinas. Seguidamente, se observó un video alusivo a esta fecha tan cálida a los sentimientos nacionales. El director Jorge Vidal brindó una clase abierta que fue seguida con mucha atención, mientras que Alejandro Pellitero se driigió al público, en nombre de los veteranos de Guerra, con un discurso conmovedor.

Para finalizar los estudiantes saludaron a nuestros héroes de Malvinas, con quienes se sacaron muchas fotos, charlaron y se llevaron lindos recuerdos con sus firmas y mensajes. Veterano de guerra

Alejandro Pelliterio compartió la emoción que sintió junto a sus compañeros al escuchar a los niños y niñas cantar el Himno Nacional con tanto sentimiento. “Para nosotros ese momento fue bellísimo, porque lo cantaron con un sentimiento enorme, desde muy adentro. Cuando lo cantaron se reconocieron como argentinos, de la misma manera que cuando está la bandera en alto y le rendimos honores nos reconoce a todos como iguales, como argentinos”, señaló.

El veterano de Guerra sostuvo que el reconocernos como argentinos es como nuestro segundo apellido, “es nuestra identidad», y agregó: «Para sumar un dato de color a la charla que brindó el director de la Escuela con respecto al mapa bicontinental (mostraba Argentina en todo su territorio, el continental tradicional y la Antártida) esta zona que tiene el color más suave es el mar y se conoce, y ya está establecido así y se va a comenzar a conocer en todo el mundo como La Pampa Azul, así que siéntanse orgullosos de ser argentinos, de ser pampeanos, de ser piquenses y de estar aquí, en esta escuela, porque aquí se aprende a defender a la Patria con la mente, con el corazón, que es una de las batallas más hermosas que pueda librar un ser humano; luchar con el corazón, con el sentimiento y con la mente”.

A modo de cierre, y recordando que pasaron 42 años desde que volvieron de Malvinas, agregó: “nosotros esa bandera no la bajamos nunca, siempre la tenemos en alto, porque bajar la bandera significa rendirse, es como decir que uno no lucha más. Y nosotros tenemos por qué luchar, tenemos 632 argentinos que pelearon junto a nosotros y que en el último momento de su vida, allá en Malvinas, vieron esa bandera celeste y blanca en alto. Nosotros no podemos rendirnos, es por la memoria de esos 632 argentinos que no bajamos la vista”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios