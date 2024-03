Luciano Ortiz defendió los despidos de las personas contratadas

Compartir esta noticia:

La Libertad Avanza encabeza un ajuste sideral y promete dejar sin trabajo a 120 mil estatales. Dicen que los contratos laborales no son despidos, pero la ley vigente los contradice. Aseguró que en La Pampa no habrá despidos en el PAMI.

El gobierno de Javier Milei busca echar a 120 mil estatales en todo el país, según las propias palabras del presidente ante el Foro Económico Internacional de Las Américas. Allí aseguró con orgullo que había echado a 50 mil y que esperaba echar a otros 70 mil.









Ante la ola de despidos, el único funcionario libertario nombrado en La Pampa, Luciano Ortiz, afirmó que “es importante diferenciar entre el empleado que está contratado y el que está en planta permanente”.

Subido al argumento falaz que emana del Gobierno Nacional, que no se condice con lo establecido por la ley vigente, el titular del PAMI La Pampa, señaló que “el contratado lo está con determinadas especificaciones, una vez que termina el contrato, cualquiera de las dos partes puede negarse o no querer renovarlo. Hoy se está aplicando la cláusula de rescisión”.

La ley laboral establece los períodos de prueba, para ser un contrato permanente, en hasta un año. La indeterminación del tiempo de la relación laboral puede extenderse como máximo a 5 años. Transcurrido el plazo, se convierten en contratos por tiempo indeterminado. Pero aun en estas condiciones flexibilizadas, exige una forma de actuar, que Milei también violó.

Para extinguir un contrato de hasta 5 años, se debe hacer un preaviso formal (telegrama o carta documento) con al menos un mes de anticipación, para evitar juicios laborales. No solo La Libertad Avanza echó a contratados de 20 años, 10 años, o 15 años de antigüedad, sino que los echó por televisión y el preaviso no fue emitido: la mayoría se enteró entre el 25 y 27 de marzo, que el 31 se queda sin trabajo.

Es decir, echaron a personas que la ley considera que tienen el derecho de considerarse permanentes y a los que podían flexibilizar, no lo hicieron en el marco legal.

Vale recordar que en el gobierno de Mauricio Macri, hubo centenares de contratados despedidos que le ganaron un juicio laboral millonario al estado, e incluso, muchos de ellos, hasta obtuvieron la reincorporación a su fuente de trabajo.

La Pampa sin despidos

Luciano Ortiz afirmó en declaraciones al periodista Daniel Lucchelli que no le pidieron que eche a nadie en la Unidad De Gestión Local del PAMI.

“Distinta es la situación de empleados de planta permanente, pero en La Pampa, no hay contratados, los 98 empleados son de planta. La situación acá es distinta, no hubo despidos, no nos han solicitado que haya despidos. Entiendo que la planta no va a tener ningún inconveniente en ese sentido”, aseveró.

De cumplirse, la de PAMI sería una excepción ante los despidos en ANSES, Vialidad Nacional, SENASA, Agricultura Familiar, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, entre otros organismos, donde los telegramas ya llegaron y todos, o casi todos, tienen más de 5 años de antigüedad.

Continuidad de políticas previas

El titular del PAMI local confirmó que continuarán con la entrega de medicamentos gratuitos, un programa creado por el gobierno peronista. Lo hacen para “apuntalar y cuidar a los más vulnerables, en este caso, a nuestros abuelos”, dijo Ortiz.

También señaló que seguirán cubriendo los tratamientos de larga duración y aprovechó a cuestionar a la administración anterior al señalar que la política sigue “en un contexto en el que los recursos escasean y es difícil mantener este tipo de programas, se está logrando, no de manera poco seria e irresponsables, sino que acá son producto de afinar el lápiz y ver en que se está gastando cada peso”.

