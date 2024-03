Rauschenberger desmintió al gobierno nacional: “hace tres meses que la provincia no recibe ningún pago”

El diputado nacional del justicialismo, Ariel Rauschenberger desmintió al gobierno nacional ante la falta de envíos de fondos a La Pampa.

“Otra mentira del Gobierno Nacional. No se puede frenar algo que nunca sucedió. Nación eliminó las transferencias para las cajas jubilatorias”, señaló a través de la red X.

“Hace 3 meses que la provincia de La Pampa no recibe ningún pago, no nos han enviado lo que por ley corresponde a los jubilados pampeanos”, criticó el legislador.

— Ariel Rauschenberger (@RauschenbergerA) March 31, 2024