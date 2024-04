La Pampa, con la motosierra encima

Compartir esta noticia:

Por Javier Urban – La crueldad infinita de Milei llegó a La Pampa. Ya no sólo son los trabajadores de la construcción las víctimas del libertario. El ajuste en los organismo estatales dejó despidos también acá. Además profundiza los recortes. Pero ni eso sensibilizó a la oposición. Y si el peronismo no arregla sus entuertos…

El impacto que produjo ver, en la impresionante movilización por el día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Plaza de Mayo, la pancarta que aludió a “son todos ñoquis” como hermana de “por algo será”, fue por la síntesis que refleja la equivalencia que hay en el regodeo con la crueldad del actual gobierno de Javier Milei con la sangrienta dictadura que llegó hasta el genocidio, para imponer lo mismo que se pretende imponer ahora.









Ni durante la dictadura ni en este perverso gobierno, estuvo ni está en juego la rentabilidad inmediata, sino las relaciones de poder de largo plazo. La dictadura llevó adelante un genocidio y Milei está condenando a nuestros viejos a comer salteado, a los pobres a que no tengan comida en sus comedores, a los enfermos oncológicos a que no tengan sus remedios imprescindibles, a decenas de familias al desempleo, no para que Roca, Pérez Compán, Stein, Caputo, Constantini, Macri, Ratazzi, Globocopatel y toda esa caterva de delincuentes de guantes blancos sea un poco más rico de lo que son, porque esas corpos tienen aguante de sobra para afrontar la caída del consumo y la recesión profunda. Esas corpos ni se inmutaron ante la masacre de los milicos, ni se inmutan ante el salvajismo del lunático. Hoy adhieren devotamente porque otra vez atisban como cercana una reconfiguración del dominio absoluto del capital. A la destrucción de los procesos de industrialización y el saqueo de energía, minerales y alimentos, más Vaca Muerta y la producción de litio, la ven ahí, al toque, con el delirante en la presidencia.

Y la verdad que, así como la mayoría de las y los pampeanos fuimos abofeteados por la realidad cuando, en su momento, se supo oficialmente la cantidad de pampeanos desaparecidos durante la dictadura que demostraba contundentemente que La Pampa bien lejos estuvo de ser una isla. Hoy, pampeanos y pampeanas hemos estado contemplando anonadados la vertiginosidad con que Milei desde el inicio de su mandato emitió el DNU, a los poquitos días la ley ómnibus; a los poquitos días Patricia Bullrich y su protocolo con represión si las manifestaciones no se hacían sobre las veredas; a los poquitos días frente a las filas del hambre, Sandra Petrovélo diciendo que los va a recibir uno por uno y que después no los recibe; el cierre de Telam; la reducción de los subsidios a la energía y el transporte; la paralización de la obra pública; el corte de envío de fondos a las provincias para educación; el conflicto con las provincias, la pelea con los gobernadores; la insólita pelea con Lali Espósito; la pelea con Cristina por Twitter; el anuncio de los despidos en el Estado; lo del pobre jamoncito del medio; la eliminación del sistema de importaciones; la liberización de los precios de los combustibles; la liberalización de los precios de las prepagas; de los precios de los colegios privados; el cambio el nombre del Centro Cultural Kirchner; la baja de 11.000 cooperativas; los tarifazos que no sabemos cuándo van a ser, cuándo no van a ser, algunos que ya son una realidad: en el transporte, en el gas, en la luz, en el agua; el tarifazo en la medicina prepaga; el mal funcionamiento del sistema para empadronar las SUBE, teniendo que hacer largas colas para eso; la discución por la baja de la edad de imputabilidad a partir de que detuvieron un pibe de 15 años como el autor material del asesinato de otro pibe de 25 que estaba laburando en Rosario en plena ola de narcotráfico; el putearse con presidentes de otros países y armar conflictos diplomáticos por doquier. Todo así, rapidito, vertiginoso, pornográfico en su grado de bestialidad expuesto.

Pero, no ha sido hasta la semana pasada que pampeanos y pampeanas hemos sentido en carne propia que la crueldad infinita no tiene límites geográficos ni de densidad poblacional y, otra vez, La Pampa no es una isla.

Hasta la semana que dejamos atrás, únicamente Roberto Robledo desde la UOCRA y Pérez Habiaga desde el empresariado de la construcción, revelando la caída de la obra pública con enormes cifras de certificaciones no pagas por el gobierno de Milei que obligaban a parar las mismas generando casi mil despidos en el sector, eran la consecuencia más dramática que nos hacía padecer el gobierno libertario.

Pero fue la semana pasada cuando la motosierra se nos vino encima sin piedad: de las delegaciones de ANSES en la provincia echaron a 14; del programa nacional Primera Infancia, echaron a 38 trabajadoras; con el cierre de la delegación provincial del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) despididieron a sus 4 trabajadores, otros 4 fueron despedidos de la delegación de la Dirección Nacional de Vialidad; del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, echaron a 15 trabajadores incluso a quien es delegado de la Secretaría de Agricultura Familiar de La Pampa… todos, o casi todos, con más de 5 años de antigüedad y con la impersonal y más sádica, todavía, práctica de, primero, dárlos de baja de los correos institucionales y del sistemas de gestión documental, para después enviarles el telegrama condenatorio.

Pero además el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) oficializó la suspensión de un total de 18 cooperativas de trabajo y una cooperativa agropecuaria de nuestra provincia que se crearon en los últimos años porque, según sus argumentos, no han cumplimentado una serie de requisitos, entre ellos la realización de asambleas. Todas ellas están activas y son cruciales para el sustento de sus miembros y sus familias. Además de eso, los tarifazos. Que hicieron que en Pico, por ejemplo, 60 comerciantes se manifestaran en las puertas de la cooperativa Corpico. Uno de ellos reveló la situación compartida: es despensero y su factura dió un salto abismal desde los 200.000 pesos pagados en diciembre, escalando a 410.000 en enero, para finalmente llegar a casi un millón de pesos este mes. “La verdad es imposible. No podemos pagarla. Te lleva la ganancia, te lleva todo”, dijo. Y para abril, Milei ya firmó las resoluciones que impondrá que el gas sea tres veces más caro, un mil por ciento más, por la quita de subsidios.

Y La Pampa, como provincia, tuvo, en marzo, una caída de casi 30 puntos (27,8%) de transferencias automáticas de recursos de origen nacional (coparticipación, leyes especiales y compensación del Consenso Fiscal). Ya son 24 mil millones de pesos los que ha dejado ilegalmente de trsnaferirle a nuestra provincia el presidente libertario. Y más allá de que ahora digan que no se frenarán los giros previsionales, desde que Milei es presidente esas partidas que, hasta su asunción, venían llegando a La Pampa por no haber transferido a la Nación las cajas jubilatorias en su momento, ya las dejó de enviar, poniendo en riesgo las cajas previsionales de nuestros docentes, nuestros trabajadores civiles y policías.

«Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista; luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista; luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío; luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre» supo escribir el pastor luterano alemán, Martin Niemöller, que simpatizó con muchas ideas nazis y apoyó movimientos políticos de extrema derecha, pero cuando Adolf Hitler subió al poder e interfirió en la igesia protestante, se volvió en fuerte crítico y pasó los últimos ocho años del dominio nazi, de 1937 a 1945, en prisiones y campos de concentración. muchos pamepanas y pampeanos les está pasando eso, después de haber votado a Milei, seguramente.

Ahora, con la situación claramente más expuesta y con un índice de vulnerabilidad en la provincia que creció casi medio punto (0.4%), con cifras del INDEC que indican que hay 50.350 personas pobres y 20846 indigentes en Santa Rosa y Toay, también quedan expuestos los posicionamientos políticos de los diferentes sectores en La Pampa.

Para poder recaudar y así asistir a esos pampeanos y pampeanas vulnerables, que logicamente serán cada vez más, el gobierno de Sergio Ziliotto, insipirado por la justicia social que como peronista tiene de bandera y en la demostrada sensibilidad de sus comprovincianas y comprovincianos proyectó una medida paliativa que debían aprobar en la Legislatura.

Junto a una iniciativa para revertir la emergencia en la obra pública, cubriendo con fondos provinciales lo que se había comprometido a pagar el gobierno nacional generando las condiciones para que se reactiven las obras; envió otra iniciativa de creación de un aporte solidario por única vez que afectaría a un universo de menos de 4 mil personas.

Y ahí está el huevo y no lo pise. Los 15 diputados de la oposición, radicles, macristas y tiernistas, se quitaron la careta y dejaron expuesto que todo el circo que armaron para que no funcione la Camara de Diputados porque no se les otorgaba el control de la mayoría de las comisiones como argumento -falaz, porque no son un sólo bloque que obtuvo más votos que el oficialismo, sino que todos ellos juntos, como muy esporádicamente volverán a actuar, en la suma de los votos que cada partido o alianza reunió, sacaron un puñado de votos más que el FREJUPA- no es más que para que no se avance con el proyecto que les obligará al sector que evidentemente mayoritaramente representan, hacer ese aporte solidario por única vez.

Lo dejaron en claro, se reunieron los 15 en la Cámara y dejaron trascender que será un impuesto que no van a votar, en línea con la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa que -en lugar de reclamar contra las políticas de Milei que golpean brutalmente a los frigoríficos pampeanos a los que también representarían y no lo hace porque es histórico que la oligarquía terrateniente celebre la baja del consumo interno para aumentar los saldos exportables- se plantó con que «la solución no puede limitarse a la imposición de nuevos impuestos para algunos y la distribución de esos fondos de manera poco eficiente». Algo que la ministra de la producción Fernanda González se encargó de desestimar, «manifiestan una posición política, pero no la del sector productivo porque La Pampa está llena de pequeños productores, a los que este proyecto no los afecta» reveló.

La verdad que es sorpresiva la consolidación de la alianza opositora en la Legislatura. Nos había parecido que la derecha moderada, también empezaba a espantarse por el gobierno de Milei y que habían aparecido síntomas políticos significativos en ese sentido. Los tres concejos deliberantes de pueblos comandados por intendentes de Juntos por el Cambio (el frente del radicalismo y el PRO), Embajador Martini, Parera y Mauricio Mayer, pidiendo a la Legislatura que sesione; intendentes e intendentas opositores -en la semana se sumó Gustavo Barreiro de Ataliva Roca- metiendo presión también ellos a los legisladores opositores para que acuerden la integración de las comisiones y la Legislatura pueda empezar a tratar los proyectos. La presencia de la concejala Fernanda Oddi y el concejal Marcelo Guerrero, ambos del PRO, en el acto oficial del Día Nacional de la Memoria por la defensa de los derechos humanos, y el Nunca Más a un plan sistemático del terror que le costó la vida a 30 mil personas y la identidad a más de 500 niños y niñas. E incluso en lo personal llegué a cuestionarme si no había hecho una mala lectura de las incongruencias de una concejala opositora en Santa Rosa cuando apoyó a los empleados del Banco Nación, luego argumentaba su negativa a acompañar un proyecto en ese sentido, para terminar disculpándose y decir que era un malentendido producto de su desorden en los papeles y su falta de experiencia…

Pero todo fue un espejismo ilusorio. Como decíamos, el grupo de los 15 ya anunció que aunque reanudaran la actividad legislativa, al proyecto de aporte solidario no lo votarán y rápidamente el PRO, sus más de 90 referentes, y los concejales de los bloques PRO, UCR y Comunidad Organizada del Concejo Deliberante de Santa Rosa manifestaron su apoyo a los diputados provinciales opositores. Ni ahí les preocupa la suerte que hoy están corriendo tantos pampeanos como pampeanas, no les importa su dignidad si no están dispuestos a garantizarles alimentos.

Ahora, desde lo político, lo que decíamos una semana atrás, lo que fue usado como chicana por las y los diputados macristas pretendiendo adjudicar el bloqueo en diputados a las diferencias entre vernistas y ziliotistas. Guarda. De no implosionar Milei (insisto en que hay altas posibilidades de que suceda), querrá llegar al prometido Pacto del 25 de Mayo en Córdoba con la versión abreviada de la Ley de Bases en el bolsillo y su estrategia esta vez es evaluar la resistencia en el articulado y abrir negociaciones por los votos antes de que el proyecto llegue al recinto. Pero el Gobierno aún no tiene logrado ese objetivo en medio de la disputa que el propio Presidente enarbola contra los gobernadores y los innumerables recortes (del subsidio al transporte al Incentivo Docente y la supresión de de cajas jubilatorias provinciales).

No hay dudas de que el peronismo pampeano debe sanar sus heridas, acordar entuertos intestinos y después avanzar, hacia lo aceptado por todas y todos, que es el concepto de ampliar. Si se sigue dando vueltas alrededor de aquel mismo lugar en que se encontraba en el 2021, el escarmiento podría tronar más estruendosamente aún.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios