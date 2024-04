Sala ATTP: Vero Be interpreta a Eduardo Aguirre en “Poemario del Monte”

Compartir esta noticia:

El viernes 12 de abril desde las 21:30 horas en la sala ATTP de Santa Rosa se presentará la reedición de “Poemario del Monte”.

Se trata de una experiencia en tiempo presente que se asienta en las sensaciones más intensas y se fortalece en la potencialidad de nuestra música y nuestra poesía.

Un canto, una palabra, una musicalización que se vale de la ternura como herramienta y de la palabra como conceptualidad. Será una reposición de una obra músico poética presentada en el Teatro Español de Santa Rosa el año pasado y que tuvo gran repercusión.

“Poemario…” es un trabajo que hace pie en La Pampa e intenta inscribirse en una misma senda que armoniza las expresiones de un contexto inabarcable. En ese poemario conviven en una cuidadosa mixtura el amor, la esperanza, lo común, la nostalgia, la rebeldía y el abrazo fraterno. No hay camino, no hay distancia. Hay cercanía y abrazo con otro que cataliza las emociones. Hay una geografía intensa e interminable, en la que Vero Be interpreta a Eduardo Aguirre.

“Poemario del Monte” es una epifanía, un encuentro luminoso e inesperado, una síntesis y una delicada mixtura de aportes. La voz cálida y el estilo interpretativo profundamente palpitante y sensible de Vero Be, por una parte. Por la otra, una musicalización cuidadosa y creativa que arropan la aparición madura de un ramillete de poemas que están atravesados por la singularidad descriptiva y cuidadosa de Eduardo Aguirre en su acercamiento poetizante.

En suma, se trata de una creación que trasunta en ese encuentro sorpresivo un esfuerzo por describir la espesura mágica de nuestra geografía, su cielo incomparable, su gente y su permanente vocación de articular la palabra con la música.

Las entradas se consiguen en Fahrenheit Libros, 9 de julio 56 de Santa Rosa.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios