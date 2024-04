Sobreviviente del Crucero Belgrano: “que quieran regalar a mi Argentina, da mucha pena”

Compartir esta noticia:

Luis Pereyra, un pampeano que sobrevivió al hundimiento del Crucero Belgrano en la Guerra de Malvinas, contó su experiencia y lamentó que el gobierno de Javier Milei no defienda la soberanía sobre las islas.

El 2 de mayo de 1982 la flota inglesa hundió el crucero General Belgrano, donde fallecieron 323 soldados argentinos. Luis Pereyra es uno de los sobrevivientes y participó de la reinauguración del Parque Caídos en Malvinas de Santa Rosa, donde se colocó una réplica del barco hundido.









“Estamos emocionados, porque para nosotros, que estuvimos en el crucero, que hagan una réplica para que jueguen los niños, es un mimo muy grande. Uno que siempre está tratando de contar la historia, que vengan a jugar acá, es lo más hermoso que te puede pasar”, dijo Pereyra a Plan B Noticias.

Este lunes 1 de abril el intendente Luciano di Nápoli reinauguró el parque Caídos en Malvinas con el acompañamiento de exCombatientes y referentes políticos del oficialismo y la oposición en el Concejo Deliberante.

En el lugar se instaló un “Juego temático con forma de barco inspirado en el crucero ligero de la armada Argentina utilizado en la guerra de Malvinas para plazas o parques públicos” y que está “preparado para estar al aire libre, montado sobre base plana”.

El barco tiene capacidad: 35 personas de entre 4 y 12 años de edad. Las medidas son 7.5 m x 15.5 m x 6.2 m, con un área de seguridad de 19.4 m x 10.8 m. Tiene un volumen de 143 m3 (juego armado), una altura de caída de 1.8 m.

— ¿Cómo fueron las últimas horas en el crucero?

— En ese momento no sentís nada, temblás de frío, de miedo, de nervios. Tu vida depende de segundos. Lo único que hice fue mirar la balsa, cerré los ojos y me tiré. Cuando los abro estaba dentro de la balsa. Lo más difícil fue el después, el minuto a minuto, el hora a hora, sintiendo que te vas quedando sin piernas, sin brazos, te vas muriendo de a poco. Sacas fuerzas de donde sea para sobrevivir y es lo que hicimos en esas 28 horas en el océano.

— ¿Y qué pasó cuando vieron que los iban a rescatar?

— Lo único que sentías era el ruido del mar. Por ahí rezábamos. El 3 de mayo a las 10 de la mañana nos asomamos a la balsa, mirábamos la inmensidad del mar con olas de 20 metros de alto. Vimos el avión de reconocimiento, pega dos giros arriba nuestro, como diciendo ya los vi. Pasaban las horas, la balsa se nos iba desinflando, y a lo último es cómo que te ibas entregando. Venía con un cabo principal que estaba todo herido, la cara, las manos, una esquirla en la cabeza.

— ¿Y cuánto tardaron en rescatarlos?

— Apareció, más o menos a las 8 de la noche, un barco chiquito, en el que venía Rolando Contreras (actual presidente del Centro de Veteranos de Guerra de La Pampa), así que él fue uno de los rescatistas nuestros. Éramos unos 23 o 24, cuatro o cinco de más de los que soportaba la balsa. Nadie nos dijo que cuando se pasaba de personas, la balsa se desinflaba. Había un chico de Salta que era el guardia del pico. Tenía el dedo todo lastimado.

— ¿El agua se metía a la balsa?

— Sí. Usamos saché de suero, le dimos el agua al cabo herido, lo cortamos al medio, y sacábamos el agua con eso. O con los zapatos. No te da sueño, no te da hambre. No te da nada.

— ¿Cuántos años tenías?

— Tenía 19 años, era conscripto. Lo más triste fue que cuando llegamos a Ushuaia, estaba con Hugo Sandoval de Toay, no encontramos a nadie. No sabíamos que habían llegado varias balsas antes que la nuestra. Cuando llegamos a Puerto Belgrano nos encontramos con todos, nos faltaba, el vasquito Amesgaray, Lagos, Gatica, Pardou – recordó Luis Pereyra sobre los cuatro héroes pampeanos caídos en Malvinas.

— ¿Qué sabían de la guerra?

— Lo que escuchábamos en radio Colonia (Uruguay). Decía que íbamos ganando. Pero me di cuenta de que se mentía mucho, porque en un momento en que estábamos naufragando, decían que el crucero había sido seriamente averiado, y ya llevaba 15 horas hundido

— ¿Qué sentís cuando un gobierno como el actual habla de reconocer a los Kelpers y no defiende la soberanía ante la ONU?

— Es difícil, te da un poco de bronca, porque nosotros defendimos las Malvinas y que no reclamen, que la quieran regalar a mi Argentina, da mucha pena.

