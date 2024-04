Tarifazos y empobrecimiento: “El DNU no tiene que seguir existiendo”, afirmó Ziliotto

Compartir esta noticia:

El gobernador Sergio Ziliotto advirtió que el gas natural aumentará un mil por ciento por la vigencia del mega DNU de Javier Milei, rechazado en el Secando de la Nación y girado a Diputados.

“Creo que el DNU no tiene que seguir existiendo. La mayoría de las fuerzas políticas de la República Argentina, primero deben defender la institucionalidad. Son integrantes del Congreso Nacional, son integrantes de fuerzas políticas que tienen representatividad”, dijo este martes 2 de abril el gobernador Sergio Ziliotto a la prensa.









“El DNU es lo que más está afectando y poniéndole herramientas a este modelo económico de empobrecimiento. Ya el gobierno nacional ha empezado a reglamentar el DNU, como dándole entidad de ley permanente. Eso lo tenemos que analizar, lo que deben analizar todos los actores políticos, y entender el grave daño. Cuando lleguen las facturas de gas con un 1.000 % de aumento va a ser tarde”, advirtió.

El DNU fue rechazado en el Senado, pero sigue vigente porque debe ser dado de baja también por Diputados. Con que una sola cámara lo apruebe, quedará vigente.

Por La Pampa, son diputados nacionales Martín Ardohain, Martín Maquieyra y Marcela Coli (los libertarios de Juntos por el Cambio) y los peronistas (de Unión por La Patria), Ariel Rauschenberger y Varinia Lis Marín. Hasta ahora, los legisladores nacionales por la oposición, levantaron la mano para que el Mega DNU de Milei, y su ajuste criminal, sigan vigentes.

“Hay que seguir construyendo mayorías, a partir del diálogo, del consenso, entendiendo que No puede haber un modelo económico que día a día concentra más la riqueza y día a día empobrece más a las y los argentinos. Y que no muestra por dónde pasa el desarrollo del país”, dijo.

— ¿En este contexto puede haber pacto de Mayo?

— No, bajo ningún punto de vista. Nosotros no vamos a negociar el futuro de la Provincia de La Pampa, y mientras no lleguen recursos a la Provincia, no habrá posibilidad de ponernos a analizar cuales son los puntos de encuentro.

El nuevo pacto patriótico o histórico del que hablan al que le quieren poner una cierta épica, debería empezar por respetar la Constitución Nacional y sus leyes. A partir de ahí podríamos construir un nuevo pacto.

— ¿Le preocupan los despidos?

— Si, por supuesto. Con mucho esfuerzo y con un gran acompañamiento del gobierno nacional, el sector privado generó 6 mil puestos de trabajo en La Pampa en los últimos cuatro años. Esperemos no tener que sufrir la desocupación.

El gobierno nacional puede tener una visión de cuál es el rol del estado y puede plantear que es ineficiente. Ero no se achica el estado hambreando al pueblo, se achica el estado ampliando la economía.

— ¿Preocupa el intento de freno?

— No lo veo como un freno a la gestión. Aquí no se trata de aprobarle o no aprobarle una ley al gobernador. Se trata de garantizar trabajo y crecimiento a partir de la obra púbica y se trata de dar dignidad a partir de garantizar alimentos. Si acá se plantea que la Cámara puede funcionar o no en virtud de las apetencias del Ejecutivo, creo que estamos minimizando la situación.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios