Ardohain le pide a Ziliotto que esté presente en el Pacto de Mayo

El diputado nacional, Martín Ardohain, le pidió al gobernador Sergio Ziliotto que este presente el 25 de Mayo en Córdoba para firmar el Pacto de Mayo, que propone el presidente Javier Milei.

Ayer el gobernador fue consultado por el Pacto de Mayo «Nosotros no vamos a negociar el futuro de la Provincia de La Pampa, y mientras no lleguen recursos a la Provincia, no habrá posibilidad de ponernos a analizar cuales son los puntos de encuentro».

Destacó que «El nuevo pacto patriótico o histórico del que hablan al que le quieren poner una cierta épica, debería empezar por respetar la Constitución Nacional y sus leyes. A partir de ahí podríamos construir un nuevo pacto».

Frente a esto, el legislador nacional, Martín Ardohain, señaló que Gobernador, hay que sacar a la Argentina del desastre al que ustedes nos llevaron. La mayoría votó un cambio, hay que respetar la democracia».

El diputado le solicita que «Debe estar presente el 25/5 en Córdoba, para ser parte de la solución y la construcción del futuro del país».

