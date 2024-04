Comunidad Organizada le avisó a Mayoral que no iban por “falta de información” de los temas a tratar

Compartir esta noticia:

Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga le comunicaron a Alicia Mayoral que no asistirían porque no contaban con la información sobre le proyecto de obras públicas y porque no les informaron el temario del día.

Los diputados de Comunidad Organizada le informaron por nota a la vicegobernadora que no podían ir a una sesión sin contar con la información de los temas a tratar.









“Dirigimos a usted la presente respecto a la información sobre una la convocatoria a Sesión de la Cámara de Diputados en el día de la fecha, pero sin incluir lo que obligatoriamente corresponde al reglamento vigente de esta Legislatura, donde se debe conocer los puntos de Orden del Día a tratar y por lo tanto dar sustento legal a dicha sesión por usted convocada”, se lee en la nota que se encuentra desde el miércoles 3 de abril en el escritorio de la vicegobernadora.

“Sin perjuicio de ello y como es de público conocimiento incluso abordada en la reunión legislativa con fecha 21 de marzo del presente, sobre la pretensión del sr. Gobernador que sea este cuerpo legislativo el que modifique licitaciones públicas nacionales sobre obras, es necesariamente esencial conocer la documentación (contratos de obra, certificados de obra, pagos efectuados y/o en su caso pendientes de pago, etc) ya solicitada y al día de hoy desconocida en este ámbito legislativo. Asimismo, respecto a la comunicación de otro proyecto con intención de tratamiento por parte del gobierno provincial de creación de un impuesto provincial y también la modificación del presupuesto provincial”, añaden.

“El trabajo legislativo útil en esta instancia radica en posibilitar el trabajo legislativo preacordadas en sus conformaciones a última hora del día de ayer y de esa manera, dar sustento genuino a dar un tratamiento en un plenario de Cámara, tanto de los proyectos arriba aludidos como de los que se han presentado desde el 10 de diciembre próximo pasado al presente”, cierra la nota enviada por Fonseca y Aliaga.

