Contra la decisión de Milei, Villarruel aprobó un aumento del 16% para el Senado

Los aumentos salariales aprobados por el presidente Javier Milei; de sus ministros, de Diputados y Senadores generaron un fuerte escándalo semanas atrás, al punto tal de que la decisión derivó en un cruce entre el mandatario y su pareja de fórmula, Victoria Villaruel. “Si vos les pagás poco, ¿no van a ser susceptibles a la corrupción?”, chicaneó en la única entrevista que dio la vicepresidenta de la nación y presidenta del Senado en el canal TN, cuando le consultaron sobre la dieta de las y los legisladores. En ese momento, había retrocedido en el aumento de sueldos porque se «lo pidió el Presidente». Sin embargo, ahora volvió a abrir la polémica, al retrotraer los aumentos de la Cámara alta a enero y no a diciembre, como había solicitado el mandatario.

La historia comenzó en marzo, cuando se armó un revuelo por los aumentos del 30% que se habían otorgado tanto en Diputados como en el Senado, en medio de la supuesta política de austeridad impulsada por el Gobierno ultraderechista de La Libertad Avanza. Tras la lluvia de críticas, Milei mandó a retrotraer las subas a diciembre pasado en ambas Cámaras, algo a lo que suscribieron Villarruel y el presidente de Diputados, Martín Menem.

Para marzo, cuando saltó la controversia, en el Congreso se habían otorgado dos aumentos, 16% en enero y 12% en febrero.

Según indicaron fuentes parlamentarias a Noticias Argentinas, la Cámara baja firmó una resolución para volver a los sueldos de diciembre, es decir, sin aumentos.

La polémica se reabrió en estos días entre los legisladores de una y otra Cámara, ya que los integrantes del Senado cobraron sus sueldos con el 16% otorgado en enero, es decir, que Villarruel volvió para atrás, pero no tanto como había pedido Milei. «Que los diputados no me vengan con que la plata no alcanza, que muchísima gente la está pasando peor», había dicho el Presidente tras ordenar retrotraer las dietas a diciembre.

Al mismo tiempo, mientras el desaparecido Ministerio de Trabajo pisaba paritarias a la baja, Milei y sus ministros se aumentaron hasta un 48% los sueldos. Lo hizo a través del decreto 206/24 que había firmado el 29 de febrero, con el que se aplicaron aumentos para todos los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo Nacional, luego de haberle pedido al Congreso que retrotrajera la suba salarial para las y los legisladores nacionales.

El artículo 4° de la norma establece que el incremento pactado en la paritaria estatal “se extenderá a las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo Nacional”, incluidas las que están comprendidas en el decreto 838/94 que refiere al sueldo básico de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo. Esto es lo contrario a lo que disponía el mismo artículo del decreto 90/24 de Milei, rubricado el 26 de enero por los mismos funcionarios anunciado como parte de la “motosierra contra la casta”.

El hecho llevó al mandatario a un fuerte cruce en redes sociales con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a quien intentó envolver en el asunto. Días más tarde, se supo de la salida del entonces secretario de Trabajo, Omar Yasín, señalado por Milei como el responsable de que la firma presidencial haya caído en el decreto que le aumentaba el sueldo.

