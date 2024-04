El manotazo de Milei a cajas previsionales: “Sin las transferencias de recursos las cajas provinciales pueden desaparecer”

Compartir esta noticia:

El abogado previsional de ATE, Luciano González Etkin, advirtió por la decisión del gobierno de Milei de no transferir fondos previsionales que les corresponde a las provincias. Sin esta plata las provincias no pueden sostener las cajas y la preocupación es muy grande”, dijo a Plan B.

Luciano González Etkin, abogado de ATE a nivel nacional, especializado en temas de precisión social y de salud, dialogó con Plan B, en el marco del Encuentro de Jubiladas, Jubilados, Pensionadas y Pensionados que se realiza en Santa Rosa.

“Desde el Centro de Jubilados y de ATE La Pampa nos invitaron a participar de estas jornadas para comunicar las experiencias que están atravesando los jubilados pampeanos, tanto provinciales como nacionales, con las últimas medidas del gobierno de Javier Milei”, dijo.

“Tenemos una Ley Ómnibus que no prosperó, pero está vigente un DNU que declara la Emergencia Previsional, un cambio de fórmula de Ley de Movilidad a nivel nacional que altera sustancialmente todas las prestaciones de los jubilados y pensionados nacionales y, a nivel de las provincias, se viene un manotazo enorme a las cajas provinciales”, explicó González Etkin.

“Por ejemplo, hoy hay una reunión de 13 gobernadores de las cajas no transferidas, porque no les están bajando la plata mensual que les deben. Hay cartas documento de las provincias a la Nación por este tema y preocupa a todos los jubilados provinciales es la posibilidad o no de cobrar sus haberes al mes siguiente. Sin esta plata las provincias no pueden sostener las cajas y la preocupación es muy grande”, agregó.

“La idea de este encuentro es ver cómo estamos, charlar, ver las experiencias de acá y ver cómo podemos ayudar a nivel nacional”, dijo González Etkin.

“El riesgo para las cajas provinciales es altísimo. Sin las transferencias de los recursos de Nación, las cajas no pueden subsistir hoy. Y por eso la preocupación de los trabajadores ya jubilados como de las propias provincias que no transfirieron sus cajas. Es un riesgo tal que pueden desaparecer o bien armonizar prestaciones a la baja, que es la intención histórica, cuando se sancionó la ley de armonización del gobierno de Macri, como de este gobierno en adelante”, criticó.

En referencia a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria impulsada por decreto por Javier Milei, el abogado previsional de ATE dijo que “la fórmula empieza a regir en abril, pero empiezan a empalmarla con la vieja fórmula. Entendemos históricamente que la fórmula debe estar a los salarios y tener una cláusula gatillo por los momentos inflacionarios del país”.

“Cuando los trabajadores consiguen mejores paritarias, las jubilaciones van atadas a la inflación y, cuando mucho, la empata. La fórmula con la inflación, nunca es beneficiosa para los trabajadores jubilados en el tiempo, aunque hoy, en un proceso inflacionario, sea beneficiosa, en un mes en particular. Pero es pan para hoy, hambre para mañana, porque cuando los salarios mejoran, las jubilaciones no mejoran nunca porque van atadas a la inflación”, agregó.

“ Y, en un proyecto de país en que los salarios aumenten, la jubilación (atada por inflación) quedaría relegada. Los jubilados son perjudicados de cara al futuro y son perjudicados hoy porque tampoco se cubre la inflación actual. Desde que asumió Milei, tenemos un 60% y les dan un 12,3%. Hay un manotazo en las jubilaciones de más de un 40%, que no se cubre con nada. Directamente, es quedarte con la plata de hoy, no cubrir la inflación actual y, para el futuro, atarla a un nivel que, como mucho mantendrán el nivel actual de jubilaciones que ya es paupérrimo”, explicó.

González Etkin recordó que la canasta del adulto mayor a nivel nacional está en $600.000. “Y la jubilación mínima es $204.000. No hay relación y atar la fórmula a la inflación, como mucho, aumentás un 12,5% ahora y otro 12,5% el mes que viene, mientras la canasta se sigue acelerando a niveles de más del 100%. No hay realidad entre una cosa y la otra”.

En referencia al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el abogado previsionalista de ATE dijo que hay una gran preocupación. “El DNU no toca el FGS, lo que declara es la emergencia previsional y, con esos superpoderes que quiere atribuirse Milei y que por ahora el Congreso no le está dando, podría meter mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En la Ley Ómnibus estaba la destrucción del FGS y transferir las acciones. El Fondo está compuesto por un 60% de papeles del tesoro que se los debe el estado nacional a la Anses, pero el otro 40% son acciones de las empresas que, en la crisis del 2008, Anses con plata de los trabajadores, salió a recuperar y las empresas quieren recuperar esas acciones. La venta de esas acciones es lo que le interesa a las empresas como el Grupo Clarín, Techint, grandes grupos económicos que depende del Fondo de Garantía. Ahora, Anses es una accionista en ese directorio y se quieren sacar de encima al estado”.

“El Fondo, es un fondo anticíclico que sirve para cubrir contingencias del sistema. El flujo mensual del sistema nacional, se paga con aportes, contribuciones e impuestos mensuales. No se utiliza el Fondo para el flujo mensual, lo que le da al fondo la garantía del sistema que, en momentos de crisis, que podría ser este, usar ese fondo para paliar una situación. El Fondo da sustentabilidad al sistema y tenés asegurado que con ese fondo, tenés cubierto uno o dos meses de jubilaciones a nivel nacional. Sin el Fondo tendrías un sistema muy frágil y más con este tipo de gobierno que baja el salario, baja la recaudación, las contribuciones patronales. Iríamos a un desfinanciamiento muy grande del sistema previsional”, añadió González Etkin.

Consultado por el ingreso de nuevos jubilados y jubiladas con las moratorias previsionales, el abogado de ATE dijo que “históricamente y en el mundo, los sistemas jubilatorios se rigen por aportes, contribuciones e impuestos. Ha cambiado tanto el mercado laboral que, por ejemplo en Argentina tenés un 50% de aportes y contribuciones, aportes del trabajador y contribuciones patronales. Y el otro 50% son impuestos que pagamos todos que, de una forma u otra, contribuimos a la jubilación, con el IVA e impuestos que paga toda la clase trabajadora en el país”.

“Entiendo la discusión y que, por ahí, se debería repensar impuestos directos a la seguridad social para pagar a la gente que, por distintos motivos no se le hicieron los aportes. Nunca es problema del trabajador no tener aportes, que hemos trabajado 30 o 40 años, pero por distintas razones, no tenemos aportes. De todas maneras, todos contribuimos a la seguridad social, por vía de impuestos. Es mentira que el cobra por moratoria, no contribuyó nunca nada. Contribuyó siempre y sigue contribuyendo. Con el consumo interno, se motoriza el producto del país y sí o sí es beneficioso para todos que tengamos jubilados y jubiladas cobrando, al menos, una jubilación por moratoria, que, además, les permite el acceso a la salud y es fundamental”, cerró González Etkin.

