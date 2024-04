La continuidad de la obra pública, demorada: “queremos analizar de dónde salen los recursos”

Compartir esta noticia:

La presidenta del bloque de diputados del PRO – MID, Laura Trapaglia, negó que la oposición sea responsable de la paralización de la Legislatura, por más de un mes, y anticipó que antes de aprobar la ley de continuidad de la obra pública, analizarán las partidas, la deuda de nación y las obras incluidas en la emergencia.









“La gente se preguntará y las empresas constructoras también, por qué no la tratamos a la ley. No la tratamos porque este es un proyecto en el que hay que evaluar el presupuesto, de donde van a salir los recursos para enfrentar los pagaos a las empresas y ver las deudas que tiene Nación con la provincia. Todo esto necesita un análisis exhaustivo y el control de la Cámara de Diputados”, dijo Trapaglia a Plan B.

“Hay que ver por qué es una emergencia y ver de dónde se van a sacar los recursos porque no se informa con qué partida lo van a hacer”, insistió.

— ¿Qué tiempo va a llevar el tratamiento? Las empresas y 700 obreros están esperando para volver a trabajar…

— Pedimos información y vista de los expedientes. Queremos que vengan otros actores, además de los ministros de Hacienda y de Obras Públicas, como la cámara de la construcción. Además, hacer un análisis exhaustivo porque en la emergencia hay fondos para el Megaetadio, una locura. Es el cuarto techo que le vamos a poner. Quieren hacer un fondo solidario con los altos ingresos, ¿pero para esto?

— A algunos. A los de altos ingresos…

— Sí, al empleado público también. Yo no tengo problemas de hacer el aporte. Pero basta de ponerle el pie a las PyMes o los emprendedores.

— Hablaste de analizar la deuda Nación, pero lo cierto es que Nación no está pagando nada a las provincias…

— Bueno, eso hay que sentarse a hablarlo. Según nos han dicho que cuando golpean las puertas, no los atienden. No estamos en desacuerdo de defender los intereses de la provincia, pero ya le he dicho al Gobernador que la presión que dice que tiene de Nación, acá se la hacen a los intendentes de la oposición. Fue así, y siempre ha sido así. La distribución de recursos a los pueblos siempre ha sido en menor medida que la que se hizo con los del oficialismo. Y de hecho han hecho que intendentes se hayan pasado de PRO y CO al oficialismo.

— Sabarots (intendente de Acha), más que presionado, parece contento por las obras que recibió…

— Esa es su posición, hay que preguntarle a él. Nosotros defendemos los intereses de los que nos votaron, de quienes representamos.

— ¿El trabajo en la construcción no lo representan?

— Sí, pero no estamos negándolo.

— Están paralizadas las obras por el ajuste nacional y porque no se trató este proyecto…

— Nosotros no lo paralizamos

— Tardaron más de un mes en sesionar por la exigencia de ustedes…

— Pero quien tardó, quien tenía la responsabilidad… el bloque oficialista. Sacamos 5.500 votos de diferencias como oposición frente al oficialismo.

— Pero sumando las tres listas, que en las elecciones se presentaron por separadas

— Exigimos lo que corresponde a cada bloque en la representación que tiene. La oposición… el no oficialismo se puso firme.

— Sabés ¿por qué faltó Comunidad Organizada?

— No, eso se lo tendrían que preguntar a ellos. Más allá de que el no oficialismo actúa todo junto y es el que está peleando su representación en la Cámara, cada bloque tiene su posicionamiento. Yo represento al PRO – MID, Altolaguirre a la UCR y Fonseca a Comunidad Organizada.

— ¿CO quedó afuera de las comisiones?

— No, para nada, ellos van a presidir Investigación y Reclamos. Se hizo la distribución según la representación de los diputados que tiene. (N de la R: la entrevista se hizo antes de conocer que Comunidad Organizada no fue a la sesión porque afirmó que no contaba con la información sobre los temas que se iban a tratar en la sesión).

— ¿El FreJuPa les pidió algo a cambio de las presidencias en las comisiones?

— No, eso que salió en los medios, nunca fue conversado en la reunión de los presidentes de bloques. El miércoles hablamos de la conformación de comisiones y el oficialismo no pidió el tratamiento de ninguna ley.

